The Athletic изучает опыт «Астон Виллы», «Лидса» и «Ньюкасла», чтобы понять, что ждет «Тоттенхэм» в случае катастрофы.

«Самое тяжелое — это ощущение: "Ты опустил этот клуб вниз"», — вспоминает Эшли Уэствуд. — «И это навсегда останется в истории — мы отправили "Астон Виллу" в Чемпионшип. Это больно до сих пор».

Прошло уже десять лет с тех пор, как «Астон Вилла» оказалась в Чемпионшипе, завершив 29-летнюю серию выступлений в высшем дивизионе английского футбола.

«Из Роттердама в Ротерем?» — гласил баннер на гостевом секторе «Олд Траффорд» в день, когда судьба клуба была окончательно решена. Это была отсылка к триумфу в Кубке европейских чемпионов в 1982 году в Роттердаме, где «Астон Вилла» обыграла «Баварию», и к перспективе спустя 34 года ехать в один из самых непритязательных городов Чемпионшипа.

Удивительно, но теперь «Тоттенхэм», действующий победитель Лиги Европы, рискует пройти схожий путь — в их случае от Бильбао до Линкольна — всего за 12 месяцев

«На выезд к "Тоттенхэму", оле-оле!» — скандировали в начале месяца болельщики «Линкольн Сити», лидера Лиги 1. Пятое место с конца и всего одно очко до зоны вылета. В воскресенье «Тоттенхэм» принимает «Ноттингем Форест» — ближайшего преследователя. Матч, который может многое решить.

Последний раз «Тоттенхэм» вылетал из высшего дивизиона в 1977 году.

С финансовой точки зрения в современной эпохе нет прецедентов, когда клуб масштаба «Тоттенхэма» — девятый по уровню доходов в мире по версии Deloitte с выручкой €672,6 млн (£581 млн, $773 млн) в сезоне-2024/25 — опускался во второй дивизион Англии. Сыграть в одном календарном году и в Лиге чемпионов, и в Чемпионшипе — просто немыслимо.

Тем не менее, есть немало примеров, когда крупные и статусные клубы АПЛ вылетали после долгих лет в элите — достаточно вспомнить «Астон Виллу» (2016), «Ньюкасл» (2009) и «Лидс» (2004). Их истории — это маршрут, по которому «шпоры» отчаянно не хотят идти.

«Часто думают: "Ну ничего, это же Астон Вилла, такой клуб не пропадет". Но неважно, кто ты, если команда не показывает результат», — говорит 35-летний Эшли Уэствуд, бывший полузащитник «Астон Виллы», ныне выступающий за «Шарлотт» в MLS.

С ним соглашается Мэттью Килгаллон: «Да, это была та самая фраза, помните? "Лидс слишком хорош, чтобы вылететь". Люди думали: "У нас есть (Марк) Видука, есть (Алан) Смит". Но когда нет уверенности, когда ты проигрываешь, не понимаешь, что будет дальше с карьерой… все начинает рушиться и становится только хуже».

Килгаллон как раз пробивался в основной состав «Лидса» в 2004 году — в период серьезных финансовых проблем клуба. Это была другая эпоха, когда социальных сетей еще не существовало.

«Я больше не сижу в телефоне. Вообще завязал. Только семья и все такое», — сказал защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен в интервью голландскому вещателю Ziggo Sport после поражения 2:5 в матче Лиги чемпионов от мадридского «Атлетико» на прошлой неделе.

Когда ты проигрываешь каждую неделю, это тяжело. Это давление… мне жаль тех парней из «Тоттенхэма», потому что я сам через это проходил. В мое время была популярная социальная сеть, и ты видел весь этот поток оскорблений — моя жена тоже читала, ты сам это ищешь. Возвращаешься после матчей, выпиваешь, и вдруг уже допиваешь бутылку красного на диване, потому что выйти куда‑то невозможно. Загоняешь себя в яму. Помню, даже почтальон подходил к двери и спрашивал: «Ну что там у вас на выходных, приятель»? Эшли Уэствуд бывший полузащитник «Астон Виллы»

Уэствуд, общающийся по видеосвязи из США, качает головой, вспоминая те времена.

