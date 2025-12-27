GOAL анализирует, как управленческий хаос, ошибочные тренерские решения и странная трансферная политика привели «шпор» к системному кризису.

На Рождество «Тоттенхэм» занимал 14-е место в таблице Премьер-лиги. Сезон-2024/25 лондонцы завершили на 17-й строчке, а за все 2020-е лишь однажды финишировали в топ-4. И все же клуб по инерции продолжают причислять к «большой шестёрке» АПЛ — наряду с «Арсеналом», «Челси», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Болельщики «шпор» могут обвинить автора в предвзятости, заподозрить в антипатии к клубу или взгляде со стороны фаната соперников. Но это было бы несправедливо. Перед вами человек, который поддерживает «Тоттенхэм» более двадцати лет и работает журналистом уже седьмой сезон — начиная с первого полноценного года команды на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Настало время для северолондонского клуба посмотреть правде в глаза. «Тоттенхэм» упустил свой шанс закрепиться за элитным столом английского футбола. Он больше не уникальный претендент, бросающий вызов грандам, а команда, рискующая застрять в плотной середине таблицы — а возможно, и оказаться в еще более опасной зоне.

Прочные основы

Хотя у «Тоттенхэма» нет внушительного багажа недавних трофеев, чтобы подкреплять свои притязания на статус гранда, в XXI веке клуб стабильно боролся за еврокубковые места. «Шпоры» семь раз играли в Лиге чемпионов — показатель, который с момента реформы турнира в 1992 году превосходят лишь остальные представители «большой шестёрки».

Полуфинал Лиги чемпионов 2018/19 «Аякс» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

В XX веке «Тоттенхэм» и вовсе был одной из определяющих английских команд: кубковый боец с ярко выраженным атакующим стилем, пусть порой и на грани наивности. Болельщики в большинстве своем принимали такой компромисс.

Клуб располагает одной из лучших в мире тренировочных баз, спроектированных исключительно под футбол. В 2012 году «шпоры» переехали с компактной Spurs Lodge на ультрасовременную базу Hotspur Way. Для сотрудников здесь предусмотрено все — любые запросы находят отклик.

В 2019-м был открыт новый стадион стоимостью около миллиарда фунтов — один из лучших в современном футболе, способный создавать по-настоящему оглушающую атмосферу, когда команда дает повод.

Однако этого не ощущается после календарного года, по итогам которого «Тоттенхэм» одержал дома наименьшее число побед в лиге с 1915 года — разгара Первой мировой войны (и этот факт трудно переоценить).

Когда в 2001 году владельцы ENIC получили контрольный пакет акций и назначили председателем совета директоров Дэниела Леви — болельщика «Тоттенхэма» с детства, — курс был взят на резкое улучшение инфраструктуры.

Под тренировочную базу нашли участок между пригородами Энфилда и лондонской кольцевой М25, а учитывая дефицит земли под строительство стадиона в столице, оперативно скупили недвижимость вокруг «Уайт Харт Лейн».

Идея была проста: максимально раскрыть потенциал клуба вне поля в надежде, что это прямо или косвенно приведет к успехам на поле. По крайней мере, таков был план.

В первую половину 24-летнего правления Леви «шпоры» вновь стали привлекательной точкой притяжения для перспективных футболистов. Покупать дешево, продавать дорого — но без ярлыка «манибол». Скептики утверждали, что такой подход — способ для ENIC, инвестиционной компании по своей природе, максимизировать прибыль, а не бороться за трофеи.

Дэниел Леви globallookpress.com

Однако и до введения первых правил финансового фэйр-плей Премьер-лиги, и после них «Тоттенхэм» попросту не был достаточно богат или привлекателен, чтобы приглашать игроков, способных сразу бросить вызов старой «большой четвёрке» — «Арсеналу», «Челси», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» присоединился к этой компании лишь после поглощения клубом Abu Dhabi Group в 2008 году, тогда как «шпоры» пробились туда органично — за счет своей модели, стратегии и доли удачи.

Распад «DESK»

К 2011 году «Тоттенхэм» уже попробовал вкус Лиги чемпионов и располагал в составе тремя одними из лучших игроков Премьер-лиги — Гаретом Бейлом, Лукой Модричем и Рафаэлом ван дер Вартом.

