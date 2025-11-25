The Athletic объясняет, почему система Франка пока не работает — от беззубой атаки до провалов на трансферном рынке.

Давление на Томаса Франка усилилось после того, как «Тоттенхэм» потерпел болезненное поражение от «Арсенала» — 1:4 в воскресенье. Игра получилась откровенно провальной: Франк и голкипер Гульельмо Викарио были вынуждены извиниться перед болельщиками за отсутствие «борьбы» и характера.

Поражение стало еще болезненнее из‑за того, что главным обидчиком шпор стал Эберечи Эзе, которого клуб едва не заполучил летом, но в итоге он решил вернуться в свою родную команду.

Парадоксально, но «Тоттенхэм» отстает всего на три очка от четвертого места, где расположилась «Астон Вилла». При этом за последние пять туров команда набрала лишь четыре очка.The Athletic разбирает, что идет не так.

Оборонительная схема

Как можно пропустить четыре мяча, начиная матч с линией из пяти защитников?

Схема Франка была нацелена на то, чтобы затруднить жизнь «Арсеналу». Это очередная вариация тактики, которая приносила ему успех в «Брентфорде», включая запоминающиеся победы над «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Челси». Но этот подход куда рискованнее в «Тоттенхэме», где болельщики ждут зрелищной, атакующей игры.

Леандро Троссард globallookpress.com

Прагматичная модель действительно работала — против « Пари Сен-Жермен» в Суперкубке УЕФА и в августовской победе над «Манчестер Сити» (2:0). В обоих матчах «Тоттенхэм» забивал первым, и это было принципиально важно. Но против «Арсенала» план рухнул после гола Леандро Троссарда.

Мы хотели сыграть агрессивно, прессинговать высоко и местами идти вперед. Но нам это не удалось. Мы не сумели достаточно близко подойти к ним в нужных эпизодах. В итоге нас оттеснили назад, и мы стали слишком пассивными. Томас Франк Главный тренер «Тоттенхэма»

Журналисты несколько раз спрашивали, виновата ли сама система, но Франк отверг эту версию.

Я видел, как многие команды, включая мою собственную, играли в 3-5-2 или 3-4-3 агрессивно, позитивно, с акцентом на атаку. Но сегодня это было не так. Поэтому дело не в схеме. Томас Франк Главный тренер «Тоттенхэма»

Тем не менее трудно согласиться с Франком: складывалось ощущение, что сама схема позволила «Арсеналу» диктовать условия. Даже учитывая отличную форму «канониров» в этом сезоне, Франк проявил к сопернику слишком большое уважение.

Отсутствие креатива

Франк пытается сначала сделать «Тоттенхэм» надежным в обороне, а уже потом превратить его в команду, доминирующую на мяче. Но это был третий матч подряд в Премьер-лиге, где «шпоры» испытывали серьезные проблемы в атаке.

Против «Челси» они выглядели безнадежно, а драматичная концовка ничьи 2:2 с «Манчестер Юнайтед» заставила многих забыть, что первые 83 минуты были крайне блеклыми.

Жуан Пальинья и Родриго Бентанкур globallookpress.com

Действительно ли Жуан Пальинья и Родриго Бентанкур должны были играть перед тремя центральными защитниками? Если да, то как «Тоттенхэм» должен был продвигать мяч через центр?

«Арсенал» играл без капитана Мартина Эдегора, без основного нападающего Виктора Дьёкереша и без лидера обороны Габриэла. Пьеро Инкапье проводил первый матч в Премьер-лиге после летнего перехода из «Байера», но шпоры ни разу не проверили его по-настоящему.

xG «Тоттенхэма» был ужасающим: 0,05 в проигранном матче с «Челси» (0:1). С лидером чемпионата показатель вырос до 0,07 — чуть лучше, но все еще худший результат среди всех команд Премьер-лиги в этом сезоне. Два самых низких xG в сезоне — оба принадлежат «шпорам».

В первом тайме у «Тоттенхэма» не было ни одного удара по воротам. К финальному свистку «Арсенал» забил ровно столько, сколько шпоры сделали касаний в штрафной — четыре. Эффектный заброс Ришарлисона слегка подсластил счет, но это был случайный эпизод, возникший из ошибок Деклана Райса и Давида Райя.

«Шпоры» должны конкурировать с «Челси», «МЮ» и «Арсеналом» за вершину таблицы, а не рассыпаться в матчах против них.

Хави Симонс globallookpress.com

Франк отказался от схемы 5-4-1 уже в перерыве, выпустив Хави Симонса вместо Кевина Дансо. Но менее чем через минуту Эзе забил снова. При этом Симонс действительно оживил игру: несколько раз он мощно прорывался вперед, в одном из эпизодов вынудив Райса получить желтую карточку.

Симонс пока нестабилен после перехода из «РБ Лейпциг» в августе, что объяснимо — он адаптируется к новой лиге. Но именно ему нужно доверять: голландец способен добавить команде ту самую искру, и стягивать на себя защитников, освобождая пространство для партнеров.

Травмы

Отсутствие Джеймса Мэддисона, Деяна Кулушевски и Доминика Соланке серьезно бьет по команде.

Травма Джеймса Мэддисона globallookpress.com

Соланке — умный нападающий, который может опускаться вглубь для розыгрыша мяча или, наоборот, делать рывки за спины защитникам. Мэддисон и Кулушевски — оба великолепные дриблеры с отличным видением поля и впечатляющим арсеналом передач.

Мэддисон, вероятно, пропустит весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки, но есть надежда, что Соланке и Кулушевски скоро вернутся. Их опыт и класс моментально подняли бы уровень атаки.

Сейчас слишком большая нагрузка лежит на Мохаммеде Кудусе, который вынужден в одиночку создавать моменты. Вильсон Одобер демонстрирует проблески таланта, но его первый сезон в Северном Лондоне был фактически сорван операцией на подколенном сухожилии, и он все еще адаптируется к уровню Премьер-лиги.

Можно ли объективно судить о Франке, когда так много ключевых игроков недоступны?

Формирование состава

В межсезонье «Тоттенхэм» делал ставку на игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге, однако в итоге получил Хави Симонса — после неудачных попыток подписать Эзе и Моргана Гиббса-Уайта.

Эберечи Эзе globallookpress.com

В защиту Франка стоит отметить: он не виноват, что тогдашний председатель клуба Дэниел Леви проявил недостаточную настойчивость в переговорах со Стивом Пэрришем из «Кристал Пэлас».

«Тоттенхэм» оформил полноценный трансфер Матиса Теля после посредственной аренды на полгода, но затем даже не включил его в заявку на Лигу чемпионов. Кота Такаи из-за травмы стопы не провел ни минуты.

После того как команда заняла 17-е место при Эндже Постекоглу, но все же пробилась в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы, клубу были необходимы качественные усиления.

Симонс должен раскрыться при большем игровом времени, но вложенные €35 млн (£30,8 млн) в Теля выглядят сомнительным решением. Аренда Рандаля Коло Муани тоже не удалась: игрок выбыл из-за ушиба и перелома челюсти.

Франк заслуживает критики за слабые выступления команды, но вопросы должны быть адресованы и Леви, и генеральному директору Винай Венкатешаму, и спортивным директорам Йохану Ланге и Фабио Паратичи. Достаточно ли качественный состав они вообще дали в распоряжение тренеру?

Эти матчи должны дать Франку шанс вернуть команде импульс. Если этого не произойдет — вопросы станут еще жестче.