Но страдаешь не только ты — страдает и семья. В итоге жизнь становится невыносимой, а несчастливый футболист не может показывать хороший футбол. Сейчас, оглядываясь назад, все это кажется настоящим кошмаром. Эшли Уэствуд бывший полузащитник «Астон Виллы»

Когда «Лидс» вылетел в 2004 году — после пяти подряд сезонов в топ-5 с 1998 по 2002 год и всего через три года после полуфинала Лиги чемпионов — его падение стало следствием безрассудных трат и финансового хаоса при председателе Питере Ридсдейле. Это привело к распродаже игроков и угрозе введения внешнего управления.

Как отмечает Эйрик Бакке, в этом и заключается ключевое различие — как день и ночь — между ситуацией «Лидса» и нынешним положением «Тоттенхэма», который в этом сезоне публично признал необходимость увеличения зарплатного фонда, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Но в этом смысле ситуацию можно сравнить с «Тоттенхэмом». Когда ты в большом клубе и ожидания высоки, болельщики начинают немного отворачиваться от тебя (если нет результатов), потому что привыкли к другому уровню — и мы, игроки, это тоже чувствуем. В этом «Тоттенхэм» очень похож на нас. Я сам был в такой ситуации, когда не хочешь получать мяч. Ты прячешься на поле, потому что играть становится тяжелым бременем, и когда все идет против тебя, это куда сложнее, чем выступать за команды, которым нечего терять. В итоге у нас было ощущение, что мы можем только проиграть. Эйрик Бакке бывший полузащитник «Лидс Юнайтед»

Получив травму и вернувшись домой в Норвегию на рождение сына, Бакке наблюдал за тем, как «Лидс» вылетает из АПЛ, сидя перед телевизором в палате роддома. Поражение 1:4 от «Болтона» фактически отправило клуб в Чемпионшип за два тура до конца — разница мячей была слишком большой, чтобы надеяться на спасение.

«Помню, как мы возвращались на автобусе после того матча — это было ужасно, — говорит Мэттью Килгаллон, которому сейчас 42 года. — Можно было услышать, как падает булавка».

Для многих зрителей главным образом того дня стал эпизод, когда камера выхватила мальчика на трибуне: он стоял с голым торсом, на груди черными буквами было написано «Leeds Til I Die», а по щекам текли слезы. Сердце Рикки Оллмана было разбито.

«Последние 10 минут болельщики "Болтона" пели: "Через минуту тебе конец". Я понимал, что это вопрос времени, и осознание вылета накрывало все сильнее. Для 11-летнего ребенка это было самое ужасное чувство», — вспоминал Оллман в интервью The Athletic спустя годы.

Килгаллон в том матче остался на скамейке.

Смотришь на трибуны и понимаешь, что это значит для людей — и думаешь: «Боже мой». Люди тратят огромные деньги, чтобы ездить за «Лидсом» на все матчи — дома и на выезде. А потом начинаешь думать о тех, кто работает на стадионе, о тех, кого придется уволить, и становится только тяжелее. Мэттью Килгаллон бывший защитник «Лидс Юнайтед»

Уэствуд соглашается: «Ты борешься за работу повара, за работу кладовщика экипировки. Вылет разрушает все, поэтому на тебя давит еще и ответственность за других сотрудников, которые могут лишиться средств к существованию и не смогут платить ипотеку, если команда вылетит».

Но действительно ли в такой ситуации все борются до конца? Или кто-то из игроков уже обсуждает с агентами варианты ухода?

На прошлой неделе The Athletic сообщил, что один из игроков «Тоттенхэма» признался партнерам по команде: его не слишком волнует возможный вылет, потому что он уверен — и считает это практически решенным — что летом покинет клуб. Подобные настроения — не редкость.

