The Athletic разбирается, зачем «Барселона» подписала вингера «Боруссии» Дортмунд Карима Адейеми.
Среди вариантов усиления состава, которые были доступны «Барселоне» этим летом, Карим Адейеми казался маловероятным приобретением.
Вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Германии, на счету которого 11 матчей за национальную команду, провёл четыре продуктивных сезона после перехода к «Шмелям» из австрийского «Зальцбурга» в июле 2022 года, однако так и не смог в полной мере реализовать свой потенциал.
24-летний Адейеми — взрывной футболист и очень опасен в контратаках, однако 23 гола в 98 матчах Бундеслиги сами по себе не выглядят убедительным аргументом в пользу перехода в один из топ-клубов мира.
Так почему же этот трансфер всё-таки состоялся? Здесь важен контекст.
Футболист перешёл в «Барселону» за гарантированные 22 млн евро, а с учётом бонусов сумма может превысить 30 млн евро — в зависимости от его выступлений. Кроме того, «Дортмунд» включил в сделку значительный процент от будущей перепродажи игрока.
Этим летом немецкому клубу пришлось продать вингера. До окончания его контракта оставался всего один год, и он давно давал понять, что не намерен подписывать новое соглашение. Более того, уже некоторое время тот активно добивался трансфера, несколько раз меняя агентов, чтобы осуществить этот переход.
В «Боруссии» Адейеми будет не хватать.
В период, когда кадровый потенциал команды уже не так глубок, как прежде, он был одним из самых опасных атакующих исполнителей «Шмелей», а также отлично подходил под прямолинейный стиль футбола главного тренера Нико Ковача.
Тем не менее, как на этой неделе подтвердил генеральный директор Карстен Крамер, «Дортмунд» намерен вновь сделать ставку на более молодых игроков и талантов, чья стоимость способна расти — именно такой подход приносил клубу успех в прошлые годы.
Учитывая, что из-за контрактной ситуации трансферная стоимость Адейеми снижалась, а «Боруссии» были необходимы средства для работы на рынке, его продажа выглядит логичным шагом — даже за столь скромную сумму.
Этим воспользовалась «Барселона», которой о доступности Адейеми сообщил его нынешний агент Жорже Мендеш. Тот поддерживает тесные отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой и представляет интересы нескольких игроков каталонцев, включая Ламина Ямаля, Марка Касадо и Алехандро Бальде. Очевидно, его влияние сыграло важную роль в этом трансфере.
С футбольной точки зрения Адейеми должен заполнить нишу, оставшуюся после Маркуса Рашфорда. «Блауграна» решила не выкупать нападающего «Манчестер Юнайтед» после завершения его годичной аренды, несмотря на то что 28-летний игрок сборной Англии отметился 15 результативными действиями (восемь голов и ассистов) в 35 матчах Ла Лиги.
Вместо этого чемпион Испании приобрел футболиста, который на четыре года моложе Рашфорда и, вероятно, будет получать менее высокую зарплату. В «Барселоне» считают, что немец способен обеспечить сопоставимую статистику и выполнять схожую роль в составе команды.
Разумеется, ключевую роль в этом переходе сыграл главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик.
Адейеми никогда не был стабильным игроком сборной Германии, проведя лишь 11 матчей за национальную команду почти за пять лет. Из-за травмы он лишился шансов сыграть на ЧМ-2026, хотя и без неё его вызов был под вопросом. Экс-рулевой «Бундестима» Юлиан Нагельсман никогда не доверял ему полностью.
Зато Флик доверял. Именно при нынешнем наставнике «Барселоны», с которым вингер вновь будет работать на «Камп Ноу», он дебютировал в сборной Германии в сентябре 2021 года в матче отбора на мундиаль-2022 против Армении.
Тогда футболист вышел на замену и забил свой единственный на сегодняшний день гол за национальную команду, завершив разгромную победу со счётом 6:0.
Флик также включил его в состав «Бундестима» на неудачный чемпионат мира в Катаре. В итоге Адейеми так и не сыграл на турнире, оставшись в запасе во всех трёх матчах, по итогам которых немцы сенсационно вылетели уже на групповом этапе.
Тем не менее, между тренером и игроком сохранилось определённое доверие — наставник явно верил в полезность вингера.
И продолжает верить. Хотя этот трансфер во многом стал следствием сложившихся обстоятельств, именно наставник «блауграны» одобрил его и активно поддержал.
И почему бы нет? Адейеми — именно тот динамичный атакующий исполнитель, который соответствует предпочтениям Флика. Он опасен в ситуациях один в один, обладает взрывной скоростью и не боится брать игру на себя.
Да, по уровню техники он не сравнится с Ламином Ямалем или Рафиньей, однако благодаря своей прямолинейности и способности взламывать оборону соперника он может разнообразить атакующую игру «Барселоны» и, когда это потребуется, сделать команду ещё опаснее в быстрых контратаках.
Его работа без мяча также стала важным фактором. Когда Адейеми максимально сосредоточен, он эффективно прессингует и считается более дисциплинированным игроком в отборе, чем Рашфорд.
Каталонцы полагают, что это позволит ему органично вписаться в систему с высокой линией обороны. Не случайно именно это качество считается одним из главных достоинств ещё одного новичка команды — Энтони Гордона.
Однако этот трансфер следует рассматривать в конкретном контексте.
Адейеми повезло, что его доступность на рынке совпала с финансовыми ограничениями «Барселоны», даже несмотря на заявления чемпиона Испании о постепенном улучшении ситуации.
Ему также повезло, что агент сумел устроить его именно в такой клуб. Но многие трансферы в футболе зависят от того, окажется ли игрок в нужное время в нужном месте и получит ли свой шанс.
Адейеми свой шанс получил — теперь ему остаётся им воспользоваться.