Рафаэл ван дер Варт и Гарет Бейл globallookpress.com

Первые двое были приобретены в рамках стратегии «купить дешево — продать дорого», а третий стал удачной возможностью: в последний день летнего окна 2010 года его подписали всего за 11 миллионов фунтов.

Следующего выхода в главный клубный турнир Европы «шпорам» пришлось ждать еще пять лет, но к тому моменту они сформировали новое ядро топ-уровня.

Кристиан Эриксен, вундеркинд из «Аякса», обошелся всего в 11,5 млн фунтов и стал единственной безусловной удачей среди семи игроков, приобретенных на средства от рекордной продажи Бейла в «Реал».

Деле Алли — по рекомендации легендарного скаута клуба Дэвида Плита — пришел из клуба Лиги 1 «Милтон-Кинс Донс» за 5 млн. Чуть больше пришлось выложить за Сон Хын Мина — 22 млн фунтов, выплаченные «Байеру» из Леверкузена.

Гарри Кейн globallookpress.com

Ну и, конечно, Гарри Кейн за считанные сезоны прошел путь от интернет-мема до величайшего игрока в современной истории «Тоттенхэма». Вместе эту четверку болельщики с любовью прозвали «DESK».

Вокруг этого квартета располагались и другие звезды: капитан сборной Франции Уго Льорис, бельгийские защитники Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген, энергичные фулбеки Кайл Уокер и Дэнни Роуз, а также «человек-оркестр» в центре поля — Мусса Дембеле.

В таком составе команда четырежды подряд финишировала в топ-4 — достижение, которое превзошел лишь «Тоттенхэм» образца 1959–1964 годов, — набрала рекордные для клуба 86 очков за сезон в высшем дивизионе и, наконец, в драматичных обстоятельствах дошла до финала Лиги чемпионов 2019 года, где уступила «Ливерпулю», который тогда был на голову сильнее всех в Европе.

Однако к моменту выхода в тот финал «шпоры» были уже на пределе. За год до этого главный тренер Маурисио Почеттино, взрастивший молодую команду и вернувший клубу четкую идентичность, предупреждал: для сохранения прогресса необходима «болезненная перестройка».

Ответ руководства оказался поразительным — за следующие 18 месяцев клуб не подписал ни одного игрока, позволив измотанному составу медленно увядать.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

После поражения в финале Эриксен открыто заявил о желании сменить обстановку и в январе 2020-го ушел в «Интер». Алли так и не смог справиться с чередой травм и спустя два года после ухода датчанина был продан в «Эвертон».

Кейн и Сон остались, но оказались окружены игроками на порядок слабее тех, с кем они входили в пик карьеры. Им пришлось тащить команду в одиночку — в свои последние сезоны в клубе.

Похмелье после Почеттино

Накануне финала Лиги чемпионов Маурисио Почеттино подтвердил: в случае победы он покинет пост главного тренера, считая свою миссию выполненной. По правде говоря, это признание стало последним и самым явным сигналом того, что он выгорел и его уход был лишь вопросом времени.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Когда через несколько месяцев его уволили, это вызвало бурю негодования, однако определенная логика в решении все же присутствовала.

«Тоттенхэм» слабо начал сезон-2019/20 и уже не демонстрировал той фирменной интенсивности, которая отличала команду в предыдущие годы. Гораздо меньше объяснимым оказался резкий разворот в стратегии Дэниела Леви.

Переоценив готовность состава к борьбе за самые престижные трофеи — несмотря на всего четыре трансфера за два года и очевидную физическую истощенность команды, — Леви осуществил давнюю мечту и пригласил Жозе Моуринью.

Леви утверждал, что бывший тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед», чья карьера уже шла на спад, по-прежнему является «одним из двух лучших тренеров мира», хотя для остального футбольного мира было очевидно, что это уже не так.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Даже оставив в стороне тактические сомнения, Моуринью привык работать с бюджетами, значительно превосходящими возможности конкурентов. «Тоттенхэм», несмотря на переезд на новый стадион, предложить подобного пока не мог.

