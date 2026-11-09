прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Минск-Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минское «Динамо» после 24 матчей занимает 9-е место на Западе с 23 очками, уступая 8-му СКА по дополнительным показателям.

Последние матчи: В матче 24 октября «Динамо» Минск вырвало гостевую победу у «Торпедо» (2:1, ОТ), но дома уступило «Барысу» (0:1). Встреча с «Трактором» завершилась редким успехом белорусов (3:2).

Ноябрьский этап команда Сергея Брылина начала с крупного домашнего поражения от московского «Динамо» (0:4). Спустя несколько дней минчане проиграли «Спартаку» на выезде (3:5). Поездка на площадку «Сочи» 8-го числа закончилась неудачей в овертайме (2:3).

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Не сыграют: Николас Мелош, Максим Мальцев, Егор Карабань, Василий Демченко.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Динамо» Минск заметно уступает своему прежнему уровню. У белорусов разладилась игра в обороне, а нападению не хватает остроты.

Крайне слабые результаты команда Сергея Брылина демонстрирует и на домашнем льду, где в последних пяти матчах были добыты всего 2 очка. В четырех проигранных встречах динамовцы забили всего два гола в сумме.

«Авангард»

Турнирное положение: С 26 очками после 22 матчей «Авангард» удерживает 3-ю строчку Востока, на 3 балла отставая от «Нефтехимика», занимающего 2-е место.

Последние матчи: В конце октября «Авангард» обыграл на выезде московское «Динамо» (3:2, ОТ) и разгромил «Ак Барс» (4:0), тогда как поездка в Тольятти завершилась поражением от «Лады» (2:3, ОТ).

В начале ноября команда Ги Буше дала еще одну осечку в игре с аутсайдером — на этот раз на льду «Сочи» (1:2, ОТ). Вернувшись в Омск, хозяева одолели ЦСКА (2:1, ОТ) и «Сибирь» (4:3, ОТ).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Серьезные кадровые потери осложнили начало сезона «Авангарду». Сейчас омичи поправляют турнирное положение, хотя по качеству игры далеки от своих возможностей.

В шести последних встречах команда Ги Буше неизменно набирала очки. В частности, «Авангард» заработал 10 баллов из 12 возможных. В пяти матчах на этом отрезке омичи не пропускали больше двух голов в основное время.

На что ставят в матче Динамо Минск — Авангард Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Минск — Авангард: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Авангард» победил в четырех из пяти последних личных встреч

В трех последних личных встречах была установлена ничья в основное время

В восьми последних личных встречах было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.41, победа «Авангарда» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.26, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Минчане переживают непростой период и уступают омичам в качестве последних матчей. «Авангард» сейчас убедительнее выглядит в организации игры и реализации своих возможностей.

1.95 «Авангард» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Динамо Минск — Авангард позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.95.

Прогноз: У «Динамо» Минск разладилась атакующая игра, причем трудности преследуют команду Сергея Брылина даже на домашнем льду. Омичи умеют сдерживать своих соперников и редко поощряют открытый хоккей.

1.83 Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Динамо Минск — Авангард позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2.5 за 1.83.