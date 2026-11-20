21 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Манчестер Сити»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 3-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Сити» уже на шесть очков отстает от лидера. Команда забила 21 мяч при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Ноттингем Форесту» — 1:3.

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До того «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов одолел «РБ Лейпциг» — 3:2, а вот чуть раньше был бит «Брайтоном» — 0:1. «Горожане» не побеждали в двух последних домашних матчах.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Манчестер Сити» нынче не преуспевает в плане результатов, да и вообще, клуб находится в ожидании декабрьского вердикта.

При этом «Манчестер Сити» в пяти матчах в родных стенах победил четырежды. Команда уступила в АПЛ уже трижды, да и пропускает в среднем более одного мяча за матч. Зато неудержимый Эрлинг Холанн привычно тянет «горожан» в атаке, наколотив уже девять мячей в чемпионате.

Наверняка команда будет агрессивно рисковать. В паузу на сборные «горожане» несколько перезагрузились, да и кадровый маневр у них широкий.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» не блещет стабильностью результатов. Команда на текущий момент находится на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» на два зачетных балла опережает зону вылета. Команда забила десять мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала мирное соглашение с «Ньюкаслом» — 1:1.

До того «Фулхэм» не уступил «Астон Вилле» — 1:1, а вот чуть раньше в Кубке английской лиги уступил «Кристал Пэласу» — 0:1. «Дачники» не побеждали в трех последних поединках.

Состояние команды: «Фулхэм» пытается подтянуться к середнякам, вот только забитые голы ему даются с огромной натугой.

При этом «Фулхэм» имеет достаточно крепкий по именам состав, вот только на выезде взял пять очков в пяти поединках. К тому же команда в трех последних матчах отличилась всего двумя забитыми мячами. Плюс «дачники» уже долгих пятнадцать лет не могут отобрать очки у «горожан».

И уж точно команда будет действовать строго от обороны. Вот только поединки с «Манчестер Сити» для «коттеджеров» давно являются ночным кошмаром.

На что ставят в матче Манчестер Сити — Фулхэм Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Сити — Фулхэм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.42. Ничья — в 5.00, выигрыш «Фулхэма» — в 6.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Горожане» нынче не блещут стабильностью результатов, а вот «дачники» забивают с явной натугой.

2.05 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.

2.63 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт