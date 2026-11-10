прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Канадиен Тайер Центр» 11 ноября, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Оттава»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Оттава» занимает шестое место, набрав 23 очка в 18 матчах.

Последние матчи: «Оттава» на домашнем льду переиграла «Юту» (4:2). В составе победителей по шайбе забросили Шейн Пинто, Фабиан Зеттерлунд, Майкл Амадио и Ник Казинс.

Не сыграют: Андре Бураковски, Уилльям Эклунд, Уоррен Фогель, Ридли Грейг, Линус Уллмарк.

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Состояние команды: в последних матчах «Оттава» переиграла «Баффало» (2:1), «Сан-Хосе» (5:1), а также проиграла «Анахайму» (3:6), «Лос-Анджелесу» (5:6 ОТ).

«Вашингтон»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Вашингтон» занимает десятое место, набрав 18 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Вашингтон» выиграл у «Флориды» (4:3). В составе победителей по голу забили Алекс Так, Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа и Джек Сент-Ивани.

Не сыграет: Расмус Сандин.

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» выиграл у «Нэшвилла» (4:3), «Филадельфии» (5:2), а также проиграл «Миннесоте» (1:5) и «Далласу» (5:6).

На что ставят в матче Оттава — Вашингтон Букмекерские коэффициенты на матч Оттава — Вашингтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции

«Оттава» занимает 6-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Вашингтона» — в 2.70.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6 — за 1.82.

Прогноз: «Оттава» выглядит предпочтительнее благодаря преимуществу домашнего льда и более высокому месту в Восточной конференции. Команда достаточно результативно проводит последние матчи, но периодически допускает ошибки в обороне. «Вашингтон» также набрал неплохой ход и способен навязать борьбу. Тем не менее преимущество своей площадки может помочь хозяевам добиться победы.

2.25 Победа «Оттавы» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Оттава» — «Вашингтон» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Оттавы» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Обе команды регулярно забрасывают по несколько шайб за матч, но и в обороне не всегда действуют надёжно. В последних встречах «Оттавы» и «Вашингтона» нередко проходили результативные поединки. С учётом атакующего потенциала соперников можно рассмотреть ставку на тотал больше 6 шайбы.

1.95 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Оттава» — «Вашингтон» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95.