21 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Факел». Начало игры — в 15:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.
«Акрон»
Турнирное положение: «Акрон» пытается выбраться из опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы.
При этом «Акрон» всего на один пункт опережает зону прямого вылета. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 25 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Спартаку» — 1:2.
До того «Акрон» был бит «Балтикой» — 1:2, да и кубковый поединок с «Ростовом» завершился зычной коллизией — 1:6. Команда уступила в трех последних матчах.
Состояние команды: «Акрон» имеет крайне ненадежные тылы, к тому же в родных стенах в нынешнем чемпионате победил лишь дважды в шести матчах.
При этом «Акрон» явно постарается отдалиться от зоны прямого вылета. Команда победила в двух последних домашних поединках. А вот не проигрывает в родных стенах она уже в четырех матчах кряду. Да и кого же еще обыгрывать, если не записного аутсайдера?!
Команда уж точно будет действовать максимально активно. Тольяттинцы умеют добиваться результата в нужный момент, да и оппонент выглядит бледно.
«Факел»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 16-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Факел» на шесть зачетных баллов отстаёт от зоны стыков. А вот забить удалось лишь девять мячей при 23 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила столичному «Динамо» — 1:2.
До того «Факел» потерпел поражение от «Рубина» — 0:1, а вот чуть раньше в рамках Кубка России в серии пенальти одолел «Ахмат». Команда не может победить в четырех матчах кряду.
Состояние команды: «Факел» прямо сейчас выглядит обреченным на вылет в Первую лигу, к тому же имеет огромные проблемы с реализацией.
При этом «Факел» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Вот только команда победила всего один раз в 14 матчах РПЛ. Этот локальный успех пришел как раз вне родных стен, вот только пять остальных выездных поединков для воронежцев завершились поражениями.
И уж точно команда будет действовать активно. Воронежцам срочно нужно рисковать, иначе шансы на сохранение прописки в элите полностью испарятся.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Акрон» фаворитом с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.54, а победа «Факела» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.26 и 1.75.
Прогноз: Тольяттинцы пытаются выбраться из опасной зоны, к тому же атака «Факела» выглядит откровенно бледно.
Ставка: Победа «Акрона» за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.26.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Акрон» победил в двух последних домашних матчах
- «Факел» не побеждал в четырех последних поединках
- И те и другие в среднем пропускают фактически два мяча за матч
- «Акрон» в пяти последних очных поединках одолел воронежцев
- «Факел» уже больше двух лет не поражает ворота тольяттинцев