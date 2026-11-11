12 ноября в 5-м туре дивизиона C Лиги наций по футболу сыграют Сан-Марино и Беларусь. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино привычно является поставщиком очков. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом Сан-Марино в четырех матчах не добыла ни одного очка. Команда отличилась лишь одним забитым мячом при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Албании — 1:2.

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До того Сан-Марино была бита Беларусью — 0:4, да и еще один поединок с Албанией завершился неудачей — 0:3. Команда до последнего поединка не забивала в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Сан-Марино выступает не лучше и не хуже обычного, проиграв все четыре поединка в Лиге наций.

При этом Сан-Марино во всех трех очных встречах уступила белорусам. Более того, команда ни разу в истории не поражала ворота «сябров». А вот последний раз она не проиграла еще в конце марта, когда в контрольном поединке расписала сухой паритет с Андоррой.

Команда твердо намерена взять первые очки. Сан-Марино в кадровом плане выглядит скромно, но бодаться точно будет.

Беларусь

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона C Лиги наций.

При этом Беларусь в четырех турах разжилась семью очками. А вот забить удалось пять мячей при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть Финляндию — 1:0.

До того Беларусь уверенно расправилась с Сан-Марино — 4:0, а вот несколько ранее подписала мировую с финнами — 0:0. «Сябры» не уступили в трех своих последних матчах.

Состояние команды: Беларусь не пропускала в трех последних матчах, к тому же сильно прибавила под руководством Виктора Гончаренко.

При этом Беларусь бьется за лидерство в квартете с албанцами. Отставание от лидера составляет всего два очка, зато белорусы в среднем пропускают реже гола за матч. Полезен и форвард Артем Шуманский, на счету которого уже два результативных выстрела в Лиге наций.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Подопечные Гончаренко не должны даже замечать сопротивления футбольного карлика.

На что ставят в матче Сан-Марино — Беларусь Букмекерские коэффициенты на матч Сан-Марино — Беларусь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Беларусь считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в 15.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: Белорусы явно сильнее соперника, к тому же сражаются за победу в своей группе.

2.20 Фора Беларуси -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Сан-Марино — Беларусь принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора Беларуси -2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Сан-Марино — Беларусь принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт