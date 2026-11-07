прогноз на матч хоккейных игр NOCCO, ставка за 1.77

В матче Евротура Финляндия будет принимать Швецию. Игра пройдет на «Вейккаус Арене» в Хельсинки 8 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.77.

Финляндия

Турнирное положение: По итогам предыдущего Евротура Финляндия заняла 3-е место с 15 очками после 12 матчей, на 1 балл отстав от Чехии.

Последние матчи: На чемпионате мира-2026 «Финляндия» уступила Швейцарии (2:4) в последнем матче группы, но в плей-офф последовательно обыграла Чехию (4:1), Канаду (4:2) и взяла реванш у швейцарцев в финале (1:0, ОТ).

На старте хоккейных игр NOCCO команда Антти Пеннанена одержала еще одну победу над Швейцарией (3:1), а во второй встрече — справилась с Чехией в серии буллитов (2:1, бул.).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Золото чемпионата мира вернуло сборной Финляндии статус одной из главных сил европейского хоккея. Суоми добиваются результатов за счет сыгранности и грамотного структурного баланса.

До начала октябрьского Евротура финны одержали 11 побед в 12 матчах в рамках нескольких соревнований. В семи встречах на этом отрезке команда не пропускала больше одной шайбы.

Швеция

Турнирное положение: Швеция завершила предыдущий Евротур на 1-й строчке с 29 очками в 12 матчах. Отрыв скандинавов от 2-й Чехии составил 13 баллов.

Последние матчи: На чемпионате мира «Швеция» завершила групповой этап поражением от Норвегии (2:3) и победой над Словакией (4:2), а в плей-офф уступила Швейцарии (1:3).

Нынешний Евротур команда Рикарда Гренборга открыла гостевой встречей с Чехией. В Праге шведы добились победы по буллитам (3:2). В игре со Швейцарией «Тре Крунур» также были сильнее (4:2).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Приход Гренборга открывает новую главу для сборной Швеции. «Тре Крунур» нуждаются в свежих тренерских решениях после неудач на крупных международных соревнованиях.

Перед финским этапом Евротура шведы потерпели шесть поражений в 11 матчах и попрощались с последним чемпионатом мира на самой ранней стадии. Провалом обернулись выступления скандинавов и на Играх в Милане в феврале 2026 года.

Статистика для ставок

Швеция обыграла Финляндию в пяти из семи последних матчей

Финляндия забивала 4 и более голов в двух из трех последних личных встреч

В четырех из семи последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.00, победа Швеции — в 2.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.28, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

Прогноз: Финны принимают принципиального соперника в Хельсинки, где поддержка трибун должна добавить уверенности. Шведам с обновленным составом будет непросто диктовать свои условия.

1.77 Финляндия победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Финляндия — Швеция принесёт чистый выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Финляндия победит в матче за 1.77.

Прогноз: Встреча скандинавских сборных едва ли превратится в открытый обмен голами. Финны уделят внимание обороне, ограничивая шведам возможности для быстрых атак.

1.75 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Финляндия — Швеция позволит вывести на карту выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.75.