В среду, 18 ноября, московский ЦСКА примет ярославский «Локомотив» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

06' Включились в прессинг хоккеисты «Локомотива».

05' Бросок Рушана Рафикова из круга вбрасывания зоны атаки «Локомотива», отбил шайбу вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин.

05' Гоол! 2:0. Денис Гурьянов после передачи из-за ворот «Локомотива» Николая Коваленко поразил пустые ворота гостей, сбил в предыдущем моменте собственного вратаря защитник ярославцев Никита Черепанов.

05' В высоком темпе начинается игра.

04' Бросается «Локомотив» в атаку после пропущенной шайбы.

03' Гоол! 1:0. До верного разыграли большинство хоккеисты ЦСКА, передача Прохора Полтапова вывела на пустые ворота «Локомотива» Максима Соркина, не промахнулся нападающий «армейцев».

Статистика матча 5 Удары в створ 1

03' Хлёсткий бросок Дмитрия Бучельникова в створ ворот «Локо», отразил шайбу вратарь гостей Исаев.

02' Удаление у «Локомотива», за толчок на борт на 2 минуты удален Андрей Пустовой.

02' Активное начало от ЦСКА, вынуждены ярославцы защищаться.

01' Бросок Павла Карнаухова с центра зоны атаки ЦСКА, ловушкой поймал шайбу вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами ЦСКА.

До матча

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве, вмещающей 12 680 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Антон Лаврентьев из Казани и Сергей Юдаков из Москвы.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ХК «Локомотив»

19:02 Стартовый состав «Локомотива»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Магомедсултанов, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Иванов, Фьоре, Котков, Кузин, Пустовой, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Романцев, Полунин, Алексеев, Емельянов.

Стартовый состав ЦСКА В контакте ПХК ЦСКА

19:00 Стартовый состав ЦСКА: Самонов, Гамзин; Саморуков, Замула, Хэмилтон, Патрихаев, Коттон, Рой; Костин, Полтапов, Карнаухов, Савчук, Дроздов, Барак, Соркин, Гурьянов, Коваленко, Хайруллин, Бучельников, Мамин.

18:45 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести 1 матч между собой. В Москве, 13-го сентября победил «Локомотив» со счётом 2:3.

18:42 «Локомотиву» в предстоящем матче не сможет помочь Александр Радулов (травма).

18:40 В составе ЦСКА нет потерь.

18:38 В прошлом поединке «железнодорожники» уверенно обыграли «Сочи» (3:0), забросив по шайбе в каждом из трех периодов. До этого «Локомотив» разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:0. У ярославцев продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок «Локомотив» также одержал победу над «Нефтехимиком» (5:1).

18:36 В прошлом поединке армейцы уступили «Амуру» по буллитам со счетом 1:2. Матчем ранее ЦСКА одержал победу над «Торпедо» (5:1). В последних 5-и встречах у москвичей три победы и два поражения. За этот отрезок ЦСКА уступил «Авангарду» (1:2 ОТ), а также одолел «Сибирь» (4:1) и «Металлург» Мг (7:3).

18:34 «Железнодорожники» идут следом за ЦСКА на Западе, отставая от армейцев всего на одно очко. «Локомотив» комфортно себя ощущает на втором месте, опережая ближайшего преследователя на 4 пункта. В гостях, кстати, команда Дмитрия Квартальнова играет неплохо, занимая по этому показателю 2-е место на Западе. «Локомотив» на чужой площадке набрал 17 очков из 24-х возможных.

18:32 Московские армейцы располагаются на 1-й позиции в таблице Запада с 40 очками в активе после 26-и встреч. ЦСКА опережает «Локомотив» на один балл. Стоит отметить, что подопечные Игоря Никитина дома выступают хуже, чем в гостях. ЦСКА занимает 3-е место на Западе по результатам встреч на своей площадке.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.13