14 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Португалия и Дания. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Португалия

Турнирное положение: Португалия досрочно прошла в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы.

При этом Португалия в четырех матчах добыла 12 очков. Команда отличилась девятью забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв норвежцев — 2:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того Португалия перестреляла Данию — 4:2, да и еще один поединок с Норвегией принес в копилку три очка — 2:1. Команда победила в четырех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Португалия нынче выглядит весьма симпатично, хоть теперь в ее составе уже не будет Криштиану Роналду.

При этом Португалия в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато Гонсалу Рамуш и Жоао Феликс настреляли по три мяча в Лиге наций. Именно им придется взвалить на себя бремя лидеров команды. Вот только мотивация на два последних тура у португальцев минимальная.

Команда вряд ли будет особенно надрываться. В двух последних очных поединках Португалия одолела датчан, вот только ныне она уже решила все свои проблемы.

Дания

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Дания в четырех турах разжилась шестью очками. А вот забить удалось семь мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть валлийцев — 1:0.

До того Дания была бита сборной Португалии — 2:4, а вот несколько ранее уверенно расправилась с тем же Уэльсом — 2:0. Датчане в среднем забивают фактически два мяча за матч.

Состояние команды: Дания на три очка опережает валлийцев с норвежцами, вот только пропускает в среднем фактически два гола за матч.

При этом Дания явно способна поднатореть в плане надежности тылов. Состав команды по именам выглядит весьма выгодно, да и мотивация выйти в плей-офф огромная. Ну и Расмус Хёйлунн отличился тремя забитыми мячами в текущем турнире. Плюс скандинавы весьма сильны на стандартах.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. Датчане постараются найти свои шансы в контригре, да и оппонент уже решил свои турнирные задачи.

На что ставят в матче Португалия — Дания Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Дания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 5.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: Датчане весьма прилично атакуют, да и Португалия досрочно решила свои турнирные задачи.

2.38 Дания не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Португалия — Дания принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Дания не проиграет за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Португалия — Дания принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт