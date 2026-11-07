ESPN рассказывает о невероятной эволюции Энтони Гордона — от ссылок в Чемпионшип и тяжелейшей борьбы за выживание с «Эвертоном» до статуса незаменимого форварда «Барселоны».

Еще ребенком в Мерсисайде Энтони Гордон грезил о том, как однажды наденет футболку «Барселоны». В этом он мало чем отличался от миллионов мальчишек по всему миру, однако не покидает ощущение: сам он всегда свято верил, что добьется своего. И он добился.

Гордон с ходу, без малейшей раскачки вписался в «Барсу» после своего летнего перехода из «Ньюкасла» за базовые 70 миллионов евро. Вингер сборной Англии уже стал ключевой фигурой в излюбленном атакующем сочетании Ханси Флика наряду с Ламином Ямалем и Рафиньей.

Ни у кого не возникало сомнений, что он выйдет с первых минут как в победном вторничном поединке Лиги чемпионов против «Астон Виллы», так и в воскресной битве лидеров Ла Лиги против «Атлетико».

Путь Гордона к нынешнему признанию вместил в себя ожесточенную борьбу за выживание в родном «Эвертоне», ссылку в аренду в скромный «Престон Норт Энд» в 2021 году и тяжелые безголевые засухи в «Ньюкасле» после трансфера в 2023-м.

Однако он ни на мгновение не терял слепой веры в то, что его истинное предназначение — футбол высшей пробы. И теперь окружающие наконец увидели то, что сам Гордон знал о себе всегда.

Энтони Гордон globallookpress.com

Ранее в этом сезоне 25-летний футболист обмолвился о том, что в Англии наконец начинают отдавать должное «качеству и игровому интеллекту, с которыми я выхожу на поле».

Эти слова тут же истолковали как скрытую обиду и намек на то, что на родине он далеко не всегда получал то признание, которого заслуживал.

В беседе с ESPN в начале этой недели Энтони пояснил, что в его реплике не было никакого упрека — он лишь хотел подчеркнуть, что наконец обрел команду, где его талант раскрылся во всем блеске.

«Я вовсе не имел в виду, что обо мне судили неправильно или относились ко мне предвзято. Я говорил лишь о том, что меня никогда прежде не видели в тактической системе, выгодно подчеркивающей эти качества. Люди раньше просто не наблюдали за мной в таком футболе, и именно это, как мне кажется, помогает им взглянуть на меня по-новому и оценить по достоинству», — подчеркнул Гордон.

Неужели ради этого действительно требовалось уехать из Премьер-лиги?

Прогресс в Премьер-лиге: «Я ничуть не удивлен, что теперь он в Барсе»

В гостевой раздевалке «Сент-Джеймс Парк» после поражения «Бернли» (1:2) в прошлом сезоне Максим Эстев эмоционально обсуждал Гордона с партнерами по команде. Защитник, ныне выступающий за «Лейпциг», вспоминает в беседе с ESPN: «Я сказал парням: "Этот парень чертовски хорош. Он невероятно резок, у него отличная правая нога и великолепный дриблинг один в один".

Мне очень нравится такой типаж фланговых нападающих: они нацелены раскачивать правого защитника в каждом эпизоде. И даже если они четыре раза потеряют мяч, ты прекрасно знаешь, что в двух других случаях они тебя обязательно накрутят и создадут у ворот пожар».

Уважение Эстева англичанин точно заслужил.

Впрочем, отрезок карьеры Гордона в «Ньюкасле» далеко не всегда был безоблачным. Случались и некстати подвернувшиеся микротравмы, и приступы отчаяния — вроде открытой стычки с главным тренером Эдди Хау в концовке сезона-2022/23 против «Брентфорда», когда Энтони сначала выпустили на замену, а затем сняли с игры обратной заменой. Тем летом вингер по душам поговорил с опытным партнером по команде Кираном Триппьером, полностью перестроил мышление и выдал свой лучший отрезок в карьере.

Энтони Гордон globallookpress.com

Кампанию-2023/24 он завершил в статусе безоговорочно лучшего игрока сезона в «Ньюкасле», выдавая в среднем по 0,65 результативного действия за 90 минут. Эта впечатляющая форма принесла ему дебютный вызов в сборную Англии на матч против Бразилии, а несколькими месяцами позже — и место в итоговой заявке на Евро-2024.

После непростого лета 2024 года, когда предметный интерес к вингеру проявлял «Ливерпуль», у Хау спросили, готов ли он принять Гордона обратно с распростертыми объятиями. «Тремя руками, будь они у меня», — не задумываясь отрезал тренер.

Один из источников рассказал ESPN: « Хау методично лепил из Гордона топ-игрока, пестовал его, был невероятно требователен, но искренне любил его как футболиста и прекрасно осознавал масштаб заложенного в нем потенциала».

С 25 января по 2 декабря 2025 года Гордон пережил тяжелейшую засуху, не набрав ни единого очка по системе «гол+пас» в матчах Премьер-лиги. Однако Хау упрямо продолжал верить в подопечного, и временами англичанин буквально взрывался на поле, демонстрируя свои фантастические способности.

Эдди Хау и Энтони Гордон globallookpress.com

В «Ньюкасле» крепло стойкое ощущение: чем выше статус поединка, тем ярче раскрывается Гордон. Он обратил на себя всеобщее внимание вдохновенной игрой в Лиге чемпионов — более чем наглядный факт, когда в твои двери начинают наперебой стучаться «Бавария» и «Барселона».

После победы над «Бенфикой» со счетом 3:0 в октябре 2025 года Жозе Моуринью подошел и тихо шепнул Гордону на ухо: «Ты просто неудержим». В устах португальца это, к слову, было наивысшей похвалой.

В прошлом сезоне Гордон отличился 16 раз, причем 10 мячей пришлись на Лигу чемпионов (включая покер в гостевом матче против «Карабаха» — 6:1).

Люди, работавшие с вингером бок о бок, прекрасно понимали: его талант позволяет продемонстрировать куда больше, чем позволял силовой, беспощадный и выматывающий стиль Премьер-лиги.

Энтони Гордон globallookpress.com

В конце концов, как недавно подчеркнул в разговоре с ESPN профессор Саймон Чедвик, в континентальной Европе до сих пор живо убеждение, что футболисты из чемпионата Англии — «скорее прямолинейные ремесленники, чем тонкие художники».

Источник сообщил ESPN: «Хау души в нем не чаял. Он поднял игру Энтони на принципиально иной уровень, прокачав его чуть ли не вдвое по сравнению с тем сырым вариантом, который пришел из "Эвертона"».

Главным признанием зрелости Гордона стал тот факт, что «Барселона» без колебаний выложила стартовые 70 миллионов евро за его переход из «Ньюкасла».

На туманном Альбионе он был главным палачом крайних защитников, поэтому когда переезд на «Камп Ноу» обрел форму официального контракта, те, кому доводилось сдерживать его на поле, даже бровью не повели от удивления.

«Я очень высоко котирую его уровень. Так что лично меня ни капли не удивляет, что сегодня он играет за Барселону», — подытоживает Эстев.

Зачем «Барса» подписала Гордона: идеальное дополнение к Ямалю и Рафинье

Всякий раз, когда высокую линию обороны «Барсы» подвергают критике, Флик моментально напоминает: игра команды в защите берет начало в атаке.

Немецкому наставнику нужны форварды, способные синхронно душить соперника прессингом без мяча, молниеносно возвращать владение после потерь и без устали пахать на команду все 90 минут.

Именно эти качества боссы «Барсы» и увидели в Гордоне. Вот почему клуб предпочел приобрести англичанина, а не активировать пункт о выкупе Маркуса Рашфорда за 30 миллионов евро после его аренды из «Манчестер Юнайтед».

Энтони Гордон globallookpress.com

Линия нападения требовала решительной перестройки после того, как минувшим летом команду покинули Роберт Левандовский (ушел свободным агентом) и Ферран Торрес (перебрался в «ПСЖ» за 55 млн евро), а также вернувшийся на «Олд Траффорд» Рашфорд.

«У нас есть кристально четкое понимание того, какого профиля футболисты нам нужны.

Одной из главных наших бед в прошлом сезоне [когда травму получил Рафинья] стало резкое падение общекомандной энергетики. Этот нерв был попросту утрачен», — объяснил трансфер Гордона спортивный директор «Барсы» Деку.

На рынке были доступны и другие кандидаты, пусть и стоившие примерно вдвое дороже суммы, выложенной за трансфер Гордона. Брэдли Баркола из «ПСЖ» или Ян Дьоманде из «Лейпцига», возможно, смотрелись даже ярче и привлекательнее, однако на фоне набиравшего обороты предметного интереса к Гордону со стороны «Баварии» руководство «Барсы» сработало на опережение, чтобы не упустить футболиста.

Источники внутри клуба подчеркнули, что абсолютная совместимость с тактической моделью Флика и сравнительно скромный (по нынешним меркам) ценник стали двумя главными факторами в пользу англичанина.

Энтони Гордон globallookpress.com

Впрочем, трудно сказать наверняка, насколько сильно бюджетные ограничения — хотя и далеко не столь жесткие, как в прошлые кризисные годы, — повлияли на итоговый выбор в кабинетах.

Были и другие веские доводы: в свои 25 лет Гордон по-спортивному голоден, полон желания выйти на топ-уровень и достаточно молод, чтобы подписать долгосрочное пятилетнее соглашение. Это позволило клубу выгодно распределить амортизационные выплаты по финансовой отчетности на длительный срок, сохранив при этом высокую остаточную стоимость актива.

Наконец, подлинный игровой альтруизм Энтони превращает его в идеального партнера для Ямаля и Рафиньи. Один из клубных инсайдеров провел прямую параллель с легендарным Педро, который долгие годы на «Камп Ноу» служил идеальным трудолюбивым противовесом для таких гениев, как Лионель Месси, Давид Вилья и Неймар.

Прорыв на чемпионате мира: «Он вышел на совершенно иной уровень»

Лучшим признанием класса Гордона стал эпизод, когда главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре лично выбрал его своей мишенью во время четвертьфинальной победы сборной Англии на чемпионате мира 2026 года над «Эль Три»: «Эй, Гордон! Да пошел ты!» — в сердцах прокричал Агирре прямо от бровки и тут же залился хохотом.

Психологическая война, шутка на взводе нервов или что-то среднее? Как бы то ни было, Гордона воспринимали как фигуру, от которой исходит колоссальная опасность.

Энтони Гордон globallookpress.com

Это был важнейший матч в жизни Энтони, сумевшего с боем вернуть себе место в основе после скомканного старта турнира.

Карьера в сборной Англии редко у кого развивается по прямой. Гордон дебютировал при Гарете Саутгейте и поехал на Евро-2024, но по пути команды к финалу оставался глубоким резервистом — разве что угодил на первые полосы таблоидов после нелепого падения с велосипеда, ободрав лицо и колени.

Куда больше тренерской теплоты вингер ощутил после ухода Саутгейта: он вышел с первых минут в пяти из шести матчей при Ли Карсли, прекрасно знавшем его возможности по молодежной сборной (U-21).

Однако на первых порах работы Томаса Тухеля Гордон вновь вернулся в жесткую ротацию, отчаянно конкурируя за фланги с Филом Фоденом, Нони Мадуэке, Эберечи Эзе и Маркусом Рэшфордом.

Томас Тухель и Энтони Гордон globallookpress.com

На чемпионате мира Гордон начинал в стартовом составе первые два матча сборной Англии, но выглядел на поле довольно блекло. На заключительную игру группового этапа его оставили в запасе, однако в 1/8 финала против ДР Конго вингер вышел на замену и полностью перевернул ход встречи: отдал две голевые передачи на решающие мячи Гарри Кейна, признавшись позже, что решил плюнуть на всякую осторожность и довериться чистым футбольным инстинктам.

Следом случился тот самый незабываемый перформанс против Мексики и забитый гол в полуфинале против Аргентины.

«Чемпионат мира изменил меня, оставив глубокий шрам от поражения.

Однако я стал гораздо опытнее и хладнокровнее. Это была самая грандиозная сцена, на которую я когда-либо ступал, и я чувствовал себя там абсолютно в своей тарелке», — признался Гордон.

К началу нового розыгрыша Лиги наций Гордон перенес сумасшедший эмоциональный заряд от трансфера в «Барселону» и яркого финиша мундиаля на матчи за национальную сборную.

Люди, знающие Энтони не один год, подчеркивают: в командной среде он всегда находится в эпицентре событий и служит отличным связующим мостиком между разными группировками в раздевалке.

Источник рассказал ESPN: «Он всегда железно уверен в своем мастерстве и методике работы, но не вздумайте путать это с заносчивостью. Он просто досконально понимает свои потребности. Он знает, когда нужно взять слово, а когда лучше промолчать; он на редкость вдумчивый парень».

После ярких матчей против Испании и Чехии англичанин заставил искренне рукоплескать себе очередного главного тренера соперников. «Гордон? Что за игрок! Господи, какой футболист!» — не сдерживал эмоций наставник чешской сборной Санти Дения в интервью The Guardian.

