«Ливерпуль» стал еще лучше, а «МЮ» провалил перестройку. Анализ трансферной кампании «большой шестерки» АПЛ

Новый сезон АПЛ стартует ровно через месяц — 15 августа «Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» против «Борнмута».

Мы уже стали свидетелями целой серии громких трансферов — топ-клубы стремятся как можно раньше решить все кадровые вопросы. Впереди тяжелейший сезон, который будет прерываться на Кубок Африки, а завершится — буквально накануне старта чемпионата мира-2026.

Еще одним фактором активности английских грандов стал Клубный чемпионат мира: ФИФА открыла трансферное окно раньше обычного, чтобы участники турнира успели усилить составы именно под этот турнир.

И действительно — и «Манчестер Сити», и «Челси» потратили крупные суммы еще до начала матчей в США. При этом «синие» подписали Жуана Педро как раз перед началом матчей плей-офф, и это, как оказалось, было очень удачное решение.

Кого из представителей «большой шестерки» уже сейчас можно назвать претендентом на титул? А кому еще предстоит немало работы перед стартом сезона?

«Арсенал»

Предстоящий сезон можно назвать решающим для «Арсенала». Да, «канониры» дошли до полуфинала прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, но вера в пресловутый «процесс» начинает угасать. Еще один год без трофеев явно не добавил оптимизма. Больше не может быть никаких оправданий, особенно после очередных крупных вложений этим летом.

«Арсеналу» удалось то, что не удалось «Ливерпулю»: лондонский клуб уговорил Мартина Субименди перебраться в Англию. Полузащитник сборной Испании, скорее всего, сразу станет ключевым игроком в системе Микеля Артеты, особенно после ухода Томаса Парти, который отказался подписывать новый контракт.

Мартин Субименди globallookpress.com

Кроме того, Кристиан Нёрго р — очень умная замена Жоржиньо, а перспективный Кристиан Москера должен стать хорошей опцией в обороне. Нони Мадуэке, хоть и обошелся дорого, наконец-то закроет давнюю проблему с отсутствием достойной подмены для Букайо Сака.

Однако главная новость — это, безусловно, теперь уже почти подтвержденный переход Виктора Дьекереша из «Спортинга».

«Арсенал» уже два сезона отчаянно нуждался в результативной «девятке», и теперь клуб, похоже, заполучил нападающего, который с момента перехода из «Ковентри» в Лиссабон летом 2023 года забил невероятное количество голов в чемпионате Португалии.

Сомнения, конечно, остаются: удастся ли шведу сохранить свою фантастическую результативность в АПЛ? Но главной целью этого трансферного окна было подписание топ-форварда, и, похоже, она достигнута.

Оставшееся время до закрытия рынка «Арсенал» с большой долей вероятности посвятит продаже ненужных игроков, чтобы выручить дополнительные средства. В их числе — Александр Зинченко, тогда как Нуну Тавареш и Маркиньос уже покинули клуб.

Трансферное окно «Арсенала»

Пришли: Кепа Аррисабалага («Челси», £5 млн), Мартин Субименди («Реал Сосьедад», £51 млн), Кристиан Нёргор («Брентфорд», £15 млн).

Ушли: Жоржиньо («Фламенго», свободный агент), Киран Тирни («Селтик», свободный агент), Нуно Тавареш («Лацио», £4.3 млн), Маркиньос («Крузейро», сумма не раскрыта), Такехиро Томиясу (контракт расторгнут), Томас Парти (контракт расторгнут).

Оценка: B+ (до официального подтверждения трансфера Дьекереша!)

«Челси»

В «Челси» сейчас вполне заслуженно царит состояние эйфории.

Руководство клуба в последние пару лет подвергалось жесткой критике за свою трансферную политику, но теперь кажется, что они доказывают: любую проблему можно решить с помощью денег.

Потратив около 1,5 миллиарда фунтов на покупку как можно большего числа молодых игроков, «синие» успели выиграть не только Лигу конференций, но и — что куда важнее — Клубный чемпионат мира.

Жуан Педро globallookpress.com

Ключевым стало подписание Жуана Педро, который перешел из «Брайтона» за 55 миллионов фунтов и забил три гола в трех матчах КЧМ.

Еще один позитивный момент — игра Лиама Делапа в США, а также первые впечатления от невероятно талантливого тинейджера Эстевана Виллиана, который должен присоединиться к команде в ближайшие недели.

А с учетом того, что клуб уже оформил трансфер Джейми Гиттенса, становится ясно, почему болельщики «Челси» с таким воодушевлением ждут начала сезона.

