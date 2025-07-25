Они снова здесь. Что делает «Челси» теневым фаворитом нового сезона АПЛ

Каждое лето мы с надеждой смотрим вперед и воображаем: вот оно, настоящее четырехстороннее сражение за титул в. И каждый раз реальность вносит коррективы. Но, может быть, все-таки в этот раз? Сезон-2025/26 дает на это шансы.

Ранее мы уже разобрали амбиции «Арсенала». Теперь — «Челси».

Начнем с главного: «синие» — явные аутсайдеры среди этой четверки.

Букмекеры оценивают их шансы в три раза ниже, чем у третьего фаворита — «Манчестер Сити». Но сама формулировка «третий фаворит — Ман Сити» уже говорит о многом: нас может ждать сезон, не похожий ни на один из последних.

И не менее важно другое — разрыв между четверкой лидеров и остальными колоссален. К примеру, шансы пятой команды в букмекерских списках — «Ньюкасла» — в четыре раза ниже, чем у «Челси». Следующие два клуба в рейтинге и вовсе завершили прошлый сезон на 15-м и 17-м местах. Скажем прямо, к их достоинствам мы сейчас присматриваться не станем.

Итак, начнем с разумного допущения: топ-4 прошлого сезона снова составляют основную группу претендентов на титул.

«Челси» globallookpress.com

Это логичная отправная точка. Но когда речь идет о «Челси», главный вопрос звучит иначе: есть ли достаточно оснований полагать, что команда способна выдержать борьбу на длинной дистанции?

И мы действительно верим, что у них есть все шансы. Более того, мы все больше склоняемся к мысли, что именно «Челси» — самая выгодная ставка среди команд, которые могут составить новую «большую четверку».

На протяжении большей части прошлого сезона у «синих» была настоящая аура претендента на титул. Причем куда заметнее, чем у того же «Манчестер Сити». И, пожалуй, главным препятствием для «Челси» оказался… сам Энцо Мареска. Тренер, который оказался не готов к такой роли и временами — что уж скрывать — просто пугался ее.

Энцо Мареска globallookpress.com

В середине сезона Мареска буквально заговаривал себя: он так долго и громко повторял, что «Челси» не борется за титул, что в итоге сам же в это поверил. А ведь команда вполне всерьез находилась в чемпионской гонке — вплоть до момента, когда перестала в ней быть.

Перед Рождеством «Челси» шел с 34 очками после 16 туров. Всего два поражения, отставание в два очка от «Ливерпуля», преимущество в четыре очка над «Арсеналом» и в семь — над «Ман Сити».

Во всех турнирах команда выиграла девять из десяти последних матчей — единственным исключением стала ничья 1:1 с «Арсеналом».

Но дальше последовал провал, который как будто бы оправдал осторожность Марески: всего три очка в пяти матчах Премьер-лиги — с «Эвертоном», «Фулхэмом», «Ипсвичем», «Кристал Пэлас» и «Борнмутом». Чемпионские амбиции сменились борьбой за топ-4. А после подряд поражений от «Брайтона» — и в Кубке Англии, и в чемпионате — возникло ощущение, что все может пойти окончательно под откос.

И это была болезненная, но показательная черта уровня Марески. Особенно если вспомнить его слова после вылета из Кубка: мол, теперь команда сможет сосредоточиться на чемпионате и забраться как можно выше.

Такая логика — мышление «маленького» клуба. В тот момент за него стало по-настоящему тревожно. Особенно когда следом пришло еще одно поражение — теперь уже от «Астон Виллы».

Фрагмент матча «Астон Вилла» — «Челси» globallookpress.com

Но Мареска и «Челси» сумели все развернуть. Помимо «галочки» в виде победы в Лиге конференций, команда снова начала набирать форму в чемпионате — близкую к той, что была до рождественского спада.

Да, не идеально. Но в последних 12 турах Премьер-лиги — в сезоне, который едва не превратился в катастрофу для все еще весьма хаотичного клуба — «Челси» выиграл 8 матчей, дважды сыграл вничью и проиграл лишь «Арсеналу» и «Ньюкаслу».

Иными словами, даже в кампании, где «синие» финишировали четвертыми с заметным отставанием от лидеров, команда успела показать, кем она может быть — а, возможно, и кем должна стать, когда все наконец складывается. Эта команда выдала отрезки с 34 очками за 16 матчей и 26 очками за 12 игр — на старте и финише сезона. Только середина, захваченная сомнениями и неуверенностью, оказалась по-настоящему провальной.

Но теперь — похоже — ни «Челси», ни сам Мареска уже не скованы этими сомнениями. Их трансферная кампания летом впервые за долгое время напоминает нечто, похожее на внятную стратегию. И первые признаки указывают на то, что на «Стэмфорд Бридж» наконец формируется не просто дорогостоящий набор игроков, собранный ради инвестиционной отдачи и в свободное от этого время участвующий в матчах, а команда. Реальная команда, способная играть в футбол.

Какую важность вы придаете Клубному чемпионату мира — дело лично ваше. Мы, если что, давно и открыто стоим на позиции: «скорее всего, почти никакой». Но знаете, кто действительно считает этот турнир значимым? «Челси». И, возможно, этого уже достаточно, чтобы команда сделала шаг от вечного догоняющего к полноценному претенденту.

«Челси» — победитель Клубного чемпионата мира — 2025 globallookpress.com

Да, возможно, для «ПСЖ» финал оказался просто лишним матчем — особенно после того, как за шесть недель до этого они покорили свой футбольный Эверест в Мюнхене.

Но даже если так — случилось это внезапно. Ведь до этого французы с легкостью и высокомерной грацией прошли плей-офф в США. А вот в финале «Челси» попросту разобрал их на части. Это было доминирование самого высокого уровня — образцово-показательная разборка команды мирового класса.

Да, это всего лишь один матч. Да, это турнир второго эшелона — по крайней мере, пока. Но тот посыл, который отправил «Челси», и уверенность, которую команда могла из него вынести — абсолютно реальны. И чертовски важны.

Прогнозы и ставки на футбол

В прошлом сезоне «Челси» уже показывал результат на очень длинной дистанции — дважды за год. Это почти тот уровень, которого требует полноценная чемпионская гонка. И если им удастся немного повысить планку — а все данные говорят, что это возможно — тогда избавление от сомнений, которые в прошлом сезоне привели к самосаботажу, может стать переломным моментом.

Достаточным, чтобы остаться в гонке не до Рождества, а до самого финиша.