В свое единственное летнее трансферное окно на посту главного тренера «шпоры» подписали Мэтта Доэрти, Пьера-Эмиля Хёйбьерга, Серхио Регилона, Джо Родона и Джо Харта. Гарет Бейл также вернулся в аренду на сезон, но, учитывая, как редко он выходил на поле при Моуринью, этот трансфер задним числом считают инициативой Леви.

После лидерства в таблице на раннем этапе сезона-2020/21 португалец был уволен в апреле, когда команда шла седьмой и находилась всего в шести днях от финала Кубка лиги.

Провал Моуринью был практически неизбежен, но клуб так и не сделал выводов. После более чем двух месяцев безрезультатных поисков преемника «Тоттенхэм» был вынужден остановиться на Нуну Эшпириту Санту— лишь для того, чтобы уволить его спустя 17 матчей, когда их главный приоритет Антонио Конте согласился на возвращение к работе.

Хотя болельщики «шпор» часто ставят Конте в один ряд с Моуринью, старт у итальянца получился успешным: он привел команду к неожиданному финишу в топ-4, обойдя «Арсенал». В преддверии сезона-2022/23 именно «Тоттенхэм», а не их северолондонские соседи, рассматривался как потенциальный претендент на чемпионство.

Увы, история повторилась. Клуб снова плохо поработал на трансферном рынке, не добавил достаточно качества вокруг Кейна и Сона, а под занавес тяжелого сезона, омраченного для Конте еще и личными трагедиями, тренер фактически самоустранился, устроив взрывную пресс-конференцию с критикой всех уровней клуба.

Тем летом Кейн был продан в «Баварию» после отказа подписывать новый контракт — и вряд ли кто-то мог его за это осудить.

Неразумные траты

Уход Кейна болезненно ударил по «Тоттенхэму», пусть и с некоторой задержкой. Эндж Постекоглу, приняв команду, сумел быстро вернуть позитив в районе N17, выстроил атмосферу единства и начал работу с поразительного рывка: восемь побед и две ничьи в первых десяти матчах Премьер-лиги — при зрелищном, смелом, ориентированном на атаку футболе.

Доминик Соланке (в центре) globallookpress.com

Однако как только остальные команды лиги разобрались с тактикой Постекоглу, «шпоры» стали пугающе однообразными и уже не могли полагаться на индивидуальное мастерство, как раньше.

Сон Хын Мин, получивший капитанскую повязку, начал физически сдавать, даже несмотря на солидную статистику. А нападающего «Тоттенхэм» подписал лишь через год после ухода Кейна, выложив 60 млн фунтов за Доминика Соланке из «Борнмута».

Он стал единственным игроком старше подросткового возраста, подписанным к сезону‑2024/25. Остальные новички — Арчи Грей, Лукас Бергвалль и Вильсон Одобер — были перспективными, но совершенно не теми, кто мог дать команде лидерство и готовый уровень здесь и сейчас.

Проблема не только в том, что «Тоттенхэм» неверно оценивал свои потребности на рынке. По данным финансового аналитика Swiss Ramble, их соотношение зарплат к доходам — 42% — стало самым низким в Премьер‑лиге за последний финансовый год. Лишь один клуб, «Лутон Таун», ныне выступающий в Лиге 1, имел показатель ниже 50%.

«Тоттенхэм» не является магнитом для топ-игроков не только из-за относительного дефицита трофеев, но и из-за очевидного нежелания переплачивать за качество.

Во времена Леви складывалось ощущение, что он обязан выиграть каждую сделку. Если условия не казались ему идеальными, значит, сделку не стоило заключать. Даже когда за переходы формально отвечал спортивный директор, Леви все равно находил способ оставаться вовлеченным в процесс.

Ришарлисон и Мохаммед Кудус globallookpress.com

И это еще до того, как вы откроете список самых дорогих покупок клуба и зададитесь вопросом: на что вообще смотрели скауты клуба? По 60 млн фунтов были потрачены на Доминика Соланке, Ришарлисона и Танги Ндомбеле.

Этим летом клуб наконец нарушил привычный шаблон, купив Мохаммеда Кудуса и Хави Симонса за общие £106 млн, но и они пока не произвели фурора.

