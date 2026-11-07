«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» играют на «Сити Граунд» в десятом туре АПЛ. Хозяева занимают 19-е место и выиграли только один матч чемпионата, тогда как команда Энцо Марески идет второй и отстает от лидирующего «Арсенала». После семи побед подряд на старте «Сити» неожиданно уступил «Астон Вилле» и «Брайтону», поэтому теперь рискует впервые за десять лет проиграть три матча Премьер-лиги подряд.

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20:10 История последних очных встреч остается на стороне манчестерцев. «Форест» выиграл только один из девяти предыдущих матчей АПЛ против «Сити», хотя именно на своем поле два сезона назад добился победы 1:0. В прошлом чемпионате команда Марески выиграла в Ноттингеме 2:1, а встреча в Манчестере закончилась 2:2.

20:00 А «Сити» выйдет в таком составе: Доннарумма, Рубен Диаш, Гехи, Хусанов, Гвардиол, Эллиот Андерсон, Доку, Илиман Ндиай, Энцо Фернандес, Шерки, Холанн.

19:55 Состав «Ноттингем Форест» на сегодняшний матч: Селс, Мурильо, Жаир Кунья, Миленкович, Неко Уильямс, Йейтс, Даниэль Муньос, Шлагер, Гиббс-Уайт, Макати, Делап.

19:50 Холанн остается главным завершителем, хотя именно с «Форест» у него сложилась непривычная серия — норвежец не забивал этому сопернику в четырех последних матчах. Антуан Семеньо встречу пропустит из-за травмы колена, участие Нико О'Райли остается под вопросом, зато Рубен Диаш и Йошко Гвардиол могут вернуться в основу после ротации в Лиге чемпионов. Отдельное внимание будет приковано к Эллиоту Андерсону, который летом покинул «Форест» и впервые возвращается на «Сити Граунд» уже в составе гостей.

19:45 В АПЛ результаты просели при том, что качество атак почти не изменилось. В проигранном матче с «Брайтоном» игроки «Сити» нанесли 21 удар и набрали 1,92 xG, но впервые за 24 тура чемпионата остались без гола. В целом у «Сити» по-прежнему лучший общий xG лиги — 18,3, а средняя ценность одного удара составляет 0,13 xG. Поэтому две осечки подряд пока скорее выглядят следствием проблем с реализацией и обороной, чем системного падения качества игры.

19:40 «Манчестер Сити» после двух поражений в чемпионате хотя бы вернул себе победный результат среди недели. Команда Марески обыграла «РБ Лейпциг» 3:2 в Лиге чемпионов, причем победный мяч на 78-й минуте забил Эрлинг Холанн. Однако даже эта встреча продолжила неприятную тенденцию в обороне. «Сити» не сыграл на ноль уже семь официальных матчей подряд и в четырех из них пропустил минимум дважды.

19:35 Последние результаты тоже не помогают выбраться из кризиса. За пять туров «Форест» взял только одно очко, а в предыдущей встрече уступил «Брентфорду» 0:2, несмотря на 15 ударов. Гласнер при этом продолжает говорить о качестве создаваемых моментов, поэтому проблема сейчас скорее не в способности доводить атаки до завершения, а непосредственно в реализации.

19:30 «Форест» при Оливере Гласнере создает значительно больше, чем можно предположить по шести забитым мячам. Команда находится среди лидеров чемпионата по количеству ударов, однако разница между ожидаемыми и реальными голами составляет -8,3 — худший показатель в лиге. Особенно тяжело идут домашние встречи. За четыре матча на «Сити Граунд» хозяева не забили ни разу, потерпев три поражения 0:1 и сыграв одну нулевую ничью.