В то же время руководство сосредоточено исключительно на финансовом балансе и планирует избавиться от ненужных игроков. В списке на выход — Рахим Стерлинг, Жоау Феликс и Бен Чилуэлл, которых нужно срочно убрать из платежной ведомости.

Если удастся вовремя завершить эту «грязную работу», текущее трансферное окно можно будет считать для «Челси» очень продуктивным.

Трансферное окно «Челси»

Пришли: Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд, £51.5 млн), Жуан Педро («Брайтон», £60 млн), Лиам Делап («Ипсвич», £30 млн), Эстеван Виллиан («Палмейрас», £29.1 млн), Дарио Эссугу («Спортинг», £18.5 млн), Мамаду Сарр («Страсбур», сумма не раскрыта).

Ушли: Кепа Аррисабалага («Арсенал», £5 млн).

Оценка: A-

«Ливерпуль»

Действующий чемпион, очевидно, не собирается почивать на лаврах. «Ливерпуль» оперативно усилил команду, и сделал это ярко и амбициозно.

Главным трансфером, без сомнения, стал Флориан Вирц, за которого «красные» заплатили 100 миллионов фунтов. Немецкий полузащитник способен вывести атакующую игру команды на новый уровень.

Но Милош Керкез и Жереми Фримпонг — тоже отличные приобретения. Последний, как ожидается, станет прекрасной заменой для ушедшего Трента Александера-Арнольда.

Флориан Вирц globallookpress.com

Георгий Мамардашвили, перешедший из «Валенсии», теперь может всерьез побороться с Алиссоном за место в воротах.

Однако на фоне всех этих трансферных успехов фанаты «Ливерпуля» теперь пытаются пережить трагическую гибель Диогу Жоты. Португалец, которого обожал каждый болельщик «красных», ушел, оставив не только пустоту в составе Арне Слота, но и в сердцах фанатов.

Судя по всему, Дарвин Нуньес близок к переходу в «Наполи», а это значит, что «Ливерпулю» срочно нужен новый форвард.

Мечта «Ливерпуля» — Александер Исак, и слухи об интересе к нему не утихают. Но более реалистичными целями выглядят Юго Экитике, Бенджамин Шешко или Родриго.

Клуб также рассматривает вариант с покупкой опорного полузащитника на подмену Гравенберху, у которого в прошлом сезоне практически не было времени на восстановление. Кроме того, стоит следить за ситуацией с Ибрагимой Конате: контракт француза, которым интересуется «Реал», истекает через год. Поэтому интерес к Марку Гехи вполне логичен.

Трансферное окно «Ливерпуля»

Пришли: Милош Керкез («Борнмут», £40 млн), Флориан Вирц («Байер», £116 млн), Жереми Фримпонг («Байер», £29.5 млн), Георгий Мамардашвили («Валенсия», £29 млн).

Ушли: Трент Александер-Арнольд («Реал», £10 млн), Куивин Келлехер («Брентфорд», £18 млн), Джаррел Куанса («Байер», £35 млн), Нэт Филлипс («Вест Бром», £3 млн), Витеслав Ярош («Аякс», аренда).

Оценка: A-

«Манчестер Сити»

Потрясенные худшей серией результатов за всю эпоху Пепа Гвардиолы, владельцы «Манчестер Сити» из Абу-Даби начали «заливать проблему деньгами» еще в зимнее трансферное окно и продолжили тратить сразу после открытия летнего рынка, приуроченного к Клубному чемпионату мира.

Райан Аит-Нури, Райан Шерки и Тиджани Рейндерс были подписаны еще до старта турнира. Несмотря на то, что команда выиграла все три матча в группе (единственная с таким результатом), в 1/8 финала «Сити» потерпел позорное поражение от «Аль-Хиляля».

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

Ситуацию усугубила травма Родри, полученная в США. Насколько она серьезна, пока неизвестно.

Таким образом, над командой Гвардиолы по-прежнему висит много вопросов. Все трое новичков по стилю отлично вписываются в философию каталонца и в перспективе могут оказаться удачными вложениями.

Однако, как показал Клубный чемпионат мира, «Ман Сити» по-прежнему слишком уязвим при быстрых переходах соперников, а Джон Стоунз, Рубен Диаш и Эдерсон уже давно не вызывают того уровня доверия, как раньше.

Так что не стоит удивляться, если в ближайшие недели клуб подпишет еще одного-двух защитников. Январские приобретения — Витор Рейс и Абдукодир Хусанов — пока не впечатляют, а после ухода Кайла Уокера на правом фланге обороны образовалась явная дыра.

