Сможет ли «Авангард» взять реванш у «Барыса» за 1:5 в Казахстане?

При разнице в три очка между соперниками омский клуб имеет одну игру в запасе. «Авангард» набрал максимально возможные шесть баллов за три предыдущих матча, тогда как «Барыс» потерпел три выездных поражения подряд. При этом сезонная результативность астанчан заметно превосходит показатели омичей — 3,26 против 2,23 шайбы за встречу. Хозяевам необходимо нейтрализовать ведущих нападающих казахстанского коллектива, а одним из ключевых компонентов противостояния может стать игра в неравных составах, учитывая эффективность большинства «ястребов»

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

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12' Адамчук мощно бросил от синей линии, но Николаев поймал шайбу.

11' Одним из ассистентов стал Майкл Маклауд, который набрал 100 очков в КХЛ.

11' Гооооол!!!! 1:0. Шарипзянов шикарно закинул шайбу на ход Джошу Ливо, который оторвался от опекуна и бросил в дальнюю правую «девятку»!

09' Афанасьев слева опасно бросал в створ, но Николаев парировал. Во второй волне атаки, бросал уже Бурлака от «усов», но и здесь вратарь астанчан выручил.

08' Ливо слева выкатился за лицевую и с отрицательного угла попытался забросить «свояка» от вратаря, но Николаев справился.

08' 5:5 по броскам в створ.

Статистика матча 7 Удары в створ 5

07' Томпсон сильно бросил из-под защитника с кистей, но Просветов среагировал и щитком отразил шайбу.

06' Рашевский из левого круга бросал из-под защитника, но Николаев, парировал!

05' Шестаков дважды пытался протолкнуть шайбу с пятака в створ ворот хозяев, но Просветов выручил.

04' Гуляев вывалился на пятак, попытался обыграть Николаев, но вратарь гостей хорошо сыграл клюшкой и отвёл угрозу.

04' Ибрагимов дважды бросал со средней дистанции от правого борта, первый выстрел пришёлся мимо створа, а второй попал в створ, но Николаев был готов и уверенно поймал шайбу.

03' Шайхмедденов нанёс первый бросок в матче, но он не был опасным.

02' Первые две минуты прошли в хорошем темпе, но пока без бросков в створ.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

16:25 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

16:15 Стартовые вратари: Иван Просветов и Дмитрий Николаев.

16:10 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Виктор Спирин (Тюмень, Россия); Линейный: Андрей Лапин (Московская обл., Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

16:02 «Барыс»: Андрей Шутов, Дмитрий Николаев, Джейк Масси, Иэн Маккошен, Чейз Приски, Дамир Бритиков, Бейбарыс Оразов, Логан Дэй, Мади Диханбек, Джастин Бэйли, Тайс Томпсон, Мэйсон Морелли, Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Гарретт Пилон, Алихан Омирбеков, Асанали Саркенов, Аркадий Шестаков, Семён Симонов, Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, Алихан Асетов.

Стартовый состав «Барыса» https://t.me/hcbaryskz

16:00 «Авангард»: Иван Просветов, Никита Серебряков, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Кирилл Адамчук, Михаил Гуляев, Майкл Маклауд, Егор Афанасьев, Седрик Пакетт, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Наиль Якупов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Глеб Бурлака, Джош Ливо, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Стартовый состав «Авангарда» https://t.me/omskiyavangard

15:55 Матч пройдёт на льду «Джи-Драйв-Арены» (Омск, Россия).

15:45 В рамках КХЛ соперники провели 80 матчей, в которых «Авангард» одержал 52 победы при общей разнице шайб 251:188. В Омске хозяева выиграли 29 из 39 противостояний. Вместе с тем две последние встречи остались за «Барысом»: 30 декабря 2025 года астанчане победили на выезде (4:2), а 10 октября 2026-го добились крупного успеха на своей площадке (5:1). В шести последних очных матчах команды поровну поделили победы, неизменно забрасывая на двоих не менее шести шайб с учётом дополнительного времени.

15:35 Казахстанский клуб располагает второй по результативности атакой чемпионата, забрасывая в среднем 3,26 шайбы за встречу. После 27 матчей в активе команды Михаила Кравца 29 очков и 14 побед при разнице шайб 88:77. В пяти предыдущих играх астанчане обыграли «Адмирал» (4:2) и «Металлург» (5:4), уступив «Адмиралу» (4:5), «Амуру» (0:2) и «Салавату Юлаеву» (3:5). На чужом льду «Барыс» одержал восемь побед в 17 встречах, набирая очки в девяти из них. Джастин Бэйли с 28 (17+11) баллами лидирует в гонках бомбардиров и снайперов КХЛ, ещё 23 (7+16) очка заработал Мэйсон Морелли.

15:25 Омичи набрали 32 очка за 26 матчей при разнице шайб 58:60. Из 15 побед подопечных Ги Буше только семь пришлись на основное время, ещё восемь — на овертаймы и серии буллитов. В ноябре «Авангард» обыграл «Сибирь» (4:3 ОТ), уступил минскому «Динамо» (0:4), после чего последовательно победил «Металлург» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (5:1) и «Адмирал» (3:1). За три последних матча омичи забросили 12 шайб и пропустили пять. Команда реализовала 15 из 62 попыток большинства (24,2%). Возглавляет список бомбардиров «ястребов» Джошуа Ливо с 21 (9+12) очком.

15:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.