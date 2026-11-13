В этом экспрессе проанализируем матчи Лиги наций и российской Первой лиги. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.15.

Норвегия — Уэльс

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

Сейчас Норвегия идёт последней в группе 4 с 3 очками после четырёх матчей. Она начала турнир с победы в домашней игре с Данией, но затем последовали три неудачи кряду.

Оба раза Норвегия уступила Португалии со счётом 2:1, также было поражение в гостях от Уэльса (1:2). В этой игре в распоряжении Столе Сольбаккена будет фактически основной состав, за исключением Ларсена, поэтому можно рассчитывать на три очка перед своими болельщиками.

После 4 туров у Уэльса в активе тоже 3 очка, но команда опережает норвежцев за счёт дополнительных показателей, а именно победы над ними в третьем туре на своём поле со счётом 2:1. В том матче помогло удаление соперника в начале второго тайма при 1:1.

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В остальных матчах валлийцы проиграли с минимальным счётом при довольно плотной борьбе: Португалии (0:1) и Дании (0:2, 0:1). Вряд ли тут стоит ждать много забитых мячей, так как гости играют в обороне довольно надёжно, а впереди у них есть проблемы.

Наш прогноз: тотал меньше 4 за 1,43.

Португалия — Дания

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

После драматичного ухода Роналду из сборной Португалии внутри команды стало намного спокойнее, теперь не приходится играть на ярко выраженного лидера, а главный тренер Жоржи Жезуш получил возможность делать то, что он умеет, а именно тренировать, а не оправдываться за свои решения.

После четырёх матчей у Португалии 100 % результат и уверенное первое место в группе 4 с 12 очками. Была обыграна дважды Норвегия (2:1, 2:1), а также Уэльс (1:0) и Дания (4:2).

Сейчас Дания с 6 очками идёт второй в своём квартете и показывает очень качественный футбол в непростой группе. В первом туре было поражение от Норвегии со счётом 2:3.

Дальше был дважды обыгран Уэльс (2:0 и 1:0) и случилось поражение от Португалии (2:4).

Португалия может позволить себе играть в удовольствие, так как обеспечила себе выход из группы, а Дания любит тоже играть первым номером.

Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,52.

«Волга» — «Торпедо»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Сейчас ульяновский клуб располагается на 8‑м месте в таблице Первой лиги с 22 очками после 18 матчей. В прошлом туре команда потерпела гостевое поражение от «Урала» со счётом 0:2.

До этого в Кубке России «Волга» разгромила «Чертаново» (5:1), а в чемпионате были ничья с «Текстильщиком» (1:1), победа над «Велесом» (1:0) и «СКА‑Хабаровском» (2:1).

После 17 матчей у «Торпедо» четвёртое место с 32 очками и неплохие перспективы на прямой выход в РПЛ. Сейчас автозаводцы отстают от второй строчки, которую занимает «Урал», всего на два очка.

Удивительно, но, несмотря на неплохие результаты, в отставку был отправлен Александр Сторожук, а его место занял не самый известный специалист Александр Вашкевич. У «Волги» тоже произошла смена по ходу сезона, и теперь её возглавляет Александр Грищенко.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,45.

3.15 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,15.