Оформит ли Англия выход в плей-офф Лиги наций?

прогноз на матч пятого тура Лиги наций, ставка за 1.95

12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Англия и Хорватия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Англия

Турнирное положение: Англия после четырех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете 3, набрав девять очков.

Команда на три балла отстаёт от лидирующей Испании, а также на шесть пунктов опережает нынешнего соперника и на девять — аутсайдера квартета Чехию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах разгромила Чехию (3:0).

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Ранее коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже на выездной арене со счетом 7:0 попросту уничтожил нынешнего соперника.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Англия не знала другого исхода, кроме выигрыша.

Такие результаты сулят хозяевам отличные шансы на три очка, тем более дома, а унизительный разгром соперника в первой игре это только подтверждает.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с шестью голами.

Хорватия

Турнирное положение: Хорватия после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 3, набрав три очка.

Команда на девять баллов отстаёт от лидирующей Испании и на шесть — от нынешнего соперника, а также на три пункта опережает четвертую в таблице Чехию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах проиграла Испании (1:2).

Ранее коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на домашней арене со счетом 0:7 потерпел форменный разгром от Англии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицирован — Перишич.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Хорватия неизменно проигрывала.

Гостям трудно рассчитывать даже на мировой исход с такой формой, но самое главное — они явно уступают сопернику в классе, да еще и сыграют на выезде.

Четыре гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

На что ставят в матче Англия — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трёх последних матчах Англия выиграла и не пропустила

в пяти из шести последних матчей Хорватии забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Хорватии забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.26. Ничья — в 5.66, успех Хорватии — в 10.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.50.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех предыдущих выездных поединках.

Между тем, в трех из четырех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.95 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Англия — Хорватия позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей Хорватии.

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Англия — Хорватия позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25