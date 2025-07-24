Если не сейчас — то когда? Почему у «Арсенала» больше нет оправданий в борьбе за титул

Каждое лето мы убеждаем себя, что грядущий сезон уж точно подарит настоящую четырехстороннюю гонку за чемпионство в. И каждый раз все заканчивается иначе. Мы продолжаем надеяться, фантазировать, строить прогнозы… И все же, возможно, 2025/26 станет тем самым исключением.

Это первая часть из четырех материалов о главных претендентах на титул. Сегодня — про «Арсенал».

Вечно вторые. Короли xG. Просто «Арсенал». Мы знаем, как хорошо они умеют финишировать вторыми — и делали это не раз. Но способны ли они, наконец, сделать этот последний шаг и положить конец ожиданию, которое длится уже более двух десятилетий? Мы считаем — да, вполне способны. Хотя и не до конца уверены, что действительно сделают это. Что, впрочем, вполне логично.

Мартин Эдегор и Кай Хаверц globallookpress.com

Но если говорить просто: все необходимые компоненты уже на месте. В этом сезоне у «Арсенала» попросту не осталось оправданий. Хотя, разумеется, найдутся и они. Либо команда станет чемпионом — и все будет прекрасно. Либо нет — и появятся новые причины, почему снова не получилось. Ведь виноватым «Арсенал» не бывает никогда. Такая уж у них судьба — удивительно невезучая.

В этом сезоне действительно исчезают все топовые отговорки, которыми раньше можно было прикрываться. У «Арсенала» есть — или появится, как только перестанут тянуть резину — нападающий уровня чемпионской команды.

В центре поля, с приходом Мартина Субименди, у клуба теперь есть полузащита, которая ничем не уступает лучшим в лиге. А вратарь и оборона и так уже соответствовали этим стандартам.

Глубина состава стала ощутимо серьезнее. Подписание Нони Мадуэке на правый фланг атаки может показаться не самым очевидным, но реакция на трансфер была странно резкой. Даже если главным вкладом Мадуэке станет то, что к концу сезона мы получим менее измотанного Букайо Сака — это уже будет немало.

У каждой из трех подряд серебряных медалей «Арсенала» — свой оттенок. Первая — та самая, в которой команда, вероятно, действительно должна была дожимать — стала полной неожиданностью. Финальная неудача тогда ощущалась скорее как отложенный успех, а не поражение.

Это было началом чего-то большего. Процессу поверили окончательно. Возникло чувство: «Ладно, не сейчас — так скоро». Второе место во втором сезоне подряд вызвало раздражение, но стало и подтверждением: все это не случайность, не вспышка. Это — работающая модель, которая способна приносить результат.

«Арсенал» globallookpress.com

А для самых отчаявшихся — или склонных к теориям заговора — болельщиков «Арсенала» все можно было свалить на нереализованный момент Сон Хын Мина. Если, конечно, есть желание. Такой подход куда легче для психики, чем болезненный самоанализ.

Но главное — в конце сезона-2023/24 общий фон все еще оставался позитивным. Команда по-прежнему шла в правильном направлении и сохраняла импульс. Как минимум, казалось, что «Арсенал» уже оторвался от всех, кроме «Манчестер Сити» — и теперь им нужно было беспокоиться только о «горожанах».

Прошлый сезон был, разумеется, совсем другим. Во всем, кроме итогового места в таблице. Проиграть борьбу «Сити» — это одно. Это раздражает, злит, но в целом воспринимается как часть современного футбола, где романтичным «старомодным мечтателям» вроде «Арсенала» трудно конкурировать с монстром новой эры. Этот клуб со 138-летней историей все еще подает футбол по классическим рецептам.

Но уступить — и уступить по всем статьям — «Ливерпулю»? Вот это уже объяснить куда сложнее. И точно не получится списать на «болезни футбольной эпохи». Поддержка нейтральной аудитории, которой «Арсенал» пользовался два предыдущих сезона, испарилась. Откат назад стал очевидным.

Да, травмы были смягчающим фактором, но лишь до определенного предела. В конечном счете, «Арсенал» так и не сумел навязать «Ливерпулю» реальную борьбу за титул, а тот факт, что этого не смог сделать и никто другой, — слабое утешение.

Прошлый сезон на красной стороне севера Лондона прошел под знаком растущего напряжения и мелких раздражений. Терпение начинало иссякать — особенно на фоне того, как легко соперник взял чемпионство в свой первый сезон под руководством нового тренера.

Теперь же все приближается к критической точке. Прежнее «если не сейчас, то скоро» сменилось на куда более тревожное: «если не сейчас, то когда вообще? »

И все же нас не отпускает мысль, что 2025/26 — лучший шанс для «Арсенала» за все это время. Мы по-прежнему не знаем, когда и как начнет работать обновленная система «Манчестер Сити».

Команда вступает в новую эру с новым составом. И хотя угроза очередного чемпионства с отрывом в 12 очков все еще витает в воздухе, сейчас — в момент предсезонной неопределенности и веры в лучшее — куда легче представить себе слабый сезон от «Сити», чем это было за последние почти десять лет.

Фрагмент матча «Ливерпуль» — «Арсенал» globallookpress.com

У «Ливерпуля» тоже появились вопросы, которых раньше не было. Вполне возможно, что клуб сыграл все максимально грамотно — сначала собрав чемпионский состав, а уже затем, после триумфа, плавно начав перестройку и смену тренера.

Но любое обновление — это всегда риск. Даже в прошлом сезоне, при новом наставнике, «Ливерпуль» быстро включился в гонку — за счет стабильности. Арне Слот оказался крайне точен в своих решениях, и главное — проявил осознанность, поняв, что оказался в редкой для новичка ситуации: перед ним не стояла необходимость что-то срочно ломать и перестраивать.

В этом сезоне такой роскоши уже не будет. Если отбросить врожденную эмоциональную неустойчивость «Арсенала» — склонность метаться между эйфорией и отчаянием — то именно у их конкурентов сейчас куда больше объективной непредсказуемости и нестабильности.

«Арсенал» же подходит к лету в привилегированном положении: нужно лишь вставить последние детали в уже собранную мозаику. Это, пожалуй, самая сбалансированная команда старта сезона, которая четко понимает, что хочет делать и как этого добиться.

Прогнозы и ставки на футбол

У них должно быть все, чтобы наконец довести дело до конца. Если главный вопрос — «если не сейчас, то когда? » — то лучший ответ на него — отменить саму постановку вопроса. Сделать это именно сейчас.