Когда ты внутри коллектива, начинаешь чувствовать, как некоторые ребята думают: «Если мы вылетим — ничего страшного, я все равно уйду». И вот это самое страшное. Меня освистывали. Но я выходил на поле каждую неделю и отдавал все, потому что этот клуб сделал меня тем, кто я есть — он дал мне шанс. И я не уверен, что все могут сказать о себе то же самое. Эшли Уэствуд бывший полузащитник «Астон Виллы»

На «Вилла Парк» атмосфера стала практически бунтарской. Американский владелец Рэнди Лернер потерял интерес к клубу и выставил его на продажу еще в 2014‑м.

«Астон Вилла» годами балансировала на грани вылета и постепенно втягивалась в воронку. Трансферная политика была хаотичной, тренерские назначения — ошибочными (Реми Гард продержался всего 147 дней в том сезоне), а команда выступала ниже своих возможностей. Связь с болельщиками разрушалась.

«Помню, на домашних матчах были огромные стрелки, указывающие на ворота — потому что мы давно не могли забить», — вспоминает Уэствуд. «Это была токсичная атмосфера, в которой невероятно сложно играть».

В феврале, после домашнего поражения 0:6 от «Ливерпуля», защитник Джолеон Лескотт опубликовал в социальной сети (по его словам, случайно) фотографию дорогого автомобиля. Спустя пару месяцев, когда вылет был официально оформлен на «Олд Траффорд» за четыре тура до конца, Лескотт назвал это «грузом, который наконец упал с плеч». Болельщики пришли в ярость.

Общие последствия для «Астон Виллы» были предсказуемыми. Вылет в сочетании с желанием Лернера избавиться от клуба привел к программе сокращений — штат сотрудников уменьшили примерно на треть. Председатель Стив Холлис был поражен, когда некоторые работники заявили, что готовы трудиться бесплатно — настолько они любили клуб.

Что касается игроков, в их контрактах были прописаны условия на случай вылета, и у Уэствуда это не вызывало вопросов. «Если ты отправил клуб вниз, ты теряешь большие деньги — и это справедливо», — говорит он.

Ближайшая параллель с нынешним положением «Тоттенхэма» в эпоху АПЛ — это, пожалуй, вылет «Ньюкасла» в 2009 году.

Во второй половине того сезона «сороки» играли катастрофически: удалений было хоть отбавляй — три в последних четырех матчах — а духа и характера (того самого, который нужен, а не вспышек ярости и дисциплинарных провалов) в команде не наблюдалось. И это при том, что состав был слишком силен, чтобы оказаться в зоне вылета.

У нас была хорошая команда, достаточно сильная, чтобы бороться за места в Лиге Европы. Но футбол — это во многом игра психологии. К тому моменту, когда Алан возглавил команду, многие игроки уже были сломлены. Хосе Энрике бывший защитник «Ньюкасла»

Речь об Алане Ширере — легенде клуба, которого пригласили за восемь туров до конца, чтобы попытаться исправить ситуацию, во многом созданную самим «Ньюкаслом». И в немалой степени — владельцем клуба Майком Эшли, чьи хаотичные решения привели к странным назначениям на всех уровнях.

Этот хаотичный сезон начался с того, что Кевин Киган покинул пост главного тренера после трех матчей — он заявил о вынужденной отставке, утверждая, что не контролировал трансферную политику клуба (позже он получил компенсацию в £2 млн).

Его сменил Джо Киннир — мягко говоря, неожиданное решение. На своей первой пресс-конференции он устроил скандал, резко отреагировав на сообщения о том, что в первый же день работы дал игрокам выходной.

«Это не ваше чертово дело. И что вы собираетесь делать? У вас не хватит смелости стать тренером», — заявил Киннир журналистам.

К концу года «Ньюкасл» находился всего в двух очках от зоны вылета, а вратарь Шей Гивен уже готовился перейти в «Манчестер Сити».

Райан Тейлор пришел из «Уигана» в конце того трансферного окна в рамках обмена на Шарля Н’Зогбия. Его первый матч был против «Вест Бромвича», где Кинниру стало плохо в гостинице, и временно команду возглавил Крис Хьютон. «Ньюкасл» выиграл 3:2, но это была одна из всего двух побед до конца сезона.

