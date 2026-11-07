В субботу, 7 ноября, ПСЖ примет «Труа» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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13' Успевают в оборонительных перестроениях футболисты «Труа» за перемещениями мяча в атаке ПСЖ.

11' Затяжная позиционная атака ПСЖ разворачивается в середине поля.

09' Удар Дезире Дуэ с штрафного ПСЖ, мяч выше ворот «Труа» полетел.

07' Инициатива всецело у ПСЖ.

05' Удар Маюлу из пределов штрафной «Труа» после классной обостряющей передачи от Дуэ, мяч рядом с штангой проскакал.

05' С мячом игроки ПСЖ на своей половине поля.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 92 Владение мячом 8 1 Угловые удары 0 0 Фолы 1

04' Удар Сенни Маюлу из пределов штрафной площади «Труа» из хорошей позиции, мяч от вратаря гостей Конате угодил в перекладину ворот.

03' Позиционная атака ПСЖ развивается на половине поля «Труа».

02' Прорыв по левому флангу атаки «Труа» Кандета Диавара прервали защитники ПСЖ.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты ПСЖ.

До матча

22:03 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:55 Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс » в Париже, вмещающем 47 929 зрителей.

22:45 Главным судьей матча будет Рюдди Бюке.

22:37 Стартовый состав «Труа»: Конате, Марронье, Монфрей, Диас, Бура, Миль, Карим, Диоп, Ифну, Диавара, Рипар.

22:35 Стартовый состав ПСЖ: Сафонов, Забарный, Эрнандес, Пачо, Маюлю, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Торрес, Годтс, Дуэ.

22:20 За всю историю команды сыграли между собой 33 матча. В 22 играх победил ПСЖ, в 4 «Труа», оставшиеся 7 матчей завершились вничью.

22:15 В своем предыдущем поединке «Труа» уверенно разделался с «Ле Маном» — 2:0. До того «Труа» не уступил «Тулузе» — 0:0, а вот чуть ранее был бит «Лансом» — 1:3. Команда не пропускала в двух последних поединках.

22:13 Свой предыдущий поединок ПСЖ провел удачно, в Лиге чемпионов разгромив «Вильярреал» — 6:0. До того ПСЖ учинил разгром «Гавру» — 5:1, да и поединок с «Лионом» завершился успехом — 2:0. Команда победила в десяти последних матчах.

22:10 «Труа» борется за сохранение прописки в элите. Команда на текущий момент находится на 16-м месте турнирной таблицы. При этом «Труа» набрал всего восемь очков в чемпионате. Команда забила семь мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

22:08 ПСЖ борется за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы. При этом ПСЖ на два очка опережает ближайшего преследователя. Команда отличилась 21 забитым мячом при десяти пропущенных в свои ворота.

22:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50