Смогут ли армейцы снова обыграть «Амур»?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.40

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Амур». Игра пройдет на ЦСКА Арене 16 ноября, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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ЦСКА

Турнирное положение: в Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 39 очков. Армейцы опережают ярославский «Локомотив» на два пункта.

Последние матчи: в минувшем туре армейцы на домашнем льду нанесли крупное поражение «Торпедо» (5:1). В составе ЦСКА по шайбе забросили Прохор Полтапов, Клим Костин, Максим Соркин. Николай Коваленко оформил в матче дубль.

Не сыграют: в составе клуба потери отсутствуют.

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Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата ЦСКА одержал победы над «Сибирью» (4:1), «Металлургом» (7:3) и «Трактором» (3:2 ОТ), а также проиграл «Авангарду» (1:2 ОТ).

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» занимает 4-е место в Восточной конференции, набрав 29 очков.

Последние матчи: «Амур» одержал победу в матче против «Сочи» (2:0). Виталий Абрамов и Алексей Кручинин забросили в ворота соперника по шайбе.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: В последних матчах клуб из Хабаровска выиграл у «Спартака» (4:3), «Барыса» (2:0), «Адмирала» (5:2) и проиграл СКА (2:3).

На что ставят в матче ЦСКА — Амур Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Амур: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Амур» занимает четвёртое место в Восточной конференции

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции

В этом сезоне ЦСКА обыграл «Амур» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.48, ничья — в 4.90, а победа «Амура» — в 5.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

Прогноз: ЦСКА подходит к предстоящей встрече в статусе лидера Западной конференции. Армейцы уже обыгрывали в этом сезоне «Амур» и вполне могут нанести новое поражение сопернику.

2.40 Фора ЦСКА (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч ЦСКА — «Амур» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Фора ЦСКА (-2) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТМ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч ЦСКА — «Амур» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.10.