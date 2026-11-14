Останется ли Франция за бортом Лиги наций?

прогноз на матч за выход в плей-офф Лиги наций, ставка за 1.94

15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Франция и Турция. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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Франция

Турнирное положение: Франция перед заключительным туром занимает вторую строчку в квартете 1, набрав 10 очков.

Команда лишь по личным встречам уступает лидирующей Италии, а также на один балл опережает третью в группе Бельгию и на 10 пунктов — аутсайдера квартета, Турцию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Италии (1:3).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах крупно обыграла Бельгию (4:1).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Аклиуш, Дембеле, Калюлю, Кунде, Лакруа, Мбаппе, Салиба, Чуамени, М. Тюрам, личные причины — Упамекано, вне состава — Коне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Франция выиграла трижды при одной ничьей и одном поражении.

Даже без учета такой формы у хозяев хорошие шансы на три очка и выход в плей-офф, поскольку они превосходят соперника в классе и принимают его на своем поле.

Майкл Олисе — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с пятью голами.

Турция

Турнирное положение: Турция после пяти туров текущего раунда занимает четвертую строчку в квартете 1, не имея очков в активе.

Команда на 10 баллов отстаёт как от лидирующей Италии, так и от второй в таблице Франции, а также на девять пунктов от третьей в квартете Бельгии.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Бельгии (1:2).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграла Италии (1:3).

Не сыграют: травмированы — Шимшир и Йылдыз, дисквалифицирован — Кабак, вне состава — Актюркоглу и Шенгезер.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Турция не знала другого исхода, кроме проигрыша.

Это вряд ли позволяет гостям всерьез рассчитывать даже на ничью, особенно против соперника, который заметно превосходит их по уровню, да еще и на выезде.

Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

На что ставят в матче Франция — Турция Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Турция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей Франции забивали меньше трех голов

в трех из четырех последних матчей Турция проиграла и забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Турции забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.23. Ничья — в 7.00, успех Турции — в 11.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.33 и 3.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов. Так было и в их пяти из восьми последних выездных поединков.

Данный сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

1.94 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Франция — Турция позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и оба соперника забьют, поскольку в трех из четырех последних матчей гости проиграли, и оба оппонента отличались голами.

2.19 Франция победит и обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Франция — Турция принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Франция победит и обе команды забьют за 2.19