Кто победит в дерби Челябинской области?

В четверг, 19 ноября, магнитогорский «Металлург» примет на своем льду челябинский «Трактор» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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32' Нэйтан Легаре («Трактор») прострелил от левого борта вдоль ворот, но там и близко партнеров не было.

31' Дмитрий Бреус («Трактор») заблокировал бросок Сергея Толчинского («Металлург Мг») и шайба улетела за пределы площадки.

30' Дмитрий Силантьев («Металлург Мг») с неудобной руки бросал низом, но попал в щитки Сергею Мыльникову («Трактор»).

29' Максим Джиошвили («Трактор») попал под силовой прием за своими воротами и рухнул на лед.

28' Артемий Низамеев («Трактор») вошел на скорости в зону и бросил низом в дальний угол — шайба пролетела в метре от стойки.

27' Будет удаление у магнитогорского клуба! Егор Коробкин («Металлург Мг») наказан малым штрафом за подножку.

Статистика матча 16 Удары в створ 18

25' Андрей Светлаков («Трактор») при входе в зону опасно атаковал ворота низом, но Александр Смолин («Металлург Мг») был на месте и справился с угрозой.

24' Отличный сольный проход Нэйтана Тодда («Металлург Мг») и кистевой под перекладину — шайбу клюшкой отбил Сергей Мыльников («Трактор»).

23' Никита Коротков («Металлург Мг») промчался через всю площадку по правому борту и выехал к воротам — его два броска пришлись в щитки голкиперу.

22' Егор Зеленов («Металлург Мг») в последний момент передумал бросать с правого круга и отдал передачу, но она оказалась неточной.

21' Состоялось стартовое вбрасывание второго периода. Гости рванули в атаку, но закрепится в зоне соперника не смогли.

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Металлург Мг» уверенно ведет в счете 3:0! Отдыхаем...

19' От синей линии мощно кистевым бросил Григорий Дронов («Трактор») — шайба просвистела над перекладиной.

18' Егор Яковлев («Металлург Мг») удален на две минуты за подножку. У гостей есть шанс сократить отставание в счете.

16' Григорий Дронов («Трактор») принял на себя мощный бросок и с большим трудом добрался до скамейки запасных.

15' Борис Катчук («Трактор») опасно выкатил из-за ворот и пытался завести шайбу в ближний угол, но Александр Смолин («Металлург Мг») успел переместиться в воротах.

14' Сергей Мыльников («Трактор») накрыл шайбу ловушкой после активной игры на пятаке Егора Зеленова («Металлург Мг»).

13' Михаил Мальцев («Металлург Мг») излишне сблизился с вратарем и его бросок под перекладину стал легкой добычей Сергея Мыльникова («Трактор»).

11' А вот и первое удаление в матче! Нэйтан Тодд («Металлург Мг») наказан двумя минутами за задержку клюшкой!

10' Г-ОООООООО-Л! «Металлург Мг» — 3:0! Кирилл Кадышев! Кадышев оформляет дубль после классной передачи Михаила Фёдорова и точного броска в угол!

10' Владимир Жарков («Трактор») в одиночку ввел шайбу в зону, но партнерам закрепиться в ней надолго не получилось.

09' Данила Паливко («Металлург Мг») получил идеальную передачу на пятаке и пытался отправить шайбу в домик голкиперу, но Сергей Мыльников («Трактор») успел свести щитки.

07' Нэйтан Тодд («Металлург Мг») опасно бросил слета, но шайба пролетела рядом с крестовиной и ударилась в лицевой борт.

06' Г-ОООООООО-Л! «Металлург Мг» — 2:0! Кирилл Кадышев! Кадышев сместился от правого борта к воротам и прошил голкипера в ближний угол!

06' Г-ОООООООО-Л! «Металлург Мг» — 1:0! Люк Джонсон! Джонсон подхватил шайбу после выигранного партнером вбрасывания и бросил низом от синей линии точно в угол!

05' Андрей Козлов («Металлург Мг») исполнил сольный проход, но его бросок не попал в створ ворот.

