Имиджевые права Дибалы, медосмотр Виллиана и другие трансферные провалы «Тоттенхэма»

У «шпор» богатая история срывов трансферов — и почти каждый из них имеет свою уникальную подоплеку.

Когда речь заходит о понятии «сперси» (от Spursy) — футбольном синониме провала, — футбольному сообществу стоило бы быть объективнее. Любая команда может упустить победу, ведя в два мяча. Каждый болельщик уверен, что судьба к его клубу несправедлива. Такова уж природа спорта.

Но в случае с «Тоттенхэмом» все иначе. У клуба действительно выстраивается уникальный послужной список, от болезненных ударов вроде перехода Сола Кэмпбелла в «Арсенал» на правах свободного агента (после того как он пообещал остаться), до откровенного абсурда — как, например, глобальная дисквалификация спортивного директора Фабио Паратичи, который в этот момент отвечал за трансферы.

Конечно, трансферные неудачи бывают у всех. Фанаты «Манчестер Юнайтед», к примеру, с 2012 по 2015 год жили в ожидании Николаса Гайтана, который в итоге так и не появился на «Олд Траффорд». Но у «Тоттенхэма» подобные эпизоды происходят настолько странно, что порой кажутся вымышленными.

Перед вами — девять самых удивительных и нелепых историй, в которые вляпались «шпоры».

Клаусула Гиббс-Уайта

Начнем с самой свежей боли — и уже одной из крупнейших в истории трансферных неудач «Тоттенхэма». 10 июля появилось сообщение, что лондонцы активировали клаусулу в контракте полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта — £60 миллионов ($80,5 млн), и игрок должен пройти медосмотр на следующий день.

Информация об интересе «шпор» всплыла всего за пару часов до этого, вскоре после того как клуб оформил трансфер Мохаммеда Кудуса за £55 млн ($74 млн), что ощутимо приободрило болельщиков на фоне вялого старта летнего окна.

Дальше началось то, что еще долго будут вспоминать. Вместо медосмотра — ультиматум от «Ноттингема»: юридическая угроза и последующая жалоба в АПЛ. Клуб был уверен, что клаусула была конфиденциальной, и сочел действия «Тоттенхэма» нарушением договора. Поначалу казалось, что это лишь временная заминка — инсайдеры уверяли: игрок все равно окажется в Лондоне.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Две недели — тишина. Ни один источник вне клубов не мог точно сказать, что происходит. Появились слухи, что в игру может снова включиться «Манчестер Сити» — интерес у них был еще раньше, а «Форест» теперь, якобы, хотел бы продать игрока именно им — на фоне зарождающейся вражды с «Тоттенхэмом». Но и это не случилось.

Поздно вечером 26 июля «Форест» объявил: Гиббс-Уайт подписал новый контракт на три года — рекордный по условиям в истории клуба — и остается. Сам игрок и соцсети клуба неоднократно благодарили владельца Евангелоса Маринакиса за то, что тот «сделал это возможным» — одна из самых странных онлайн-кампаний в истории футбола.

Все футбольные трансферы

Но каким бы ни был этот фарс — факт остается фактом: «шпоры» вновь попались на чем-то большем, чем просто трансферный промах.

Имиджевые права Дибалы

Лето 2019 года для «Тоттенхэма» началось на пике — клуб только что сыграл в финале Лиги чемпионов, и впервые за долгое время пошел на серьезные траты. Рекордное подписание Танги Ндомбеле за £55 миллионов казалось заявкой на новый этап. Но «шпоры» были в шаге от трансфера куда более звездного игрока.

Маурисио Почеттино, не подозревая, что проведет на посту главного тренера всего несколько месяцев, хотел обновить атаку. Его главной целью стал Пауло Дибала.

Аргентинец тогда еще играл за «Ювентус» и, несмотря на привязанность к Турину, был готов к переходу в Лондон — в том числе потому, что чувствовал себя вытесненным из команды без уважительной причины.

Пауло Дибала globallookpress.com

Проблема — в сроках. Даниель Леви, как известно, предпочитает тянуть до конца окна, рассчитывая сбить цену. Но и раньше это оборачивалось авралами — и 2019-й не стал исключением.

В сезонах 2018 и 2019 Англия экспериментировала с закрытием трансферного окна до начала чемпионата — чтобы клубы начинали сезон с окончательно укомплектованными составами. Остальная Европа к инициативе не присоединилась, и английские клубы, как оказалось, только усложнили себе жизнь.

«Тоттенхэм» активизировался по Дибале за неделю до закрытия окна. Стороны достигли принципиального соглашения на сумму около £70 миллионов — за 48 часов до дедлайна. Но осталась одна, теперь уже ставшая легендарной, проблема из двух слов — имиджевые права.

В молодости Дибала продал права на использование своего образа сторонней маркетинговой компании Star Group. Для того чтобы официально зарегистрировать его как игрока «Тоттенхэма», клубу пришлось бы выкупить и эти права.

