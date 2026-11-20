21 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Факел». Начало игры — в 15:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

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«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» пытается выбраться из опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Акрон» всего на один пункт опережает зону прямого вылета. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 25 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Спартаку» — 1:2.

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До того «Акрон» был бит «Балтикой» — 1:2, да и кубковый поединок с «Ростовом» завершился зычной коллизией — 1:6. Команда уступила в трех последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Акрон» имеет крайне ненадежные тылы, к тому же в родных стенах в нынешнем чемпионате победил лишь дважды в шести матчах.

При этом «Акрон» явно постарается отдалиться от зоны прямого вылета. Команда победила в двух последних домашних поединках. А вот не проигрывает в родных стенах она уже в четырех матчах кряду. Да и кого же еще обыгрывать, если не записного аутсайдера?!

Команда уж точно будет действовать максимально активно. Тольяттинцы умеют добиваться результата в нужный момент, да и оппонент выглядит бледно.

«Факел»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 16-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Факел» на шесть зачетных баллов отстаёт от зоны стыков. А вот забить удалось лишь девять мячей при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила столичному «Динамо» — 1:2.

До того «Факел» потерпел поражение от «Рубина» — 0:1, а вот чуть раньше в рамках Кубка России в серии пенальти одолел «Ахмат». Команда не может победить в четырех матчах кряду.

Состояние команды: «Факел» прямо сейчас выглядит обреченным на вылет в Первую лигу, к тому же имеет огромные проблемы с реализацией.

При этом «Факел» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Вот только команда победила всего один раз в 14 матчах РПЛ. Этот локальный успех пришел как раз вне родных стен, вот только пять остальных выездных поединков для воронежцев завершились поражениями.

И уж точно команда будет действовать активно. Воронежцам срочно нужно рисковать, иначе шансы на сохранение прописки в элите полностью испарятся.

На что ставят в матче Акрон — Факел Букмекерские коэффициенты на матч Акрон — Факел: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Акрон» фаворитом с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.54, а победа «Факела» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.26 и 1.75.

Прогноз: Тольяттинцы пытаются выбраться из опасной зоны, к тому же атака «Факела» выглядит откровенно бледно.

2.11 Победа «Акрона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Акрон» — «Факел» позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Победа «Акрона» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.26 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Акрон» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.26.

Пять причин, почему ставка зайдёт