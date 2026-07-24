The Athletic разбирается, зачем «Барселона» подписала вингера «Боруссии» Дортмунд Карима Адейеми.

Среди вариантов усиления состава, которые были доступны «Барселоне» этим летом, Карим Адейеми казался маловероятным приобретением.

Вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Германии, на счету которого 11 матчей за национальную команду, провёл четыре продуктивных сезона после перехода к «Шмелям» из австрийского «Зальцбурга» в июле 2022 года, однако так и не смог в полной мере реализовать свой потенциал.

24-летний Адейеми — взрывной футболист и очень опасен в контратаках, однако 23 гола в 98 матчах Бундеслиги сами по себе не выглядят убедительным аргументом в пользу перехода в один из топ-клубов мира.

Так почему же этот трансфер всё-таки состоялся? Здесь важен контекст.

Футболист перешёл в «Барселону» за гарантированные 22 млн евро, а с учётом бонусов сумма может превысить 30 млн евро — в зависимости от его выступлений. Кроме того, «Дортмунд» включил в сделку значительный процент от будущей перепродажи игрока.

Этим летом немецкому клубу пришлось продать вингера. До окончания его контракта оставался всего один год, и он давно давал понять, что не намерен подписывать новое соглашение. Более того, уже некоторое время тот активно добивался трансфера, несколько раз меняя агентов, чтобы осуществить этот переход.

В «Боруссии» Адейеми будет не хватать.

В период, когда кадровый потенциал команды уже не так глубок, как прежде, он был одним из самых опасных атакующих исполнителей «Шмелей», а также отлично подходил под прямолинейный стиль футбола главного тренера Нико Ковача.

Адейеми и Нико Ковач globallookpress.com

Тем не менее, как на этой неделе подтвердил генеральный директор Карстен Крамер, «Дортмунд» намерен вновь сделать ставку на более молодых игроков и талантов, чья стоимость способна расти — именно такой подход приносил клубу успех в прошлые годы.

Учитывая, что из-за контрактной ситуации трансферная стоимость Адейеми снижалась, а «Боруссии» были необходимы средства для работы на рынке, его продажа выглядит логичным шагом — даже за столь скромную сумму.

Этим воспользовалась «Барселона», которой о доступности Адейеми сообщил его нынешний агент Жорже Мендеш. Тот поддерживает тесные отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой и представляет интересы нескольких игроков каталонцев, включая Ламина Ямаля, Марка Касадо и Алехандро Бальде. Очевидно, его влияние сыграло важную роль в этом трансфере.

С футбольной точки зрения Адейеми должен заполнить нишу, оставшуюся после Маркуса Рашфорда. «Блауграна» решила не выкупать нападающего «Манчестер Юнайтед» после завершения его годичной аренды, несмотря на то что 28-летний игрок сборной Англии отметился 15 результативными действиями (восемь голов и ассистов) в 35 матчах Ла Лиги.

Вместо этого чемпион Испании приобрел футболиста, который на четыре года моложе Рашфорда и, вероятно, будет получать менее высокую зарплату. В «Барселоне» считают, что немец способен обеспечить сопоставимую статистику и выполнять схожую роль в составе команды.

Разумеется, ключевую роль в этом переходе сыграл главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Адейеми никогда не был стабильным игроком сборной Германии, проведя лишь 11 матчей за национальную команду почти за пять лет. Из-за травмы он лишился шансов сыграть на ЧМ-2026, хотя и без неё его вызов был под вопросом. Экс-рулевой «Бундестима» Юлиан Нагельсман никогда не доверял ему полностью.

Зато Флик доверял. Именно при нынешнем наставнике «Барселоны», с которым вингер вновь будет работать на «Камп Ноу», он дебютировал в сборной Германии в сентябре 2021 года в матче отбора на мундиаль-2022 против Армении.

Тогда футболист вышел на замену и забил свой единственный на сегодняшний день гол за национальную команду, завершив разгромную победу со счётом 6:0.

Флик также включил его в состав «Бундестима» на неудачный чемпионат мира в Катаре. В итоге Адейеми так и не сыграл на турнире, оставшись в запасе во всех трёх матчах, по итогам которых немцы сенсационно вылетели уже на групповом этапе.

Тем не менее, между тренером и игроком сохранилось определённое доверие — наставник явно верил в полезность вингера.

И продолжает верить. Хотя этот трансфер во многом стал следствием сложившихся обстоятельств, именно наставник «блауграны» одобрил его и активно поддержал.

И почему бы нет? Адейеми — именно тот динамичный атакующий исполнитель, который соответствует предпочтениям Флика. Он опасен в ситуациях один в один, обладает взрывной скоростью и не боится брать игру на себя.

Карим Адейеми подписал контракт до 2031 года globallookpress.com

Да, по уровню техники он не сравнится с Ламином Ямалем или Рафиньей, однако благодаря своей прямолинейности и способности взламывать оборону соперника он может разнообразить атакующую игру «Барселоны» и, когда это потребуется, сделать команду ещё опаснее в быстрых контратаках.

Его работа без мяча также стала важным фактором. Когда Адейеми максимально сосредоточен, он эффективно прессингует и считается более дисциплинированным игроком в отборе, чем Рашфорд.

Каталонцы полагают, что это позволит ему органично вписаться в систему с высокой линией обороны. Не случайно именно это качество считается одним из главных достоинств ещё одного новичка команды — Энтони Гордона.

Однако этот трансфер следует рассматривать в конкретном контексте.

Адейеми повезло, что его доступность на рынке совпала с финансовыми ограничениями «Барселоны», даже несмотря на заявления чемпиона Испании о постепенном улучшении ситуации.

Ему также повезло, что агент сумел устроить его именно в такой клуб. Но многие трансферы в футболе зависят от того, окажется ли игрок в нужное время в нужном месте и получит ли свой шанс.

Адейеми свой шанс получил — теперь ему остаётся им воспользоваться.