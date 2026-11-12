13 ноября в 5-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Молдова и Казахстан. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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Молдова

Турнирное положение: Молдова борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Молдова в четырех матчах добыла всего четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив Словакии — 0:4.

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До того Молдова нанесла поражение Казахстану — 2:1, а вот поединок с фарерцами завершился паритетом — 1:1. Команда в среднем пропускает два мяча за матч.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Молдова не блещет стабильностью результатов, однако лишь по дополнительным показателям отстает от второй позиции.

При этом Молдова в двух последних очных встречах переиграла казахов. Команда способна выдать отдельный качественный поединок, вот только надежность тылов оставляет желать лучшего. Зато месяц назад молдаване выглядели куда выгоднее оппонента, да и шансы на второе место в группе сохранили.

Команда твердо намерена попасть в плей-офф. Молдова давненько не радовала победами собственных болельщиков. Самое время добыть викторию?

Казахстан

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы дивизиона C Лиги наций.

При этом Казахстан в четырех турах разжился всего лишь двумя очками. А вот забить удалось пять мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть Фарерские острова — 2:2.

До того Казахстан был бит Молдовой — 1:2, а вот несколько ранее уступил еще и Словакии — 1:2. Казахи не побеждали в шести последних поединках.

Состояние команды: Казахстан еще не потерял шансы на вторую позицию в группе, а вот забивает в среднем чуть больше одного мяча за матч.

При этом Казахстан вне родных стен добыл всего одно очко в двух поединках. Команда имеет вполне приличный подбор игроков. Один только зенитовец Нуралы Алип чего стоит! Вот только победы казахам даются уж чересчур натужно, к тому же даже в матчах с посредственными оппонентами казахи испытывают значительные затруднения.

Нет никаких сомнений, что команда будет рисковать. Казахам срочно необходимо побеждать и ждать осечек от конкурентов.

На что ставят в матче Молдова — Казахстан Букмекерские коэффициенты на матч Молдова — Казахстан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Молдавия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 2.75.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.38, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.53.

Прогноз: Молдаване твердо намерены повыситься в классе, к тому же казахи давненько не побеждали.

2.50 Победа Молдавии Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Молдова — Казахстан позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа Молдавии за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.38 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Молдова — Казахстан позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт