В среду, 6 мая, «Бавария» примет ПСЖ в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первая встреча между ними завершилась заслуженной победной французского клуба (5:4). В этом онлайне мы болеем за парижан и желаем им успеха! Если вы поддерживаете другую команду, то можете перейти на параллельную трансляцию, там будут ваши единомышленники.

03' Г-ОООООООО-Л! ПСЖ — 0:1! Усман Дембеле!

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Бавария» — ПСЖ начался! Счет 0:0! Поехали…

21:59 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Альянц Арена». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

21:55 Сегодня в Мюнхене переменная облачность, во время матча температура будет около +12℃.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:45 Главным арбитром встречи назначен Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

21:40 Сегодняшний матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», который вмещает 75 024 зрителей.

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Бавария»: Нойер Мануэль, Станишич Йосип, Упамекано Дайо, Та Жонатан, Лаймер Конрад, Киммих Йозуа, Павлович Александр, Олисе Майкл, Мусиала Джамал, 4 Диас Луис, Кейн Гарри.

ПСЖ: Сафонов Матвей, Заир-Эмери Уоррен, Маркиньос Маркос, Пачо Вильян, Мендеш Нуну, Руис Фабиан, Витинья, Невеш Жоау, Дуэ Дезире, Дембеле Усман, Кварацхелия Хвича.

«Бавария» со второго места вышла в плей-офф Лиги чемпионов и в 1/8 финала была сильнее «Аталанты» 6:1 на выезде и 4:1 дома. В четвертьфинале немецкий клуб прошел мадридский «Реал»: в гостях добыта победа со счетом 2:1, а на домашнем поле — 4:3. до ПСЖ баварцы особых проблем не испытывали, и парижане нанесли им первое поражение в плей-офф.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ «Бавария» была в шаге от разгрома и в какой-то отрезок матча уступала со счетом 2:5, но в концовке сумела отыграть два мяча, что значительно облегчила общую задачу по выходу в финал.

ПСЖ довольно расслабленно провел общий этап Лиги чемпионов и занял только 11 место. Но это не помешало команде уверенно выйти в полуфинал турнира. Напомним, что в рамках плей-офф парижане прошли трех соперников: «Монако» (3:2 и 2:2), «Челси» (5:2 и 3:0), а также «Ливерпуль» — 2:0 в гостях и 2:0 на своем поле.

В первом матче полуфинала против «Баварии» футболисты ПСЖ действовали очень агрессивно в атаке и забили пять мячей — по дублю оформили Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия, еще один гол на счету Жоау Невеша. Оборона немного зевнула во второй половине второго тайма, а так бы запас мог быть и больше, но в итоге (5:4).

Личные встречи

До нынешнего полуфинала ПСЖ и «Бавария» встречались еще несколько раз в различных турнирах. В том числе и в рамках общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезоне, там немецкий клуб победил соперника на выезде (2:1). В июле прошлого года ПСЖ обыграл «Баварию» на клубном Чемпионате мира (2:0). Ну и недавняя их битва в Париже завершилась победой хозяев поля (5:4).

