В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Роджерс-Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 05:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Ванкувер»
Турнирное положение: «Ванкувер» замыкает таблицу Западной конференции с 7 очками после 19 матчей. Отставание канадцев от предпоследнего «Чикаго» составляет 2 балла.
Последние матчи: Победа над «Анахаймом» в овертайме (6:5) оказалась для «Ванкувера» последней перед очередной серией поражений. Следом канадцы уступили «Сан-Хосе» (2:3), «Торонто» (2:4) и «Анахайму» (4:5).
Неудачи команды Мэнни Малхотры продолжились на выезде. Сначала «Ванкувер» крупно проиграл «Виннипегу» (2:6), а затем провалил встречу с «Эдмонтоном» (2:4).
Не сыграют: Тэтчер Демко, Том Вилландер.
Состояние команды: Перестройка «Ванкувера» сопровождается новым кризисом. Команда Мэнни Малхотры застряла на дне общей таблицы и испытывает колоссальные проблемы в обороне.
На отрезке в 16 матчей «Кэнакс» одержали всего одну победу. В четырех последних встречах канадцы пропускали четыре и более голов. Кроме того, «Ванкувер» является худшим клубом лиги по темпу турнирных приобретений и пропущенным шайбам (87).
«Филадельфия»
Турнирное положение: После 18 матчей «Филадельфия» обосновалась на последней, 16-й позиции Востока с 12 очками. От зоны плей-офф «Филли» отделяют 8 зачетных баллов.
Последние матчи: Домашние встречи с «Анахаймом» (4:5) и «Коламбусом» (3:4, ОТ) прервали скромную серию «Филадельфии» из трех побед. Следом «Флайерз» уступили на выезде «Вашингтону» (2:5).
Ноябрьскую серию команда Рика Токкета начала с домашней победы над «Ютой» (6:3). Однако желаемого продолжения не последовало: далее «Филадельфия» проиграла «Миннесоте» (2:4) и «Рейнджерс» (2:3).
Не сыграют: Никита Гребенкин, Расмус Ристолайнен.
Состояние команды: Прошлогодний прогресс «Филадельфии» сменился тяжелым осенним отрезком. Команда Токкета старается улучшить качество хоккея при катастрофическом турнирном положении.
В шести последних матчах «Флайерз» потерпели пять поражений. За пределами родной площадки «Филадельфия» одержала всего одну победу в 13 встречах — с учетом игр прошлого сезона и предсезонки.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» победила в пяти из шести последних личных встреч
- В двух последних личных встречах было забито 5 и более голов
- «Ванкувер» не побеждает дома на протяжении шести матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ванкувера» оценивается букмекерами в 2.78, ничья — в 4.36, победа «Филадельфии» — в 2.26.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.
Прогноз: «Филадельфия» испытывает серьезные трудности с организацией оборонительных действий. На этом фоне домашний лед может дать «Ванкуверу» столь редкую возможность завладеть инициативой.
Ставка: «Ванкувер» победит в матче за 2.08.
Прогноз: У «Ванкувера» сохраняются проблемы с реализацией. «Филадельфия» также далеко не всегда поддерживает высокий темп атак. Встреча аутсайдеров двух конференций может пройти с продолжительными позиционными розыгрышами, без большого количества явных моментов впереди.
Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.71.