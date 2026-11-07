«Оренбург» выстоит в Самаре, «Астон Вилла» увезёт очки из Манчестера, а «Дженоа» и «Милан» порадуют голами

В этом экспрессе рассмотрим встречи в российском чемпионате, АПЛ и итальянской Серии А. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.45.

«Крылья Советов» — «Оренбург»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

После 13 туров команда Сергея Булатова занимает 10‑е место с 15 очками в таблице РПЛ. В последней игре самарцы потерпели разгромное поражение от «Зенита» со счётом 0:3, почти не создав опасных моментов у ворот соперника.

Ранее в Кубке России «Крылья Советов» переиграли махачкалинское «Динамо» (2:0), а до этого в чемпионате была гостевая победа над «Рубином» (2:0). Игра у самарцев поставлена, но чересчур нестабильна: хорошие отрезки чередуются с откровенно плохими.

В этом сезоне «Оренбург» демонстрирует очень качественный и сбалансированный футбол, а команда считается одной из самых прессингующих в РПЛ. Из довольно среднего подбора игроков Ильдар Ахметзянов собрал очень крепкий коллектив, который гнёт свою линию и не подстраивается даже под фаворитов.

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Сейчас «Оренбург» с 17 очками после 13 туров занимает 9‑е место в чемпионате. В последней игре команда на своём поле сыграла нулевую ничью с ЦСКА, а до этого в Кубке России переиграла «Родину» (2:1) и в РПЛ — «Ахмат» (2:1). Сейчас «Оренбург» смотрится солиднее «Крыльев» и должен увозить очки из Самары, тем более у хозяев есть весомые потери в составе.

Наш прогноз: гости не проиграют за 1,60.

«Дженоа» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

После провального старта «Дженоа» набрал ход и подходит к предстоящему поединку серией из трёх побед кряду, а наставник генуэзцев Даниэле Де Росси может спокойно вздохнуть, так как над ним исчезла угроза отставки.

В прошлом туре «Дженоа» обыграл в гостях «Лечче» (2:1), ранее были повержены «Ювентус» (2:0) и «Венеция» (1:0). После 10 туров команда с 13 очками располагается на 11‑й строчке в таблице Серии А.

«Милан» сейчас идёт пятым в чемпионате и после яркой победы в дерби над «Интером» (3:1) неожиданно проиграл в Лиге Европы венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:2. Вообще игра на два фронта пока даётся тяжело «россонери».

«Милан» показывает несколько матчей футбол отличного уровня, а потом сам не похож на себя, да и постоянные потери в составе не способствуют стабильности. «Дженоа», имея в атаке Осмаича, Коломбо, Мессиаса и Эль‑Шаарави, может рассчитывать на забитый мяч, а «Милан» априори должен это делать.

Наш прогноз: обе забьют за 1,98.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер‑лига

В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» неожиданно для многих перевернул ход игры с «Ромой» в Лиге чемпионов, уступая 0:2 к середине второго тайма, но выиграв в итоге 3:2. Победа получилась яркой, но проблемы манкунианцев никуда не делись.

Хоть Каррика пока и оставили на посту главного тренера, но выглядит это как временный шаг, так как не нашли ему замену. Сейчас «МЮ» в таблице АПЛ находится рядом с зоной вылета — на 17‑м месте с 7 очками — и в последнем туре без шансов уступил «Челси».

После невзрачного старта сезона и потери многих лидеров в межсезонье Унаи Эмери постепенно настроил «Астон Виллу», и она начала набирать ход, поднявшись уже в середину турнирной таблицы АПЛ.

В последнем туре чемпионата случилась ничья с «Фулхэмом» (1:1), а до этого был переигран «Ман Сити» со счётом 3:1. Также на неделе случилось поражение в ЛЧ от «Барселоны» (1:3). В предстоящей игре хозяева не досчитаются нескольких игроков: они сейчас выглядят слабее «вилланов», и странно, что идут фаворитами.

Наш прогноз: «Астон Вилла» не проиграет за 1,72.

5.45 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5,45.