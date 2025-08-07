ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка

    Доннарумма, Эдерсон, Меньян — элита, но клубы ведут себя так, будто их можно заменить любым голкипером

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ ПСЖ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Серия A Футбол Италии Милан Манчестер Юнайтед Галатасарай Челси Сборная Италии Лига чемпионов Реал Мадрид Порту Арсенал Боруссия Д
    Майк Меньян
    Майк Меньян
    Майк Меньян
    ESPN разбирается в парадоксе: лучшие вратари мира стоят дешевле среднестатистического нападающего, хотя их вклад в успех команды не менее важен. Почему так происходит?
    Можете достать свою «самую маленькую скрипку в мире» — сочувствия здесь будет немного. Но текущее лето снова наглядно показывает: даже если ты элитный вратарь, это вовсе не гарантирует ажиотажа вокруг твоей персоны на трансферном рынке. По крайней мере, не такого, как у полевых игроков.

    Посмотрите на Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ» — отличный пример. Но аналогичная ситуация у Эдерсона из «Манчестер Сити» и Майка Меньяна из «Милана». У каждого могут быть свои симпатии, но все трое — безусловно в десятке лучших вратарей мира (включая по версии FC 100 в этом году), а кто-то и вовсе назовет их в топ-5.

    Если бы они были крайними нападающими, центральными защитниками, форвардами или опорниками — агенты не знали бы отбоя от звонков, а на столе лежали бы десятки предложений. Клубы выстраивались бы в очередь, уговаривая продлить контракт.

    Но ничего подобного не происходит. Более того, и «ПСЖ» (сделка по вратарю «Лилля» Люке Шевалье почти завершена), и «Манчестер Сити» (Джеймс Траффорд из «Бернли» — и это рекорд по сумме для британского кипера) уже подписывают дорогих молодых сменщиков.

    • А потенциальные покупатели? Были слухи: Доннарумма — в «Манчестер Юнайтед», Эдерсон — в «Галатасарай», Меньян — в «Челси» (в начале лета). Но все это — на уровне разговоров. Конкретики почти нет.

    На первый взгляд это кажется странным. Доннарумме — 26, он капитан сборной Италии, чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов. Эдерсону — 31, он ключевая фигура в «Манчестер Сити» Гвардиолы, многократный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов.

    Меньян месяц назад отметил 30-летие и, пожалуй, был лучшим вратарем Серии А за последние четыре года — к тому же сейчас он номер один во Франции. И вроде бы все условия говорят за то, что этим летом за одного из них можно выторговать скидку — или подписать их бесплатно через год.

    Но, увы — они вратари. А к вратарям на трансферном рынке применяются другие правила.

    Джанлуиджи Доннарумма
    globallookpress.com

    Частично дело в структуре игры. Ты можешь быть одним из лучших левых вингеров в мире, перейти в клуб, где уже есть такой же, — и тренер все равно найдёт способ задействовать вас обоих. Это мы видели в «Реале» в прошлом сезоне, когда к Винисиусу Жуниору присоединился Килиан Мбаппе — пусть и не без нюансов.

    Но с вратарями такой роскоши нет: в рамке только один. Хотя, по правде говоря, Эдерсон так хорош в игре ногами, что, возможно, справился бы и в роли центрального защитника.

    Есть и финансовый фактор. Все трое получают большие деньги — особенно Доннарумма, который зарабатывает около $23 миллионов в год. А это означает, что претендентов остается крайне мало: нужны клубы с деньгами, статусом (все-таки никто не хочет пропасть с радаров в год чемпионата мира) и с острой необходимостью смены вратаря.

    Давид Райя
    globallookpress.com

    Но дело еще и в том, что футбол в целом не так уж высоко ценит вратарей. Взгляните, например, на рыночные оценки от Transfermarkt. В их списке лидеров сразу четыре вратаря — Доннарумма, Диогу Кошта из «Порту», Давид Райя из «Арсенала» и Грегор Кобель из «Боруссии» Дортмунд — и у всех одинаковая стоимость: 40 миллионов евро.

    Конечно, Transfermarkt — не истина в последней инстанции, ведь на оценки влияет возраст и срок контракта. Но все же: в списке самых дорогих футболистов мира Доннарумма идет только на 147-м месте. Серьезно? В мире есть 146 игроков, чья ценность выше, чем у вратаря «ПСЖ»? Звучит сомнительно.

    • Первый агент Доннаруммы — покойный Мино Райола (сейчас игрока представляет его двоюродный брат Винченцо) — всегда настаивал: вклад топ-вратаря сравним с влиянием суперзвезды вроде Холанна или Мбаппе. А значит, и зарплата должна быть соответствующей. Он действительно добился своего: еще в 18 лет Доннарумма подписал контракт на 14 миллионов долларов в год, а в 22 — получил нынешний «монструозный» договор с «ПСЖ».

    Но сейчас о каком-либо очередном скачке в зарплате говорить не приходится. По сообщениям, новое предложение от «ПСЖ» включает в себя в основном бонусы за сыгранные матчи, а не гарантированную сумму. И уж точно не предусматривает повышение на 50% — как это было при его переходе в Париж.

    Конечно, есть и внешние факторы, которые путают картину. Доннарумма получает огромную зарплату и не слишком хорош в обращении с мячом — а это как раз важный элемент для тренеров, которым важна игра вратаря ногами, вроде его нынешнего наставника Луиса Энрике.

    Эдерсон пропускал матчи из-за травм в двух последних сезонах (а в прошлом его и вовсе убирал из состава Гвардиола), плюс Траффорд считается воспитанником клуба. «Милан» понес серьезные убытки, не попав в еврокубки, а Меньян сам немало пропускал из-за повреждений за последние два сезона.

    Эдерсон
    globallookpress.com

    Но суть остается прежней: будь они игроками других позиций — стали бы с ними обращаться так же? Не может же дело быть в том, что они касаются мяча в среднем менее 40 раз за матч — ведь у центральных нападающих часто похожие цифры, не так ли?

    Может, проблема глубже — и дело в том, что футбол, особенно его аналитическая и селекционная часть, просто до конца не научился правильно оценивать вратарей? Возможно, потому что большинство бывших футболистов, ставших тренерами, скаутами и аналитиками — не были вратарями? И, может, потому что ошибки киперов — особенно грубые, с последствиями — запоминаются гораздо ярче, чем промах форварда, неточный пас хавбека или потеря защитника, они подсознательно получают минус?

    Все футбольные трансферы

    Кажется, что это — совокупность всех этих факторов. И, справедливо это или нет, но вратарей до сих пор часто считают взаимозаменяемыми — будто бы разница между отличным и просто хорошим не настолько велика, как на других позициях.

