12 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Чехия и Испания. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
Чехия
Турнирное положение: Чехия борется за выживание в дивизионе A. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы.
При этом Чехия в четырех матчах не добыла ни одного очка. Команда отличилась двумя забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив Англии — 0:3.
До того Чехия была бита испанцами — 1:3, да и еще один поединок с Англией завершился неудачей — 0:2. Команда уступила в пяти матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Чехия нынче угодила в кризис, к тому же проиграла все четыре поединка в Лиге наций.
При этом Чехия в двух последних очных встречах уступила испанцам. Более того, команда ни разу в истории не обыгрывала «Фурию Роху». Вот и в нынешней диспозиции чехам едва ли светит хотя бы балл. Соперник выглядит в разы монолитнее, к тому же собственные проблемы с реализацией далеки от решения.
Команда твердо намерена бороться до конца. Чехия максимально мотивирована реабилитироваться за серию последних неудач.
Испания
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.
При этом Испания в четырех турах разжилась 12 очками. А вот забить удалось 12 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть хорватов — 2:1.
До того Испания уверенно расправилась с Чехией — 3:1, а вот несколько ранее нанесла поражение Хорватии — 4:1. Чемпионы мира уже обеспечили себе попадание в плей-офф турнира.
Состояние команды: Испания диктует футбольную моду, да и забивает в среднем три мяча за матч.
При этом Испания явно не собирается доигрывать групповой турнир спустя рукава. «Фурия Роха» мотивирована добыть максимальный результат, да и в кадровом аспекте выглядит шикарно. Один Ламин Ямаль чего стоит! К тому же оборона чехов вряд ли станет камнем преткновения.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Ламин Ямаль уже забил четыре мяча в Лиге наций, к тому же испанцы способны прибавить в любой момент.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в 15.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.53, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.40.
Прогноз: Испанцы сносят все и всех на своем пути, да и чешские тылы надежными назвать никак нельзя.
Ставка: Фора Испании -2.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Испания в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- Чехия уступила в пяти последних матчах
- «Фурия Роха» еще ни разу не проигрывала чехам
- Чехи в среднем пропускают больше двух мячей за матч
- Испания в среднем забивает три мяча за матч