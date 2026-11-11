12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Албания и Финляндия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.
Албания
Турнирное положение: Албания после четырех туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 1, набрав девять очков.
Команда на два балла опережает как вторую в таблице Беларусь, так и третью — Финляндию, а также на девять пунктов опережает четвертый Сан-Марино.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах обыграла Сан-Марино (2:1).
Ранее коллектив остался без очков, когда в предыдущем туре теперь уже на выездной арене со счетом 1:2 потерпел поражение как раз от нынешнего соперника.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Албания выиграла три раза при одном поражении.
С такой формой у хозяев хорошие шансы на три очка, тем более если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор поддержки своих трибун.
Кристьян Аслани — лучший бомбардир команды в Лиге наций нового розыгрыша с тремя голами.
Финляндия
Турнирное положение: Финляндия после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете с семью очками в активе.
Команда на два балла отстает от лидирующей Албании и по дополнительным показателям — от второй Беларуси, а также на семь пунктов опережает четвертый Сан-Марино.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Беларуси (0:1).
Ранее коллектив уже набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь на домашней арене со счетом 2:1 одержал победу над Албанией.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, четырех из которых были официальными, Финляндия проиграла четыре раза при двух победах и одной ничьей.
Это не лучшая форма, чтобы гости могли рассчитывать даже на мировой исход, тем более на выезде, хотя нынешний соперник вполне позволяет настраиваться и на большее.
Лео Вальта — лучший бомбардир команды в Лиге наций нового розыгрыша с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трёх последних матчах Абании забивали больше двух голов
- в шести из девяти последних матчей Албания проиграла
- в четырех из пяти последних матчей Финляндия проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.93. Ничья — в 3.40, успех Финляндии — в 3.85.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.34 и 1.60.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их четырех из пяти предыдущих выездных поединков.
Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли.
Ставка: Албания победит за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в трёх последних матчах хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.34