С нами происходило то же самое, что сейчас с «Тоттенхэмом»— ты просто не понимаешь, когда вообще удастся выиграть следующий матч. Это было больно и очень тяжело. Если честно, у нас были футболисты, у которых летом заканчивались контракты, и они просто не хотели здесь оставаться, так что мы изначально были в сложной ситуации. Но даже если оставить это в стороне — у нас просто не было результатов. Райан Тейлор бывший защитник «Ньюкасла»

Тейлор не называет имен, но одним из игроков, чей контракт истекал в конце сезона, был Майкл Оуэн, который после вылета «Ньюкасла» перешел в «Манчестер Юнайтед».

Позже Оуэн утверждал, что в концовке того сезона «рвал жилы» ради «Ньюкасла», несмотря на проблемы с пахом (он пропустил предпоследний матч против «Фулхэма» и вышел на замену в заключительной игре на «Вилла Парк»).

Однако Пол Феррис, которого Алан Ширер пригласил курировать медицинский штаб на тот восьмиматчевый отрезок, в своей книге «The Boy on the Shed» рассказывает иную версию.

Он пишет, что спросил Оуэна, готов ли тот сыграть против «Фулхэма» в «самом важном матче сезона». Далее он приводит слова игрока: «Майкл (тогда) положил руку на пах. "Честно говоря, не уверен. Не сказать, что все плохо. Но у меня заканчивается контракт в конце сезона. А если я порву мышцу в субботу? Я не получу контракт в другом клубе, если буду травмирован"».

«Ньюкасл», оставшийся без Оуэна и дисквалифицированного Джои Бартона (он был удален в матче с «Ливерпулем» и затем повздорил с Ширером в раздевалке), уступил дома «Фулхэму».

Еще одно поражение — 0:1 от «Астон Виллы» на «Вилла Парк», где болельщики хозяев откровенно наслаждались бедами соперника (в футболе умение злорадствовать доведено до совершенства), — поставило точку в 16-летнем пребывании клуба в элите.

Это словно стало символом всего сезона — дикий рикошет от Дэмьена Даффа, и ты думаешь: «Господи, неужели именно этот гол отправил нас в Чемпионшип»? Это был ужасный день, потому что кажется, будто ты подвел целый город, а не просто клуб. Райан Тейлор бывший защитник «Ньюкасла»

Как правило, путь к возрождению начинается с массового ухода игроков.

«Дэмьен Дафф открыто говорил, что не хочет играть в Чемпионшипе — и это абсолютно нормально, — добавляет Тейлор. — Он хотел остаться в высшей лиге, и в этом нет проблемы, потому что нам не нужны были в команде те, кто не хочет здесь быть».

Это было предельно ясно обозначено на закрытой встрече игроков в конце июля — спустя 48 часов после унизительного поражения «Ньюкасла» в предсезонном матче от «Лейтон Ориент».

Как вспоминает Райан Тейлор: «Эту встречу вели лидеры команды: "Слушайте, если кто-то не хочет быть здесь — вот дверь, связывайтесь со своими агентами. Этот клуб должен вернуться в АПЛ, поэтому мы не можем тянуть за собой тех, кто не готов бороться"».

Некоторые сразу дали понять, что уйдут. Другие, напротив, взяли на себя обязательство остаться и стать частью команды, которая вернула «Ньюкасл» в элиту с первой попытки.

В других клубах все складывалось иначе. «Лидсу» понадобилось 16 лет, чтобы вернуться в АПЛ, а у «Астон Виллы» поначалу дела пошли еще хуже: всего одна победа в первых 12 матчах Чемпионшипа привела к увольнению Роберто Ди Маттео спустя всего 124 дня работы.

Эшли Уэствуд, который провел первую половину того сезона в «Астон Вилле», а затем в январе перешел в «Бернли», вспоминает, что в Чемпионшипе команда играла «с мишенью на спине».

«Старались ли соперники сильнее против нас? По ощущениям — да», — говорит он.

Линкольн, при всем уважении, — это точно не то направление, в котором «Тоттенхэму» стоит двигаться в ближайшее время.