Юридически вопрос оказался слишком сложным, а времени — слишком мало. Сделка рухнула.

В 2021 году Дибала уладил конфликт со Star Group, выплатив чуть более £30 миллионов. И стало ясно, насколько дороже трансфер обошелся бы «шпорам», если бы они довели его до конца тогда.

Медосмотр Виллиана

История, знакомая каждому английскому болельщику не хуже, чем сам Виллиан. Летом 2013-го, когда «Тоттенхэм» с размахом тратил £100 миллионов, готовясь к продаже Гарета Бейла, одним из приоритетов стал вингер «Анжи» Виллиан.

Стороны договорились о трансфере за £30 миллионов, бразилец прошел медосмотр — казалось, сделка завершена. Но тут внезапно вмешался «Челси».

Виллиан globallookpress.com

Игрок изменил решение буквально на ходу. Позже Виллиан вспоминал: он только приехал на базу «Тоттенхэма», как агент сказал ему — садись обратно в тот же фургон, едем в Кобхэм. Там его уже ждал «Челси».

Так «шпоры» остались с носом, а «синие» получили игрока, которого со временем полюбили за самоотдачу, стабильность и трофеи. А фанаты «Челси» до сих пор поют на трибунах:

«Они купили билет, но Виллиан увидел свет,

Ему позвонил Абрамович — и он сбежал от шпор!

Он ненавидит Тоттенхэм, он ненавидит Тоттенхэм... »

Письмо Ривалдо

Как бы ни относились к методам Даниеля Леви, в одном ему не откажешь — амбиции у него всегда были. Всего через год после прихода в клуб он попытался провернуть сенсационный трансфер: подписать бразильскую легенду Ривалдо из «Барселоны».

Ривалдо всерьез рассматривал вариант с «Тоттенхэмом», но в итоге выбрал «Милан». И сообщил об этом самым неожиданным способом — письмом. Да-да, в те времена без мессенджеров все решалось иначе.

Тренер «шпор» Гленн Ходдл тогда рассказывал журналистам:

— «Мы были очень близки к подписанию Ривалдо. "Милан" в последний момент поднял ставки до запредельного уровня. Он уже почти был у нас. Но должен отдать должное — он проявил класс: я впервые получил от игрока, с которым не удалось договориться, письмо. Настоящее, уважительное письмо, где он объяснил, почему выбрал "Милан".

Они с агентом написали, что хотели прийти, но почувствовали: именно "Милан" — это то место. Деньги сыграли роль, безусловно, но "россонери" сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться».

Упустили Азара

У «Тоттенхэма» был шанс построить по-настоящему взрывное крыло из Гарета Бейла и Эдена Азара. Но концовка сезона 2011/12 и волшебная победа «Челси» в Лиге чемпионов поставили крест на этой мечте.

После яркого взлета в «Лилле» Эден Азар не скрывал: следующим шагом он видит Премьер-лигу. Летом 2012-го он вел переговоры и с «Арсеналом», и с «Тоттенхэмом».

Последние предложили весьма привлекательные условия, и бельгиец был готов принять их — при одном условии: если клуб продолжит прогрессировать под руководством Гарри Реднаппа.

Эден Азар в матче Лиги чемпионов против ЦСКА globallookpress.com

И долгое время все к тому шло. В сезоне 2011/12 «шпоры» выглядели претендентом на титул: долго держались на третьем месте, находясь ближе к «Манчестер Сити» и «Юнайтед», чем к остальным преследователям.

Но все изменилось, когда вакантным стал пост главного тренера сборной Англии. Реднапп отказался четко заявить о приверженности клубу — и команда посыпалась. В итоге — четвертое место и финиш позади «Арсенала».

Этого бы хватило для выхода в Лигу чемпионов — но не в том сезоне. Впервые (и до сих пор — единственный раз) УЕФА отобрал у четвертой команды Англии путевку ради победителя турнира — «Челси».

Лондонцы финишировали шестыми, но в невероятном финале обыграли «Баварию» в Мюнхене. По тогдашним правилам на страну допускалось максимум четыре клуба, и «Тоттенхэм» оказался лишним. Год спустя правило изменили — но Азара уже было не вернуть.

Получив предложение от «Челси», бельгиец все решил быстро. Он вышел в Twitter и объявил: в следующем сезоне сыграет за «синих», а не на «Уайт Харт Лейн».

Твит Шнедерлена

В мае 2014-го «Саутгемптон» был, мягко говоря, не в восторге от того, как «Тоттенхэм» переманил их подающего надежды тренера Маурисио Почеттино. Это стало началом холодной войны между клубами, длившейся два года.

В ней нашлось место даже угрозам судебного разбирательства — как в случае с Тоби Алдервейрелдом, которого «шпоры» подписали из «Атлетико» после аренды в «Саутгемптоне».

