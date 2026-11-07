«Арсенал» и «Халл Сити» играют на «Эмирейтс» в десятом туре АПЛ. Команда Микеля Артеты лидирует с 24 очками и опережает «Манчестер Сити» на три балла, поэтому победа позволит как минимум на несколько часов увеличить отрыв до шести. «Халл» идет 12-м с и пока держится достаточно далеко от зоны вылета, хотя уже два месяца не может выиграть в чемпионате.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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42' И снова падает в штрафной Хаверц! Менди держал его за футболку, но на пенальти контакт всё равно не тянет.

40' Хаверцу не дали обострить атаку через центр, пока что немногое получается у немца.

38' Цолис в касание бил из неплохой позиции, но отправил мяч выше ворот.

36' Хаверц навесил с правого фланга на дальнюю штангу, Цолис пробил головой – снова на месте Цолакис.

35' Райс коротко разыграл штрафной с Эдегором и пробил с линии штрафной, Цолакис на месте.

34' Жёлтую карточку получает Койл — сбил Цолиса на входе в штрафную.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 2 Удары мимо 3 64 Владение мячом 36 1 Угловые удары 2 2 Офсайды 1 2 Фолы 6

32' Аджайи выиграл борьбу в штрафной, Райя как-то неуверенно вышел из ворот, но защитники справились.

31' «Халл» заработал угловой после попытки навеса от Чо.

29' Райс в касание плотно пробил из-за штрафной – рядом со штангой пролетел мяч!

27' Цолис с левого фланга навешивал на дальнюю штангу, но слишком сильным получился пас – мяч ушёл за лицевую.

25' Гимарайнш вроде бы чисто сыграл в подкате в центре поля, однако арбитр не согласен.

22' Чо почти убежал в контратаку после штрафного «Арсенала», но Тимбер и Габриэл вдвоём чисто сыграли в отборе в центре поля.

21' «Арсенал» заработал штрафной на левом фланге.

19' Страуд опасно бил в нижний угол из штрафной – Райя справился! И тут же Калафьори накрыл мяч и не дал добить его в сетку.

17' «Арсенал» убежал в контратаку после аута «Халла», но она закончилась офсайдом Хаверца.

15' «Халл» заработал аут на левом фланге — гости долго готовятся к введению мяча в игру.

13' «Арсенал» большую часть времени держит мяч в центральной трети и постоянно ищет моменты для обострения. Пока что «Халл» справляется.

11' Тимбер опасно отдал в штрафную на Хаверца, тот сместился в сторону фланга и рухнул на газон после контакта с Менди. Арбитр молчит.

09' Цолис с левого фланга сильно простреливал вдоль ворот, но попал в защитника.

07' Мадуэке обыграл соперника на правом фланге и прострелил на Цолиса, тот пытался первым касанием развернуться и потерял мяч.

05' Мадуэке опасно навешивал на дальнюю штангу, Габриэль почти дотянулся! Едва не замкнул навес защитник «Арсенала».

03' Эган головой пробил с дальней штанги – совсем рядом со штангой прошёл мяч!

02' Гости заработали угловой в первой же атаке.

01' «Халл» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

17:55 Матч обслуживает бригада во главе с Фараем Халламом. Его ассистенты — Адриан Холмс и Саймон Лонг, резервный арбитр — Саймон Хупер. За VAR отвечает Майкл Оливер, его ассистент — Джеймс Мэйнуоринг. Для Халлама это всего девятое назначение на матч АПЛ и только вторая игра «Арсенала»: предыдущая была в конце прошлого сезона, когда лондонцы обыграли «Кристал Пэлас» 2:1. В первых восьми матчах Премьер-лиги он не показал ни одной красной карточки, но назначил три пенальти.

17:50 У гостей кадровая ситуация не самая лучшая. Мэтт Крукс дисквалифицирован после пятой желтой карточки, также не сыграют Элиот Матазо, Мэтт Таргетт, Лукас Гурна-Дуат, Ильяс Анса, Дарко Дьяби, Чарли Хьюз и Хидэмаса Морита. Джек Батленд уже вернулся к тренировкам после травмы руки, но Константинос Цолакис по-прежнему остается первым номером. Особенно чувствительны потери в центре поля, где без Крукса и нескольких травмированных игроков нагрузка снова ложится на Ироэгбунама и Ригана Слейтера. Против Райса, Бруну Гимарайнша и Эдегора им придется много работать без мяча, потому что именно через центральные зоны «Арсенал» обычно растягивает соперника и готовит переводы на фланги.

17:45 Главная потеря хозяев — Букайо Сака. Англичанин продолжает восстанавливаться после травмы бедра и вернется к работе на поле только после паузы на сборные. Макс Дауман отбывает второй матч трехматчевой дисквалификации после удаления в Кубке лиги, зато ситуация в обороне постепенно улучшается: Уильям Салиба уже вернулся в заявку после повреждения спины, а Эзри Конса, которого заменили в Праге из-за перегрузки, должен быть готов на полный матч. Возвращение Салиба особенно важно с учетом плотного календаря. Француз пока не играл в нынешнем сезоне, но снова тренируется без ограничений и уже был на скамейке в Лиге чемпионов. Поэтому Артета получает возможность распределить нагрузку между ним, Консой, Габриэлом и Кристианом Москерой, не меняя общую структуру обороны.

17:40 При этом конкуренция впереди у «Арсенала» остается высокой. Виктор Дьёкереш забил и отдал результативную передачу в Праге, Нони Мадуэке также отличился, а Мартин Эдегор и Христос Цолис должны вернуться в более привычные роли после ротации в Лиге чемпионов. Артета перед матчем отдельно говорил, что хочет увидеть агрессивный старт и попытку сразу увеличить текущий импульс перед международной паузой.

17:35 А это состав «Халла»: Цолакис, Страуд, Аджайи, Айрогбунам, Дуат, Койл, Макберни, Менди, Слейтер, Чо, Эган.

17:30 Стартовый состав «Арсенала» на сегодняшний матч: Райя, Габриэль, Бруно Гимарайнш, Калафьори, Конса, Мадуэке, Райс, Тимбер, Хаверц, Цолис, Эдегор.

17:25 На выезде ситуация заметно хуже. «Халл» проиграл три из четырех последних матчей на чужом поле, а единственная недавняя ничья также получилась результативной. При этом команда уже показала, что не боится более статусных соперников, в нынешнем сезоне она обыграла «Манчестер Юнайтед» 2:0 и увезла 2:2 со «Стэмфорд Бридж». Поэтому Артете вряд ли стоит рассчитывать, что гости просто закроются и будут ждать поражения.

17:20 Последний тур хорошо показал характер этой команды. В матче с «Ипсвичем» «Халл» пропустил первым, затем перевернул счет благодаря голам Тима Ироэгбунама и Оли Макберни, но в итоге упустил победу и закончил 2:2. Получается довольно характерная картина: команда умеет возвращаться в матчи и редко разваливается, но пока не хватает качества, чтобы доводить равные встречи до победы.

17:15 «Халл» приезжает в Лондон в совсем другом состоянии. После трех побед подряд на старте сезона команда Сергея Якировича не выиграла ни одного из следующих восьми официальных матчей. При этом ситуация не выглядит катастрофической — в чемпионате «тигры» проиграли лишь дважды на этом отрезке и уже пять раз сыграли вничью, что является одним из самых высоких показателей в лиге.

17:10 Победа над «Ливерпулем» получилась особенно важной и с психологической точки зрения. «Арсенал» не мог выиграть на «Энфилде» в чемпионате 14 лет, но на этот раз выдержал давление и забрал матч благодаря голу Кая Хаверца. Немец не только принес три очка, но и стал самым результативным немецким футболистом в истории Премьер-лиги, а теперь снова считается фаворитом на место в центре нападения.

17:05 Особенно впечатляет домашняя стабильность. «Арсенал» остается единственной командой нынешней Премьер-лиги, которая выиграла все свои матчи на своем поле. При этом оборона здесь работает почти без сбоев: в четырех домашних турах команда пропустила всего два мяча. На фоне того, что «Халл» не сыграл на ноль уже семь официальных встреч подряд, хозяева получают очень удобный фундамент для контроля матча.

17:00 «Арсенал» подходит к матчу на одном из лучших отрезков сезона. В прошлом туре лондонцы впервые с 2012 года выиграли в Премьер-лиге на «Энфилде», победив «Ливерпуль» 1:0, а затем среди недели обыграли «Славию» 2:1 в Лиге чемпионов. В чемпионате серия команды достигла четырех побед подряд, а 24 очка после девяти туров — один из лучших стартов клуба в эпоху АПЛ. Больше на этой отметке набирали только команды сезонов-2004/05 и 2007/08.