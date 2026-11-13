14 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Португалия и Дания. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
Португалия
Турнирное положение: Португалия досрочно прошла в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы.
При этом Португалия в четырех матчах добыла 12 очков. Команда отличилась девятью забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв норвежцев — 2:1.
До того Португалия перестреляла Данию — 4:2, да и еще один поединок с Норвегией принес в копилку три очка — 2:1. Команда победила в четырех матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Португалия нынче выглядит весьма симпатично, хоть теперь в ее составе уже не будет Криштиану Роналду.
При этом Португалия в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато Гонсалу Рамуш и Жоао Феликс настреляли по три мяча в Лиге наций. Именно им придется взвалить на себя бремя лидеров команды. Вот только мотивация на два последних тура у португальцев минимальная.
Команда вряд ли будет особенно надрываться. В двух последних очных поединках Португалия одолела датчан, вот только ныне она уже решила все свои проблемы.
Дания
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.
При этом Дания в четырех турах разжилась шестью очками. А вот забить удалось семь мячей при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть валлийцев — 1:0.
До того Дания была бита сборной Португалии — 2:4, а вот несколько ранее уверенно расправилась с тем же Уэльсом — 2:0. Датчане в среднем забивают фактически два мяча за матч.
Состояние команды: Дания на три очка опережает валлийцев с норвежцами, вот только пропускает в среднем фактически два гола за матч.
При этом Дания явно способна поднатореть в плане надежности тылов. Состав команды по именам выглядит весьма выгодно, да и мотивация выйти в плей-офф огромная. Ну и Расмус Хёйлунн отличился тремя забитыми мячами в текущем турнире. Плюс скандинавы весьма сильны на стандартах.
И уж точно команда будет действовать вторым номером. Датчане постараются найти свои шансы в контригре, да и оппонент уже решил свои турнирные задачи.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 5.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.
Прогноз: Датчане весьма прилично атакуют, да и Португалия досрочно решила свои турнирные задачи.
Ставка: Дания не проиграет за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Датчане имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей
- Португалия уже решила свои турнирные задачи
- Скандинавы в среднем забивают фактически два гола за матч
- Португальцы в среднем пропускают один мяч за матч
- Дания уступила португальцам в двух последних очных поединках