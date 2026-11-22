«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» играют на стадионе «Энфилд» в 11-м туре английской Премьер-лиги. Команда Андони Ираолы пытается вернуться в первую четверку и сократить девятиочковое отставание от лидирующего «Арсенала». Манкунианцы оказались в зоне вылета, одержав всего одну победу за десять матчей чемпионата. В международную паузу вместо Майкла Каррика команду возглавил Маурисио Почеттино, которому предстоит дебютировать в одном из самых принципиальных противостояний английского футбола.

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18:55 Ламменс, Йоро, де Лигт, Мартинес, Далот, Тилеманс, Майну, Мбёмо, Фернандеш, Доргу, Кунья.

18:50 «Ливерпуль» начнёт матч в таком составе: Алиссон, ван Дейк, Жаке, Керкез, Вирц, Собослаи, Исак, Макаллистер, Барколя, Араухо, Нгумоа.

18:45 Почеттино возглавил «Манчестер Юнайтед» после работы со сборной США и фактически получил лишь несколько дней для подготовки к первому матчу. В его распоряжение вернулся Лисандро Мартинес, отбывший дисквалификацию, а Харри Магуайр и Доргу восстановились после повреждений. Зато Карлос Балеба, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко остаются в лазарете, участие Люка Шоу и Маркуса Рашфорда тоже под вопросом. В центре поля тренер может сделать ставку на Кобби Майну и Юри Тилеманса, а впереди рассчитывать на Бруну Фернандеша, Матеуса Кунью, Амада Диалло и Брайана Мбёмо.

18:40 Последним матчем Каррика стала невероятная домашняя встреча с «Астон Виллой», завершившаяся со счетом 4:4. Манкунианцы дважды уступали с разницей в два мяча, но оба раза находили силы отыграться. На шестой компенсированной минуте Патрик Доргу забил решающий для ничьей гол. Несколькими днями ранее «Юнайтед» также совершил волевой камбэк в Лиге чемпионов, обыграв «Рому» со счетом 3:2. Однако отдельные удачные эпизоды не скрывают общую картину: команда пропускает практически в каждом матче и слишком часто позволяет соперникам создавать опасные моменты.

18:35 Майкл Каррик продержался на посту главного тренера до ноябрьской паузы, но восемь матчей чемпионата без побед оказались слишком серьезным аргументом для руководства. После десяти туров «Манчестер Юнайтед» набрал всего восемь очков: одна победа, пять ничьих и четыре поражения. Столь низко на этом этапе сезона команда не опускалась с кампании-1986/87, когда занимала последнее место. Дополнительная проблема заключается в обороне. За десять встреч манкунианцы пропустили 19 мячей и ни разу не сыграли на ноль.

18:30 Перед дерби Ираола получил несколько хороших новостей. Вирджил ван Дейк восстановился после проблем со здоровьем, из-за которых покинул расположение сборной Нидерландов, а Доминик Собослаи готов выйти на поле. Райан Гравенберх и Джереми Фримпонг также вернулись к тренировкам, хотя их участие остается под вопросом. Конор Брэдли и Джованни Леони продолжают восстановление после повреждений колена, а Юго Экитике по-прежнему недоступен из-за травмы ахилла. В атаке ожидается появление Исака, Вирца, Коди Гакпо и Брадли Барколя. Последний может получить важную роль на левом фланге, где «Ливерпулю» необходимо регулярно создавать численное преимущество.

18:25 Особенно неожиданно выглядят домашние результаты команды. За пять матчей Премьер-лиги на «Энфилде» хозяева одержали всего одну победу, обыграв «Брайтон» со счетом 2:0. На своем поле мерсисайдцы набрали лишь пять из 18 очков, причем забивали всего в двух домашних встречах. Хуже того, за этот отрезок в ворота соперников удалось отправить только четыре мяча. При этом на выезде «Ливерпуль» регулярно находит возможности для взятия ворот, а Исак уже отличился семь раз в нынешнем чемпионате.

18:20 После летней смены тренера мерсисайдцы пока не могут обрести стабильность. Ираола, перебравшийся на «Энфилд» из «Борнмута», выиграл шесть из десяти матчей чемпионата, но четыре поражения уже заметно осложнили борьбу за титул. В начале ноября «Ливерпуль» последовательно уступил «Арсеналу» (0:1) и «Фенербахче» в Лиге чемпионов, зато перед международной паузой обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1. В той встрече наконец отличился Флориан Вирц, забивший первый гол в нынешнем розыгрыше АПЛ, а Александр Исак продолжил результативную серию.