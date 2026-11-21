«Манчестер Сити» и «Фулхэм» играют на стадионе «Этихад» в 11-м туре английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески занимает третье место с 21 очком, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть баллов. Лондонцы располагаются на 15-й строчке, зато не проигрывают уже четыре тура подряд. У хозяев есть еще один повод рассчитывать на победу — «Сити» выиграл 20 последних встреч с «Фулхэмом» во всех турнирах.

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15:20 Матч обслуживает английская бригада во главе с Томасом Брэмоллом. Его ассистенты — Гэри Бесвик и Крейг Тейлор, резервный арбитр — Сэм Барротт. За VAR отвечает Джеймс Белл, его ассистент — Адам Нанн.

15:15 Интересным обещает быть и противостояние команд в центре поля. По количеству атак, построенных через последовательное владение, «Манчестер Сити» и «Фулхэм» занимают первые два места в АПЛ. Обе команды предпочитают подолгу разыгрывать мяч, поэтому борьба за инициативу может оказаться более упорной, чем предполагает турнирная таблица. В составе гостей важную роль играет Ивоби, создавший 24 голевых момента и набравший 2,95 ожидаемой голевой передачи. Особенно опасны его передачи между линиями, после которых партнеры получают возможность атаковать пространство за защитниками.

15:10 Отдельного внимания заслуживает противостояние Холанна с центральными защитниками «Фулхэма». Норвежский форвард забил восемь мячей в восьми матчах против лондонцев, а его физическая мощь и умение открываться за спинами соперников регулярно создавали проблемы обороне гостей. Арбелоа, вероятно, доверит борьбу с нападающим Кэлвину Бэсси и Давиду Аффенгруберу. При этом хозяевам нужно качественнее доставлять мяч в штрафную: в последних матчах даже опасные моменты не помогали «Сити» избегать поражений.

15:05 Статистика противостояния выглядит почти невероятно: «Манчестер Сити» выиграл 20 последних матчей против «Фулхэма» во всех соревнованиях. Семнадцать из этих побед пришлись на Премьер-лигу, причем в каждой встрече манчестерцы забивали минимум два мяча. Последний раз лондонцы отбирали очки у соперника в сентябре 2011 года, сыграв дома вничью 2:2. А последняя победа «Фулхэма» на «Этихаде» датируется апрелем 2009 года, когда дубль Клинта Демпси помог команде Роя Ходжсона выиграть со счетом 3:1.

14:55 А это стартовый состав «Фулхэма»: Лено, Тете, Аффенгрубер, Бэсси, Сессеньон, Чарльз, Берге, Ивоби, Кинг, Бобб, Мунис.

14:50 «Сити» начнёт в таком составе: Доннарумма, Хусанов, Диаш (к), Гехи, О'Райли, Андерсон, Буадди, Ндиай, Фоден, Доку, Холанн.

14:45 В атаке Арбелоа рассчитывает на Гонсало Гарсию, Джоша Кинга, Алекса Ивоби и Оскара Бобба, который прежде выступал за «Манчестер Сити». Из-за травмы бедра встречу пропустит Эмил Смит-Роу, а вратарь Бенжамен Лекомт выбыл до конца сезона с повреждением ахилла. Том Кэрни восстановился после проблем с коленом и снова доступен тренерскому штабу.

14:40 Главная проблема «Фулхэма» заключается в реализации. Лондонцы забили всего десять мячей за десять туров, хотя по некоторым показателям атакующей игры входят в число лидеров чемпионата. Команда занимает пятое место по среднему владению мячом (57,7%) и третье по количеству точных передач за матч. При этом показатель ожидаемых голов составляет 14,2, а доля реализованных явных голевых моментов — лишь 9,5%, худший результат в лиге. «Фулхэм» регулярно добирается до чужой штрафной, но превращает территориальное преимущество в голы гораздо реже большинства соперников.

14:35 Лондонцы тоже начали сезон неудачно, однако в последнее время постепенно выбираются из нижней части таблицы. После ухода Марку Силвы команду возглавил Альваро Арбелоа, ранее работавший в мадридском «Реале». Испанцу потребовалось время, чтобы наладить игру, зато в четырех последних турах «Фулхэм» одержал две победы и дважды сыграл вничью. Перед международной паузой команда спаслась от поражения в домашней встрече с «Ньюкаслом». Джейкоб Мерфи вывел гостей вперед на 80-й минуте, но вскоре вышедший на замену Родриго Мунис установил окончательный счет — 1:1.

14:30 В международную паузу Мареска получил сразу несколько неприятных новостей. Антуан Семеньо продолжает восстанавливаться после травмы колена, а участие Абдукодира Хусанова и Матеуса Нуньеша остается под вопросом. Зато Марк Гехи вернулся к тренировкам после повреждения бедра и должен быть готов к игре. В центре поля тренеру предстоит выбрать между Энцо Фернандесом и Айюбом Буадди, тогда как место Эрлинга Холанна на острие сомнений практически не вызывает. Норвежец забил 20 мячей в 20 встречах за клуб и сборную в нынешнем сезоне, включая три гола за национальную команду во время ноябрьской паузы.

14:25 Особенно неприятной получилась поездка в Ноттингем, где бывший нападающий «Сити» Лиам Делап оформил дубль. Команда Марески допустила несколько грубых ошибок в обороне, а в атаке не сумела реализовать свои возможности. За восемь последних матчей во всех турнирах манчестерцы пропустили 17 мячей. Четыре ошибки игроков «Сити» непосредственно привели к голам соперников в нынешнем чемпионате. Чаще подобное происходило только с «Сандерлендом» и «Халлом». При этом уже в конце ноября команде предстоит выезд к «Арсеналу», поэтому продолжение неудачной серии может серьезно осложнить борьбу за титул.

14:20 Начало сезона получилось для Марески практически идеальным. После ухода Хосепа Гвардиолы новый главный тренер выиграл семь первых матчей чемпионата, установив рекорд АПЛ для дебютанта. Однако затем манчестерцы неожиданно потерпели три поражения подряд. Сначала уступили «Астон Вилле», потом «Брайтону», а перед международной паузой проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. В последний раз команда начинала сезон с семи побед и трех последующих поражений больше ста лет назад: в кампании-1904/05 нечто подобное произошло с «Шеффилд Уэнсдей».