Энтони Гордон globallookpress.com

В лагере сборной Англии отклики звучат не менее весомо: Тухель охарактеризовал Энтони как «чрезвычайно важного игрока», а Кейн назвал Гордона одной из «главных ударных сил» национальной команды и человеком, который «по праву находится на высочайшем мировом уровне — как в "Барселоне", так и в сборной».

В преддверии новых международных матчей Гордон прочно застолбил за собой левый фланг в атакующей четверке Англии.

Тухель подчеркнул: «Я вижу футболиста, переполненного железной уверенностью и верой в себя. Он вышел на принципиально иной уровень».

Да и сам вингер в восторге от работы под началом немецкого специалиста, признавшись: «Он внес колоссальный вклад в мой прогресс. Международная карьера не длится вечно, поэтому я благодарен за каждую проведенную минуту в футболке сборной Англии — для меня это почти священное чувство. Я безмерно горд тем, что работаю под его руководством».

Жизнь в «Барселоне»: «Я не ожидал такой душевной связи»

Начнем с самооценки самого Гордона. Рассуждая перед разгромом «Астон Виллы» (3:0) в Лиге чемпионов, он оценил свой старт в «Барселоне» на «7,5 балла из 10».

Болельщики «Барсы», пожалуй, легко согласятся с этой цифрой — а многие и вовсе поставили бы оценку повыше. Покорив сердца фанатов с первых же минут альтруистичной голевой передачей на Фермина Лопеса в дебютном матче против «Эльче», англичанин мгновенно стал любимцем трибун.

На фанатских секторах замелькали баннеры и футболки с его портретом и шутливо переделанным на местный манер именем — «Антони Грос», а над «Камп Ноу» уже вовсю гремит раскатистое хоровое скандирование: «Го-о-ордо-о-он!».

Энтони Гордон globallookpress.com

«Я просто в восторге. Меня встретили с невероятной теплотой. Я даже представить себе не мог, что всего за три месяца между нами возникнет настолько мощная химия.

Мне кажется, такая мгновенная любовь — это даже не совсем обычная вещь», — поделился впечатлениями Энтони на этой неделе.

Тот пас в игре с «Эльче» был лишь одним из двух его ассистов в дебютном матче. Следом последовали результативные передачи во встречах против «Райо Вальекано» и «Валенсии», однако по мере того как его собственная серия без забитых мячей растянулась на шесть игр, в воздухе повисло легкое напряжение.

Все перевернулось в октябре, когда Гордон отличился в двух матчах кряду — против «Хетафе» и «Галатасарая». А в минувший уик-энд в ворота «Алавеса» влетел еще один мяч.

Следующий шаг — подтянуть персональную результативность, не растеряв при этом тех базовых качеств, которые помогли ему так стремительно прижиться в клубе.

В команде, которая отгрузила соперникам 60 мячей в 15 встречах, его маниакальное желание приносить больше пользы более чем понятно.

Никто, конечно, не ждет от него повторения космических показателей результативности Ямаля и Рафиньи (24 и 22 очка по системе «гол+пас» соответственно), однако требовать больше семи баллов (три гола и четыре ассиста) от основного форварда команды, забивающей в среднем по четыре мяча за матч, вполне справедливо.

У Фермина набралось уже 13 очков, а прямой сменщик Гордона Карим Адейеми, отыгравший на 300 минут меньше, имеет в активе шесть баллов.

Энтони Гордон globallookpress.com

Гордон прекрасно отдает себе в этом отчет: он уже сам прямо говорил о необходимости стать у чужих ворот «чуть более эгоистичным».

И дело здесь не только в сухой статистике — дело в решающих моментах. В способности делать разницу на главной сцене, когда команда спотыкается, как это случилось в недавних тяжелых матчах против «Пари Сен-Жермен» и «Реала».

В проигранном класико против «Мадрида» англичанин показал настоящий характер: он выглядел человеком, готовым без робости взвалить ответственность на свои плечи. Это абсолютно логичный этап взросления. А зная, через какие тернии развивалась его карьера до сих пор, ставить против него сегодня вряд ли кто-то отважится.

Воскресный выезд на битву с «Атлетико» — идеальный момент, чтобы подтвердить это на поле.

«Мне еще нужно время, чтобы окончательно пустить корни и выйти на пик. И когда это случится, вы увидите меня во всем блеске — в том величии, которого до сих пор еще точно никто не видел», — подытожил Гордон на этой неделе.