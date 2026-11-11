Италия даст бой Франции, а Турция с новым тренером порадует своих болельщиков

В этом экспрессе проанализируем две игры Лиги наций А и встречу Кубка африканских наций. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.86.

Турция — Бельгия

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

Сборная Турции начинает новый этап под руководством нового главного тренера Сергена Ялчына, который пришёл на смену провалившемуся в последнее время итальянцу Винченцо Монтелле.

Пока у Турции дела в Лиге наций обстоят хуже некуда: команда проиграла все четыре матча в турнире, лишившись всех шансов пройти дальше. В октябре случились поражения в гостях от Бельгии (0:3) и Италии (1:3).

Сейчас Бельгия располагается в квартете 1 на третьей строчке с шестью очками после четырёх матчей. Она начала турнир с гостевой победы над Италией (2:0) и уступила Франции (0:1) на своём поле.

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Дальше был разгром дома Турции (3:0) и снова разгромное поражение на выезде от Франции (1:4). Не так давно Бельгию возглавил известный в прошлом игрок Марк ван Боммел, и он постепенно проводит смену поколений. Хотя Турции в турнирном плане ничего особо не нужно, она будет перед своими болельщиками с новым тренером более чем мотивирована.

Наш прогноз: победа Турции с форой +1 за 1,59.

Италия — Франция

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

Под руководством Роберто Манчини Италия выглядит очень свежо и постепенно начинает возвращать статус топ‑сборной, матерея и наливаясь уверенностью на глазах. Новый‑старый наставник традиционно просеивает большую группу футболистов, постепенно определяясь с костяком.

После четырёх матчей у Италии в активе 7 очков и второе место в своей группе. Скуадра Адзурра стартовала с домашнего поражения от Бельгии (0:2), затем дважды обыграла Турцию (4:1 и 3:1), а также сыграла вничью в гостях с Францией (1:1).

У Франции в этом отборочном цикле тоже новый главный тренер — легендарный Зинедин Зидан, и пока старт у него со сборной получился довольно успешным. «Трёхцветные» с 10 очками лидируют в турнирной таблице.

Франция стартовала с побед над Турцией (1:0) и Бельгией (1:0) в гостях, затем была ничья с Италией (1:1) и разгром дома Бельгии (4:1). В предстоящей игре гости, скорее всего, не досчитаются из‑за травмы Килиана Мбаппе, поэтому шансы на успех резко упадут.

Наш прогноз: победа Италии с форой +1 за 1,47.

Кот‑д'Ивуар — Гамбия

Футбол. Кубок Африки‑2027. Отборочный этап

Ивуарийцы стартовали в отборочном цикле к Кубку африканских наций с двух побед в двух матчах в группе C. Сначала сборная переиграла Гану со счётом 2:0 на своём поле, а затем на выезде оказалась сильнее Сомали (2:0).

В октябре Кот‑д'Ивуар также провёл товарищескую игру с Камеруном, где уступил со счётом 0:1. В этот раз главный тренер Эрве Ренар, возглавивший команду после ЧМ‑2026, получит в своё распоряжение почти всех лидеров.

Неожиданно Гамбия тоже стартовала со 100% результатом после двух матчей. Сначала на своём поле был обыгран Сомали со счётом 2:1, а затем на выезде в ярком матче случилась победа над Ганой (4:2).

При этом в составе Гамбии нет никаких звёзд, и всего несколько футболистов выступают в хороших европейских клубах, но игра под началом североирландца Джонни Маккинстри очень неплохо отлажена с точки зрения дисциплины, что не всегда бывает в африканских командах.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,65.

3.86 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,86.