Южане отказались вести прямые переговоры с «Тоттенхэмом» — в том числе и по Моргану Шнедерлену, опорнику, с которым Почеттино только что прощался. Француз мечтал продолжить карьеру на топ-уровне под руководством аргентинца, но клуб заблокировал трансфер. Тогда и случилась одна из самых ярких вспышек в истории футбольных соцсетей.

Морган Шнедерлен и Уэйн Руни globallookpress.com

Шнедерлен написал в Twitter, что его лишили возможности сделать шаг вперед — и не скрывал разочарования. В итоге через год «Саутгемптон» все же отпустил его, но уже в «Манчестер Юнайтед» за £25 млн. Впрочем, в Манчестере он быстро затерялся и стал одним из многочисленных «провалов на Олд Траффорд».

А «шпоры» не спешили: следующие два года они охотились за его партнером по полузащите — Виктором Ваньямой. В 2016-м, за год до конца контракта, кенийца удалось подписать всего за £11 млн. Ваньяма стал одним из самых надежных бойцов при Почеттино — а Леви, как всегда, взял свое.

Карьерный крах Берахино

Молодым болельщикам имя Сейдо Берахино, возможно, ни о чем не скажет. А ведь в сезоне 2014/15 он считался одним из самых перспективных нападающих АПЛ. 20 голов за оборонительный до зубов «Вест Бромвич» — и на горизонте появляется «Тоттенхэм», в поиске дублера для Гарри Кейна.

Сага длилась все лето. Переговоры топтались на месте, а финальное предложение «шпор» в £22 млн — причем в рассрочку — вызвало гнев у «Вест Брома». Берахино не выдержал и, как Шнедерлен, вылил все в Twitter, пообещав больше никогда не играть за клуб, пока им руководит Джереми Пис.

Сейдо Берахино globallookpress.com

Именно здесь дорожки Берахино и «Тоттенхэма» разошлись. Лондонцы переключились на нападающего «Байера» — Сон Хын Мина. Он не просто стал игроком основы, но и вошел в историю клуба как одна из главных звезд XXI века.

А вот карьера Берахино пошла под откос. Он остался в «Вест Броме», но так и не вернул былой формы. В январе 2017-го его продали в «Сток Сити». С тех пор — сплошное странствие: Бельгия, Индия, а сейчас — Словения. Второй дивизион, клуб «Табор Сежана». Крутое пике.

Смехотворное предложение по Грилишу

Во времена Почеттино «Тоттенхэм» считался идеальным местом для молодых талантов. Взлеты Гарри Кейна и Деле Алли только подтверждали: в северном Лондоне умеют раскрывать потенциал.

Джек Грилиш в «Астон Вилле» globallookpress.com

Летом 2018 года Почеттино хотел пополнить состав Джеком Грилишем. «Астон Вилла» не смогла вернуться в Премьер-лигу и испытывала серьезные финансовые проблемы. Казалось, момент идеальный: клуб на грани, игрок открыт к переговорам, и даже Кейну с Алли идея понравилась.

И вот тут в дело вступил Даниель Леви. Учтя шаткое положение бирмингемцев, он предложил за Грилиша... £3 миллиона и воспитанника академии Джоша Онома. Разумеется, «Вилла» предложение отвергла.

Когда «шпоры» наконец стали готовы предложить больше, было уже поздно. В клуб пришли новые владельцы — Нассеф Савирис и Уэс Эденс — и оперативно вывели Грилиша с трансферного рынка.

В следующие годы Джек стал ключевым игроком «Виллы», вывел команду в АПЛ, попал в сборную Англии, а в 2021 году «Манчестер Сити» активировал его клаусулу — £100 миллионов. Сравните с первоначальными £3 млн и Ономой — и поймете, почему эту историю вспоминают с ухмылкой.

Минус одна минута — минус Моутинью

Качество Жоау Моутинью в АПЛ мы увидели уже в «Вулверхэмптоне», где он блистал даже на закате карьеры. Но вполне мог оказаться в Англии за шесть лет до этого.

Жоау Моутинью в матче Лиги чемпионов против «Зенита» globallookpress.com

В последний день трансферного окна летом 2012-го «Тоттенхэм» договорился с «Порту» о трансфере португальца за £24 миллиона. Казалось, сделка решена — контракт был подписан, Моутинью уже ждал подтверждения.

Но «шпоры» вновь оступились на знакомом месте: бюрократия и торг в последний момент. Официальное подтверждение не поступило в АПЛ вовремя — документы были отправлены буквально на несколько секунд позже дедлайна.

Прогнозы и ставки на футбол

Если бы успели — Моутинью стал бы частью сильнейшей полузащиты клуба: с Мусса Дембеле и Сандро (еще до травмы крестообразных). Это могло бы реализовать амбициозный проект Андре Виллаша-Боаша — с настоящим плеймейкером в центре поля. Но... не успели.