04' Сергей Мыльников («Трактор») щитками отбил шайбу в угол площадки после хлесткого броска Владимира Ткачёва («Металлург Мг»).

03' Макар Хабаров («Металлург Мг») набросил от синей линии на пятак, там партнеры активно боролись, но шайбу выбросил Андрей Светлаков («Трактор»).

02' Артемий Низамеев («Трактор») с неудобной руки прострелил вдоль ворот, но партнеры не успели в темп атаки.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Металлург Мг» — «Трактор» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду «Арены Металлург». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:45 Судейская бригада матча: главные судьи — Лазарев Глеб и Ромасько Евгений, линейные судьи — Колясников Илья и Дедюхин Никита.

16:35 Состав «Металлурга»: Смолин Александр, Хабаров Макар, Орехов Валерий, Вовченко Даниил, Толчинский Сергей, Тодд Нэйтан, Сиряцкий Александр, Минулин Артём, Ткачёв Владимир, Силантьев Дмитрий, Мальцев Михаил, Зеленов Егор, Яковлев Егор, Коротков Никита, Коробкин Егор, Джонсон Люк.

16:30 Состав «Трактора»: Мыльников Сергей, Дронов Григорий, Савельев Алексей, Рольгизер Михаил, Светлаков Андрей, Сошников Никита, Валенцов Владислав, Телегин Сергей, Катчук Борис, Легаре Нэйтан, Григоренко Михаил, Выдренков Иван, Федосеев Ярослав, Низамеев Артемий, Чивилёв Андрей, Матюшин Андрей.

16:20 Сегодняшний матч пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург».

16:15 «Металлург» демонстрирует мощный атакующий хоккей, хотя не обходится без редких сбоев в обороне. Накануне дерби магнитогорцы вернулись с выезда, где сначала уступили в результативной перестрелке «Барысу» (4:5), но уже 17 ноября разгромили в Тольятти «Ладу» со счетом 7:2. Перед этим «лисы» дома в овертайме уступили «Авангарду» (3:4 ОТ) и уверенно обыграли «Нефтехимик» (8:1).

16:10 Команда Константина Шафранова единолично возглавляет Восточную конференцию. После 28 матчей в активе магнитогорцев 41 очко при впечатляющей разнице шайб (в среднем 3,5 заброшенных за игру), что дает им комфортный отрыв в 8 баллов от ближайшего преследователя. Мотивация хозяев связана с желанием закрепить лидерство в общей таблице лиги и порадовать трибуны победой в принципиальном дерби после возвращения с выезда.

16:05 Челябинцы проводят тяжелую выездную серию, в которой чередуют яркие победы с обидными поражениями. 15 ноября «Трактор» сенсационно разгромил в Санкт-Петербурге СКА со счетом 5:1, однако уже 17 ноября уступил в Новосибирске «Сибири» (1:4). Чуть ранее челябинцы проиграли по буллитам «Северстали», упустив преимущество в три шайбы после первого периода, а дома обыграли «Шанхайских Драконов».

16:00 Подопечные Скотта Гордона замыкают кубковую восьмерку Востока, набрав 29 очков в 28 играх. Плотность в середине таблицы крайне высока: сразу несколько команд идут в пределах двух-трех баллов друг от друга. Для «Трактора» очки в Магнитогорске критически важны, чтобы не опуститься в таблице и реабилитироваться за неудачи на финише гостевого турне.

15:55 Болельщиков ждет главное южноуральское дерби сезона: лидер Восточной конференции «Металлург» примет на своем льду челябинский «Трактор». Хозяева площадки уверенно возглавляют таблицу и обладают самой результативной атакой на Востоке, тогда как челябинцы ведут плотную борьбу в середине кубковой восьмерки. Учитывая принципиальный характер противостояния и нестабильную выездную серию гостей, магнитогорцы подходят к игре в статусе фаворитов, но в дерби Челябинской области легких побед не бывает.

15:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80

15:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург Мг» — «Трактор». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.