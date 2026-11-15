В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Амур». Игра пройдет на ЦСКА Арене 16 ноября, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.
ЦСКА
Турнирное положение: в Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 39 очков. Армейцы опережают ярославский «Локомотив» на два пункта.
Последние матчи: в минувшем туре армейцы на домашнем льду нанесли крупное поражение «Торпедо» (5:1). В составе ЦСКА по шайбе забросили Прохор Полтапов, Клим Костин, Максим Соркин. Николай Коваленко оформил в матче дубль.
Не сыграют: в составе клуба потери отсутствуют.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата ЦСКА одержал победы над «Сибирью» (4:1), «Металлургом» (7:3) и «Трактором» (3:2 ОТ), а также проиграл «Авангарду» (1:2 ОТ).
«Амур»
Турнирное положение: «Амур» занимает 4-е место в Восточной конференции, набрав 29 очков.
Последние матчи: «Амур» одержал победу в матче против «Сочи» (2:0). Виталий Абрамов и Алексей Кручинин забросили в ворота соперника по шайбе.
Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: В последних матчах клуб из Хабаровска выиграл у «Спартака» (4:3), «Барыса» (2:0), «Адмирала» (5:2) и проиграл СКА (2:3).
Статистика для ставок
- «Амур» занимает четвёртое место в Восточной конференции
- ЦСКА занимает первое место в Западной конференции
- В этом сезоне ЦСКА обыграл «Амур» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.48, ничья — в 4.90, а победа «Амура» — в 5.80.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.
Прогноз: ЦСКА подходит к предстоящей встрече в статусе лидера Западной конференции. Армейцы уже обыгрывали в этом сезоне «Амур» и вполне могут нанести новое поражение сопернику.
Ставка: Фора ЦСКА (-2) с коэффициентом 2.40.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.10.