13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Катар и Австралия. Начало игры — в 17:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Катар

Турнирное положение: Катар неудачно выступил на Мундиале. Команда финишировала на 4-й строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Катар в трех матчах добыл лишь один зачетный балл. Команда отличилась всего двумя забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в серии пенальти уступив Саудовской Аравии.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того Катар расписал мировую с ОАЭ — 1:1, зато поединок с Йеменом завершился успехом — 1:0. Команда не проигрывала в четырех последних поединках.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: Катар после неудачи на чемпионате мира активно набирает обороты, к тому же имеет достаточно надежные тылы.

При этом Катар имеет вполне приличный подбор исполнителей. К тому же австралийцам команда не проигрывает уже восемнадцать лет. В двух последних очных поединках катарцы не пропускали от «соккеруз». К тому же в четырех своих последних матчах они пропустили всего один мяч.

Нет сомнений, что команда постарается продлить свою успешную серию. Да и забивать в составе катарцев есть кому.

Австралия

Турнирное положение: Команда относительно продуктивно выступила на летнем чемпионате мира, вылетев в 1/16 финала.

При этом Австралия набрала четыре очка в трех матчах группового этапа. Забила команда два мяча при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила кризисным бразильцам — 2:4.

До того Австралия не уступила тому же сопернику — 1:1, а вот несколько ранее в серии пенальти вылетела от Египта. Команда не побеждала в пяти последних поединках.

Состояние команды: Австралия ныне находится в поисках своей игры, однако мотивирована прервать свой безвыигрышный сериал.

При этом Австралия в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Вот только в матчах с крепкими соперниками нередко трещит оборона команды. «Соккеруз» не боятся никого, к тому же в пяти очных поединках с катарцами победили трижды при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать первым номером. Австралия способна прибавить, да и почему бы не прервать свою неудачную серию?!

На что ставят в матче Катар — Австралия Букмекерские коэффициенты на матч Катар — Австралия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Австралию фаворитом с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа Катара — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Соккеруз» смотрятся предпочтительнее катарцев, к тому же исторически успешно им противостоят.

2.10 Победа Австралии Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Катар — Австралия позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Австралии за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.15 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Катар — Австралия позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.

Пять причин, почему ставка зайдёт