Турбулентность на верхних этажах

Руководство «Тоттенхэма» было крайне непопулярно среди болельщиков задолго до того, как в сентябре клуб решил расстаться с Дэниелом Леви. На протяжении многих лет «шпоры» входили в число самых дорогих английских клубов по стоимости билетов.

Маурисио Почеттино и Дэниел Леви globallookpress.com

И это еще можно было принять при Почеттино, когда команда явно двигалась вперед. Но подобное не проходит, когда «продукт» откровенно слаб и клуб просто не выигрывает достаточно матчей, особенно на своем поле.

Многие сторонники Леви и ENIC окончательно отвернулись от них во время скандала с Суперлигой в 2021 году. Болельщики «Тоттенхэма» были не менее ошарашены, чем фанаты соперников, когда клуб каким-то образом оказался в списке 12 участников отколовшегося проекта.

Назначение в начале года Виная Венкатешама — бывшего топ-менеджера «Арсенала», что особенно пикантно — на пост генерального директора и последующий уход Леви клуб попытался подать как начало новой эпохи.

Однако ENIC по-прежнему остается мажоритарным владельцем. При этом семья Льюис, обладающая контрольным пакетом, неожиданно вышла на первый план: по информации The Athletic, их запрос прост — «больше побед и как можно чаще».

В октябре они влили в клуб 100 млн фунтов нового капитала, якобы закладывая основу для активного зимнего трансферного окна. Пока, впрочем, нет убедительных доказательств, что это не просто смена вывески.

Ниже по иерархии спортивный директор Йохан Ланге фактически отошел в тень на фоне возвращения Фабио Паратичи, которого клуб вновь пригласил после истечения 30-месячной дисквалификации за финансовые нарушения во времена работы в «Ювентусе».

Фабио Паратичи globallookpress.com

Сомнительно, что две фигуры с таким объемом полномочий смогут сосуществовать, но не исключено, что им и вовсе не доведется поработать вместе ни в одно трансферное окно: «Фиорентина» отчаянно пытается вернуть Паратичи в Италию. Сейчас в клубе нет стабильности ни на одном уровне.

Очередные жертвы

Венкатешам и Леви, еще находясь у руля, громко заявляли прошлым летом, что Томас Франк — идеальный кандидат на замену Энджа Постекоглу. Австралийца уволили без сантиментов, несмотря на то что в мае он прервал 17-летнюю беcтрофейную серию клуба, выиграв Лигу Европы.

Томас Франк globallookpress.com

Учитывая, что в Премьер-лиге «Тоттенхэм» финишировал лишь 17-м, такое решение выглядело рациональным и лишенным эмоций — именно за это, по идее, и платят руководителям. Однако трудности Франка быстро вернули фокус внимания на тех, кто принимает решения наверху.

Нынешний «Тоттенхэм» — команда скучная и все чаще склонная к саморазрушению. Переход из «Брентфорда» в клуб с куда более высоким давлением, похоже, оказался для Франка слишком резким, и популярностью среди болельщиков он не пользуется вовсе: многие уже сейчас требуют его отставки.

Если в стане «пчёл» датчанин был почти мессией, то в Лондоне ему пришлось начинать с нуля под прожекторами куда ярче — и он уже не раз ломался под давлением, в том числе печально известным выпадом в адрес недовольных фанатов за атмосферу на фоне многочисленных домашних поражений в этом году. Карты ему достались плохие, но разыграл он их тоже не лучшим образом.

Переход с 17-го места в прошлом сезоне на 13-е в нынешнем лишь усиливает сомнения в реальном уровне этого состава, который не выдерживает сравнения даже с командами времен Моуринью, Нуну и Конте.

«Тоттенхэм» снова скатился в трясину середины таблицы, и в Премьер-лиге, где равенство сил как никогда велико, сложно сказать, когда — и сможет ли вообще — клуб остановить это падение.

Не исключено, что не сможет: после того как в прошлом сезоне «шпоры» спаслись во многом лишь благодаря трем откровенно слабым новичкам лиги, в ближайшие годы они могут всерьез почувствовать запах борьбы за выживание.

Прогнозы и ставки на футбол

Да, это команда Лиги чемпионов, выигравшая Лигу Европы всего несколько месяцев назад, но «Тоттенхэм» лишь изображает элиту — и долго сходить с рук такое притворство уже не будет.