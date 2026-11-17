Сможет ли «Нефтехимик» закрепиться в тройке на Востоке?

Во вторник, 17 ноября, нижнекамский «Нефтехимик» примет на своем льду минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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20' Звучит сирена на первый перерыв! На табло стартовые нули! Отдыхаем...

19' От синей линии бросил в створ Тай Смит («Динамо Минск») — шайба попала в щитки голкиперу, а затем ее выбросил Сергей Артемьев («Нефтехимик»).

18' Евгений Митякин («Нефтехимик») прострелил на пятак от борта, но партнер не смог удачно подставить клюшку.

17' Кристиан Хенкель («Динамо Минск») зарядил с правого круга в ближний угол — шайбу уверенно поймал Филипп Долганов («Нефтехимик»).

15' Вбрасывание у ворот Филиппа Долганова («Нефтехимик»). Бросок от борта Джошуа Брука («Динамо Минск») — шайба рикошетом покинула пределы площадки.

14' Дмитрий Кузьмин («Динамо Минск») набросил на пятак, но его передача была безадресной.

Статистика матча 8 Удары в створ 3

13' Никита Хоружев («Нефтехимик») упал на лед после столкновения с соперником, но фола в этом эпизоде не было.

12' Дамир Жафяров («Нефтехимик») вывели на бросок в контратаке, но в последний момент шайба сошла с крюка и опасности у ворот не получилось.

12' Брэйди Лайл («Динамо Минск») бросил с кистей от синей линии — шайба в ловушке нижнекамского вратаря.

11' Филипп Долганов («Нефтехимик») прижал шайбу ко льду после того, как на пятаке ее пытался переправить в ворота Мирослав Михалёв («Динамо Минск»).

10' Джейк Бишофф («Динамо Минск») немного потолкался с Дамиром Жафяровым («Нефтехимик»), но судья не стал никого удалять.

09' Зак Фукале («Динамо Минск») щитками отбил дальний выстрел Артёма Серикова («Нефтехимик»).

08' Ксавье Уэлле («Динамо Минск») слета пытался отправить шайбу под перекладину, но не попал в створ.

07' Максим Федотов («Нефтехимик») промчался через всю площадку без сопротивления и бросил метров с четырех прямо по позиции вратаря.

05' Герман Точилкин («Нефтехимик») отдал опасную передачу из-за ворот, но никто из партнеров не успел ее замкнуть.

04' Даниил Липский («Динамо Минск») промчался по левому краю, но его от шайбы оттеснил Илья Пастухов («Нефтехимик»).

03' Сергей Калинин («Динамо Минск») бросил с неудобной руки от борта, но шайба пролетела мимо створа.

02' Николай Салыго («Динамо Минск») силовым приемом припечатал к борту Ручкина Семёна («Нефтехимик»), но все было в рамках правил.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Нефтехимик» — «Динамо Минск» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на льду арены «Нефтехимик». Звучит гимн Российской Федерации и Республики Беларусь. Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:45 Судейская бригада матча: главные судьи — Беляев Сергей и Каменщиков Игорь, линейные судьи — Пырхов Владимир и Шамин Егор.

18:35 Состав «Нефтехимика»: Долганов Филипп, Пастухов Илья, Сериков Артём, Митякин Евгений, Точилкин Герман, Селезнёв Григорий, Федотов Максим, Ручкин Семён, Жафяров Дамир, Артемьев Сергей, Белозёров Андрей, Ерёменко Владислав, Кол Тимур, Соколов Севастьян, Петунин Александр, Попугаев Никита, Хайруллин Тимур, Гизятов Амир, Хоружев Никита, Надворный Матвей.

18:30 Состав «Динамо Минск»: Фукале Зак, Брук Джошуа, Бишофф Джейк, Гарднер Ретт, Сотишвили Даниил, Калинин Сергей, Смит Тай, Уэлле Ксавье, Липский Даниил, Кузнецов Сергей, Чухраев Арсений, Хенкель Кристиан, Лайл Брэйди, Салыго Николай, Усов Илья, Галиев Станислав, Лозовский Кирилл, Энас Сэм, Лимож Алекс, Белкин Богдан.

18:20 Сегодняшний матч пройдет в Нижнекамске на арене «Нефтехимик».

18:15 Минчане недавно выдали мини-серию из двух побед подряд — яркие успехи против топ-клубов «Авангарда» и СКА. Однако в последнем матче атака «Динамо» не смогла пробить оборону нижегородского «Торпедо». На отрезке из пяти последних встреч у команды три поражения и две победы.

18:10 Коллектив Сергея Брылина располагается на пограничном 8-м месте в Западной конференции с 27 очками после 27 проведенных игр. Сразу за спиной у «зубров» идет петербургский СКА, отстающий всего на один балл (26 очков). Для минчан каждый матч имеет решающее турнирное значение, поскольку любая осечка может выбросить команду за пределы кубковой восьмерки.

18:05 Нижнекамцы чередуют удачные матчи с крупными провалами в обороне. В пяти последних играх команда одержала две победы и потерпела три поражения, пропустив в проигранных встречах в сумме 18 шайб.

18:00 Подопечные Игоря Гришина занимают 3-е место в Восточной конференции, набрав 31 очко после 27 матчей. Плотность в верхней части таблицы высока, а отрыв от преследователей минимален (у «Авангарда» 30 очков, у «Барыса» — 29). Главная мотивация хозяев — удержаться в топ-3 Востока и исправиться перед своими болельщиками за недавние крупные домашние поражения от «Локомотива» (1:5) и «Авангарда» (1:5).

17:55 Хозяева площадки уверенно держатся в группе лидеров Востока, однако к игре подходят после болезненного домашнего разгрома от «Авангарда». Минчане же ведут ожесточенную борьбу за сохранение прописки в зоне плей-офф на Западе и постараются реабилитироваться за минимальное поражение в Нижнем Новгороде.

17:45 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» — «Динамо Минск». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.