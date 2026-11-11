12 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Чехия и Испания. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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Чехия

Турнирное положение: Чехия борется за выживание в дивизионе A. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом Чехия в четырех матчах не добыла ни одного очка. Команда отличилась двумя забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив Англии — 0:3.

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До того Чехия была бита испанцами — 1:3, да и еще один поединок с Англией завершился неудачей — 0:2. Команда уступила в пяти матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Чехия нынче угодила в кризис, к тому же проиграла все четыре поединка в Лиге наций.

При этом Чехия в двух последних очных встречах уступила испанцам. Более того, команда ни разу в истории не обыгрывала «Фурию Роху». Вот и в нынешней диспозиции чехам едва ли светит хотя бы балл. Соперник выглядит в разы монолитнее, к тому же собственные проблемы с реализацией далеки от решения.

Команда твердо намерена бороться до конца. Чехия максимально мотивирована реабилитироваться за серию последних неудач.

Испания

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Испания в четырех турах разжилась 12 очками. А вот забить удалось 12 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть хорватов — 2:1.

До того Испания уверенно расправилась с Чехией — 3:1, а вот несколько ранее нанесла поражение Хорватии — 4:1. Чемпионы мира уже обеспечили себе попадание в плей-офф турнира.

Состояние команды: Испания диктует футбольную моду, да и забивает в среднем три мяча за матч.

При этом Испания явно не собирается доигрывать групповой турнир спустя рукава. «Фурия Роха» мотивирована добыть максимальный результат, да и в кадровом аспекте выглядит шикарно. Один Ламин Ямаль чего стоит! К тому же оборона чехов вряд ли станет камнем преткновения.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Ламин Ямаль уже забил четыре мяча в Лиге наций, к тому же испанцы способны прибавить в любой момент.

На что ставят в матче Чехия — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Чехия — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в 15.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.53, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.40.

Прогноз: Испанцы сносят все и всех на своем пути, да и чешские тылы надежными назвать никак нельзя.

2.35 Фора Испании -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Чехия — Испания принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Фора Испании -2.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Чехия — Испания принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт