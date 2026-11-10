прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.72

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «СКА Арене» 11 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.

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СКА

Турнирное положение: СКА после 23 матчей закрепился на 7-й строчке Западной конференции с 25 очками, на 2 зачетных балла опережая минское «Динамо».

Последние матчи: В конце октября СКА потерпел два домашних поражения подряд — от ЦСКА (1:3) и «Торпедо» (3:4). Ноябрь же петербуржцы встретили гостевой победой над «Ак Барсом» (4:3).

На Дальнем Востоке команда Андрея Разина крупно уступила «Адмиралу» (0:4), а двумя днями позже взяла верх над «Амуром» (3:2). В последней игре дома СКА сокрушил «Спартак» (7:1).

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Не сыграют: Игорь Ларионов, Валентин Зыков, Линус Вайссбак, Захар Бардаков.

Состояние команды: Смена тренера к текущему моменту не способствовала выходу СКА из затяжного кризиса. Петербуржцы чередуют удачные выступления с провалами, находясь позади лидеров Запада.

В активе СКА после 23 матчей — 72 заброшенные шайбы. В конференции это второй лучший показатель. При этом пропустили петербуржцы 68 голов, став последними по надежности в обороне среди представителей кубковой восьмерки.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Московское «Динамо» в 26 матчах заработало 25 очков, с которыми занимает 8-е место на Западе, уступая СКА по дополнительным показателям.

Последние матчи: Концовка предыдущего месяца обернулась для «Динамо» тремя поражениями подряд — от «Сибири» (2:3, бул.), «Локомотива» (1:2, ОТ), «Авангарда» (2:3, ОТ). Следом москвичи обыграли «Амур» (2:1).

В ноябре столичная команда разгромила минское «Динамо» (4:0), затем одолела «Шанхайских Драконов» (3:2), но уступила «Торпедо» (3:4).

Не сыграют: Никита Тертышный, Егор Римашевский, Ник Меркли.

Состояние команды: В последние недели у «Динамо» наметилось улучшение результатов, но общая картина сезона остается противоречивой.

Москвичи все еще далеки от уровня топ-конкурента, в связи с чем было принято решение о временном отстранении Леонида Тамбиева от работы.

Накануне столичный коллектив одержал три победы кряду, а в семи матчах из предыдущих восьми набрал 11 очков. Между тем на выезде бело-голубые выиграли в трех встречах из пяти последних.

На что ставят в матче СКА — Динамо Москва Букмекерские коэффициенты на матч СКА — Динамо Москва: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» победило в четырех из пяти последних матчей на территории СКА

«Динамо» забивало 3 и более голов в пяти из шести последних личных встреч на площадке СКА

В двух предыдущих личных встречах было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.40, победа «Динамо» Москва — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Московское «Динамо» испытывает проблемы с самоотдачей и зачастую сбоит при быстрых атаках соперников. Петербуржцы могут использовать явную уязвимость столичных соперников благодаря активному движению и контролю.

1.72 Индивидуальный тотал СКА больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч СКА — Динамо Москва принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.72.

Прогноз: У «Динамо» наметились улучшения в результатах, однако оборона москвичей по-прежнему допускает ошибки под давлением. Домашний лед и более агрессивный хоккей обеспечат СКА преимущество.

1.71 СКА победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч СКА — Динамо Москва позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: СКА победит в матче за 1.71.