Что касается исходящих трансферов, болельщики до сих пор спорят, надо ли было расставаться с легендой клуба Кевином Де Брейне, но вот Джек Грилиш, с его переоцененным статусом и проблемами с дисциплиной, явно должен покинуть команду.

Интересно и другое: ходят слухи, что «Сити» готов отпустить Нико Гонсалеса всего через полгода после его перехода, что никак не добавляет уверенности в новом спортивном проекте.

Трансферное окно «Манчестер Сити»

Пришли: Тиджани Рейндерс («Милан», £46 млн), Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон», £36 млн), Райан Шерки («Лион», £34 млн).

Ушли: Кевин Де Брейне («Наполи», свободный агент), Скотт Карсон (контракт расторгнут), Кайл Уокер («Бернли», £5 млн).

Оценка: B

«Манчестер Юнайтед»

Из всех клубов Премьер-лиги, пожалуй, именно «Манчестер Юнайтед» предстоит проделать большую работу на трансферном рынке. Пока что прогресс в глобальной перестройке практически отсутствует.

Клубу удалось оформить переход Матеуса Куньи еще 12 июня, и какое-то время казалось, что к нему на «Олд Траффорд» вот-вот присоединится Брайан Мбёмо.

Однако «Брентфорд» упорно не идет на уступки в переговорах по камерунцу, и теперь выглядит все более вероятным, что загнанный в угол «Манчестер Юнайтед» снова переплатит за приоритетную цель, как это уже было с Куньей.

Матеус Кунья globallookpress.com

Причем даже если Мбёмо и перейдет, у «Юнайтед» останется серьезная проблема с позицией центрального нападающего, если до конца окна не удастся подписать профильного форварда.

В какой-то момент казалось, что у клуба есть реальный шанс воссоединить Рубена Аморима и Виктора Дьекереша, но швед логично предпочел «Арсенал». Это болезненно подчеркивает текущее положение дел: «Юнайтед» больше не может предложить ни еврокубки, ни привлекательные финансовые условия.

Клубу срочно нужно пристроить Маркуса Рашфорда и Алехандро Гарначо, которые хотят уйти, и в идеале — найти покупателя на Андре Онана, чтобы освободить средства для более надежного вратаря. Но в этом направлении пока не происходит вообще ничего.

В результате возникает стойкое ощущение, что «Манчестер Юнайтед» будет судорожно пытаться закрыть сделки вплоть до самого дедлайна.

Трансферное окно «Манчестер Юнайтед»

Пришли: Матеус Кунья («Вулверхэмптон», £62.5 млн), Диего Леон («Серро Портеньо», £7 млн).

Ушли: Кристиан Эриксен (контракт расторгнут), Джонни Эванс (контракт расторгнут), Виктор Линделеф (контракт расторгнут).

Оценка: F

«Тоттенхэм»

На данном этапе «Тоттенхэм» наверняка доволен своей трансферной кампанией. После подписания полноценных контрактов с Кевином Дансо и Матисом Телем лондонский клуб выкупил у «Вест Хэма» за 55 миллионов фунтов Мохаммеда Кудуса, а теперь стремится забрать у «Ноттингем Форест» Моргана Гиббса-Уайта, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 60 миллионов фунтов.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

Однако, несмотря на то, что первая часть двойного трансфера уже завершена, переход Гиббса-Уайта застопорился: «Ноттингем Форест» угрожает подать в суд из-за способа, которым «Тоттенхэм» вышел на игрока.

Таким образом, пока непонятно, удастся ли «шпорам» все-таки довести дело до конца, и смогут ли они достаточно укрепить оборону, которая в прошлом сезоне порой выглядела просто удручающе.

Все футбольные трансферы

Тем не менее, уже сейчас можно сказать: многострадальный председатель клуба Даниэль Леви готов на все ради поддержки нового тренера Томаса Франка на трансферном рынке этим летом, а тем более в преддверии долгожданного возвращения в Лигу чемпионов.

Трансферное окно «Тоттенхэма»

Пришли: Кевин Дансо («Ланс», £20.9 млн), Лука Вушкович («Хайдук Сплит», сумма не раскрыта), Матис Тель («Бавария», £29.8 млн), Кота Такаи («Кавасаки Фронтале», £5 млн), Мохаммед Кудус («Вест Хэм», £55 млн).

Ушли: Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Марсель», £17 млн), Фрейзер Форстер (контракт расторгнут), Серхио Регилон (контракт расторгнут), Алфи Уайтман (контракт расторгнут), Дамола Аджайи («Донкастер Роверс», аренда), Алехо Велис («Росарио Сентраль», аренда).

Оценка: B-