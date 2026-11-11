12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Англия и Хорватия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Англия
Турнирное положение: Англия после четырех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете 3, набрав девять очков.
Команда на три балла отстаёт от лидирующей Испании, а также на шесть пунктов опережает нынешнего соперника и на девять — аутсайдера квартета Чехию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах разгромила Чехию (3:0).
Ранее коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже на выездной арене со счетом 7:0 попросту уничтожил нынешнего соперника.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Англия не знала другого исхода, кроме выигрыша.
Такие результаты сулят хозяевам отличные шансы на три очка, тем более дома, а унизительный разгром соперника в первой игре это только подтверждает.
Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с шестью голами.
Хорватия
Турнирное положение: Хорватия после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 3, набрав три очка.
Команда на девять баллов отстаёт от лидирующей Испании и на шесть — от нынешнего соперника, а также на три пункта опережает четвертую в таблице Чехию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах проиграла Испании (1:2).
Ранее коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на домашней арене со счетом 0:7 потерпел форменный разгром от Англии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицирован — Перишич.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Хорватия неизменно проигрывала.
Гостям трудно рассчитывать даже на мировой исход с такой формой, но самое главное — они явно уступают сопернику в классе, да еще и сыграют на выезде.
Четыре гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трёх последних матчах Англия выиграла и не пропустила
- в пяти из шести последних матчей Хорватии забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей Хорватии забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.26. Ничья — в 5.66, успех Хорватии — в 10.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.50.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех предыдущих выездных поединках.
Между тем, в трех из четырех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей Хорватии.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25