В понедельник, 16 ноября, ярославский «Локомотив» примет на своем льду «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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14' Кирилл Емельянов («Локомотив») бросил с левого круга вбрасывания в ближний угол — для голкипера полет шайбы не стал неожиданностью.

13' На дубль заходил Егор Сурин («Локомотив»), однако его бросок пришелся выше ворот и улетел в заградительную сетку.

12' Никита Гусев («Сочи») проверил ярославского голкипера броском низом — Алексей Мельничук («Локомотив») успел свести щитки и затем прижал шайбу ко льду.

11' Артём Кузин («Локомотив») заложил вираж от борта на пятак, но защитник его вытеснил силовым приемом в угол площадки, заблокировав при этом бросок.

10' Г-ООООООООО-Л! «Локомотив» — 1:0! Егор Сурин! Сурин вошел в зону по левому борту, промчался на скорости к воротам и точно бросил в ближний угол над плечом вратаря.

09' А вот и первое удаление в матче: Матвей Гуськов («Сочи») попал клюшкой в лицо Георгию Иванову («Локомотив») и был наказан малым штрафом.

Статистика матча 9 Удары в створ 5

08' Алексей Береглазов («Локомотив») набросил на пятак от синей линии, но партнеры не успели на добивание.

07' Дмитрий Овчинников («Сочи») зарядил с правого круга вбрасывания — шайбу зафиксировал Алексей Мельничук («Локомотив»)!

06' Шквал бросков по воротам «южан», но Пётр Андреянов («Сочи») уверенно с ними справился, да еще и защитники парочку заблокировали.

05' Слета бросил Егор Сурин («Локомотив»), но шайба полетела прямо по позиции голкипера и Пётр Андреянов («Сочи») уверенно забрал ее в ловушку.

04' Георгий Иванов («Локомотив») получил передачу на пятаке, но не смог переиграть вратаря с близкой дистанции.

03' Пётр Андреянов («Сочи») щитками отбил шайбу после броска от синей линии в исполнении Алексея Береглазова («Локомотив»).

02' На первых минутах гости неожиданно активно отыграли и заперли соперника в его зоне.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Локомотив» — «Сочи» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Арены-2000 Локомотив». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча: главные судьи — Соин Александр и Спирин Виктор, линейные судьи — Поляков Никита и Строганов Максим.

19:05 Состав «Локомотива»: Мельничук Алексей, Береглазов Алексей, Елесин Александр, Шалунов Максим, Берёзкин Максим, Каюмов Артур, Сергеев Андрей, Рафиков Рушан, Сурин Егор, Фьоре Джованни, Иванов Георгий, Мисюль Даниил, Черепанов Никита, Алексеев Денис, Полунин Александр, Николаев Илья, Магомедсултанов Ильяс, Тесанов Даниил, Кузин Артём, Кирьянов Никита.

19:00 Состав «Сочи»: Андреянов Пётр, Грэм Джесси, Ахияров Тимур, Гиздатуллин Артур, Хохлачёв Александр, Гусев Никита, Горбунов Кирилл, Николаев Илья, Кагарлицкий Дмитрий, Коростелёв Максим, Хафизов Тимур, Беляков Ярослав, Балдаев Виктор, Венгрыжановский Денис, Гуськов Матвей, Болбат Григорий, Сушко Илья, Овчинников Дмитрий, Хохряков Пётр, Гуслистов Никита.

18:50 Сегодняшний матч пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив».

18:45 Подопечные Андрея Миронова находятся в зоне аутсайдеров, опережая замыкающую таблицу «Ладу» лишь по дополнительным показателям (у обеих команд по 17 очков). Отставание от зоны плей-офф (8-е место, минское «Динамо») составляет уже 10 баллов. Для южан каждый матч сейчас — это попытка прервать затяжной кризис, набрать хоть какие-то очки на выезде и вернуть уверенность перед сложной серией игр против «Северстали» и СКА.

18:40 Южане переживают тяжелый отрезок: в 5 последних встречах команда одержала лишь одну победу (в овертайме над минским «Динамо»). Главная проблема сочинцев — слабая реализация моментов (в среднем 1,6 шайбы за игру на последнем отрезке) при регулярных провалах в защите (87 пропущенных голов в сезоне — худший показатель на Западе).

18:35 Команда Дмитрия Квартальнова ведет прямую борьбу за лидерство в конференции: отставание от идущего первым ЦСКА составляет всего 2 очка (у армейцев 39 баллов после 25 игр). Победа позволит ярославцам догнать москвичей перед очной встречей, которая состоится 18 ноября. Кроме того, «Локомотив» обладает самой надежной обороной на Западе (39 пропущенных шайб) и стремится закрепить это преимущество перед сложным выездом.

18:30 Ярославцы находятся в отличном игровом тонусе. После небольшой осечки в начале месяца в матчах против «Лады» команда набрала крейсерский ход, уверенно разбираясь с соперниками как в атаке, так и в обороне.

18:15 В этом матче сойдутся команды с разных полюсов Западной конференции: «Локомотив» рвется на первую строчку, а «Сочи» пытается выбраться со дна таблицы. Ярославцы подходят к встрече на фоне двух разгромных побед с общим счетом 10:1 и намерены продлить свою впечатляющую серию успехов в противостоянии с южанами.

18:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Сочи». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.