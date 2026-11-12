13 ноября в 5-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Молдова и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
Молдова
Турнирное положение: Молдова борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Молдова в четырех матчах добыла всего четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив Словакии — 0:4.
До того Молдова нанесла поражение Казахстану — 2:1, а вот поединок с фарерцами завершился паритетом — 1:1. Команда в среднем пропускает два мяча за матч.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Молдова не блещет стабильностью результатов, однако лишь по дополнительным показателям отстает от второй позиции.
При этом Молдова в двух последних очных встречах переиграла казахов. Команда способна выдать отдельный качественный поединок, вот только надежность тылов оставляет желать лучшего. Зато месяц назад молдаване выглядели куда выгоднее оппонента, да и шансы на второе место в группе сохранили.
Команда твердо намерена попасть в плей-офф. Молдова давненько не радовала победами собственных болельщиков. Самое время добыть викторию?
Казахстан
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы дивизиона C Лиги наций.
При этом Казахстан в четырех турах разжился всего лишь двумя очками. А вот забить удалось пять мячей при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть Фарерские острова — 2:2.
До того Казахстан был бит Молдовой — 1:2, а вот несколько ранее уступил еще и Словакии — 1:2. Казахи не побеждали в шести последних поединках.
Состояние команды: Казахстан еще не потерял шансы на вторую позицию в группе, а вот забивает в среднем чуть больше одного мяча за матч.
При этом Казахстан вне родных стен добыл всего одно очко в двух поединках. Команда имеет вполне приличный подбор игроков. Один только зенитовец Нуралы Алип чего стоит! Вот только победы казахам даются уж чересчур натужно, к тому же даже в матчах с посредственными оппонентами казахи испытывают значительные затруднения.
Нет никаких сомнений, что команда будет рисковать. Казахам срочно необходимо побеждать и ждать осечек от конкурентов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Молдавия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 2.75.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.38, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.53.
Прогноз: Молдаване твердо намерены повыситься в классе, к тому же казахи давненько не побеждали.
Ставка: Победа Молдавии за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Казахстан еще не побеждал в текущей Лиге наций
- Молдова переиграла казахов в двух последних очных поединках
- Казахстан не может победить в шести поединках кряду
- Молдавия до последней коллизии не уступила в двух матчах кряду
- Обе команды в среднем пропускают два мяча за матч