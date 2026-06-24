ESPN вникает в ситуацию вокруг попыток «Барселоны» переманить форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, которая превращается в настоящую эпопею.

Давние наблюдатели за летними трансферными сагами с участием «Барселоны» могли заметить знакомый сценарий, когда в понедельник игрок «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес остановился пообщаться с журналистами в микст-зоне после победы Аргентины над Австрией (2:0) на чемпионате мира.

Серьёзный и застенчивый по характеру, форвард не слишком комфортно чувствует себя перед микрофонами. Однако, когда его спросили, хочет ли он теперь покинуть мадридцев ради перехода к каталонцам, 26-летний футболист, очевидно, решил, что настало время сделать публичное заявление.

«Не думаю, что сейчас подходящий момент говорить об этом, но я также не могу скрывать или притворяться — я стараюсь быть честным человеком. Я честно поговорил с людьми в клубе (»Атлетико«). Считаю, что трансфер будет лучшим решением для всех. Я хочу осуществить свою мечту», — признался Альварес.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Эти слова наверняка были тепло восприняты руководством «Барселоны», которое расценит их как публичное подтверждение того, что игрок, которым очень восхищается президент клуба Жоан Лапорта, хочет присоединиться к «блауграна».

Реакция в «Атлетико» была совершенно иной. Источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными, сообщили The Athletic, что в клубе сильно возмутились. В значительной степени — действиями «Барселоны», которую там сочли инициатором давления на форварда с целью заставить его выступить с публичным заявлением и тем самым создать ситуацию, выгодную для каталонцев.

Впрочем, на «Метрополитано» это вряд ли стало большим сюрпризом, поскольку Альварес и его окружение в разное время на протяжении последнего года подпитывали слухи о том, что этим летом он переедет на «Камп Ноу».

Предыдущее громкое появление Альвареса в микст-зоне произошло в марте после победы «Атлетико» над «Тоттенхэмом» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда на вопрос о возможном переходе в «Барселону» перед следующим сезоном он ответил: «Не могу вам сказать. Может быть да, может быть нет. Никогда не знаешь наверняка».

Прошлым летом многолетний агент Альвареса Фернандо Идальго заявил испанскому изданию El Chiringuito, что его клиент с детства болел за «Барселону» благодаря своему партнёру по сборной Аргентины Лионелю Месси, и открыто предположил, что в будущем тот может оказаться на «Камп Ноу».

После этого игроки каталонцев, включая Педри, Пау Кубарси и Френки де Йонга, в различных интервью на протяжении последнего года публично говорили, что Альварес — футболист, которого клубу стоит попытаться подписать.

Альварес и Месси globallookpress.com

Если всё это кажется вам очень знакомым, то неслучайно. Здесь прослеживаются явные параллели с предыдущими летними трансферными сагами вокруг «Барселоны», которые доминировали в заголовках СМИ до или во время крупных международных турниров.

В преддверии чемпионата мира 2018 года месяцами ходили настойчивые слухи о том, что тогдашний нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вот-вот перейдёт в «блауграну». Тогдашний президент каталонцев Жозеп Мария Бартомеу публично подтвердил, что общался с представителями француза, после чего мадридцы заявили о намерении пожаловаться в ФИФА на незаконные переговоры по игроку, у которого был действующий контракт с клубом.

В итоге форвард использовал специально снятый документальный фильм, чтобы объявить о своём «решении» остаться в команде тем летом, однако уже через год всё же перешёл в «Барселону» (он так и не смог полностью освоиться на «Камп Ноу» и в 2021 году вернулся на «Метрополитано» — сперва на правах аренды).

Два года назад попытки «Барселоны» подписать вингера «Атлетика» Нико Уильямса также стали достоянием общественности. Его партнёры по сборной Испании во время Евро-2024, включая Ламина Ямаля, публично призывали игрока перебраться на «Камп Ноу». В ответ президент басков Хон Уриарте созвал пресс-конференцию, на которой резко осудил подобное поведение.

Уильямс в сложившейся ситуации чувствовал себя некомфортно и в итоге решил не покидать Бильбао тем летом. Однако спустя год «Барселона» вновь предприняла попытку его подписать. Вингер серьёзно рассматривал этот вариант, но в конечном счёте решил остаться. Одной из главных причин стали опасения, что затянувшиеся финансовые проблемы каталонцев могут помешать его регистрации в рамках лимита зарплат Ла Лиги.

С тех пор экономическое положение «блауграны» улучшилось, и руководство клуба уверено, что этим летом сможет действовать на трансферном рынке гораздо свободнее.

Тем не менее, «Барселона» по-прежнему превышает установленный Ла Лигой потолок зарплат. Кроме того, каталонцы уже подписали Энтони Гордона, который перешёл из «Ньюкасла» перед ЧМ-2026 за 80 млн евро. Пока что английского футболиста невозможно зарегистрировать для участия в сезоне-2026/27.

Энтони Гордон globallookpress.com

При нынешнем президенте Жоане Лапорте «блауграна» регулярно находила способы обходить подобные ограничения — в том числе с помощью знаменитых «финансовых рычагов» и других креативных механизмов регистрации новичков. Именно так клубу удалось заявить полузащитника Дани Ольмо в 2024 году и вратаря Жоана Гарсию в прошлом году, несмотря на превышение зарплатного лимита.

Положительным фактором для финансов «Барселоны» в сезоне-2026/27 станет уход Роберта Левандовского — одного из самых высокооплачиваемых игроков команды в прошлой кампании. Его контракт истекает 30 июня. Дополнительный рост доходов обеспечило и возвращение команды на «Камп Ноу» прошлой осенью после полутора лет выступлений на «Монжуике» во время реконструкции домашнего стадиона.

Ещё одним потенциальным фактором остаются возобновившиеся слухи о будущем Рафиньи. Ранее некоторые представители руководства клуба допускали возможность заработать на продаже бразильца, особенно если поступит крупное предложение за игрока, которому в декабре исполнится 30 лет, и который вновь столкнулся с проблемами из-за травмы на чемпионате мира.

Однако в истории с Альваресом есть и другие неожиданные повороты. В частности, несколько недель назад «Реал», как утверждается, неожиданно предложил за игрока 150 млн евро. В «Атлетико» этот шаг сочли нежелательным и не восприняли всерьёз. По мнению «Матрасников», это не была реальная попытка приобрести футболиста, поэтому ответом стали очередные язвительные и гневные публикации в соцсетях.

На «Метрополитано» также публично выразили недовольство, когда источники в «Барселоне» заявили, что в конце мая клуб направил предложение в 100 млн евро за аргентинца. В ответ мадридцы опубликовали серию шуточных постов о вымышленных трансферах, включая публикацию, в которой якобы предлагали билеты на концерт Bad Bunny в обмен на юную суперзвезду каталонцев Ламина Ямаля.

Публичное заявление Альвареса на чемпионате мира в понедельник сделало ситуацию ещё более интригующей. Ни Антуан Гризманн, ни Нико Уильямс во время своих трансферных саг — соответственно на ЧМ-2018 и Евро-2024 — не заходили так далеко, чтобы открыто просить о переходе в другой клуб.

Антуан Гризманн во время выступлений в «Барселоне» globallookpress.com

Подобное публичное желание уйти усложняет положение Альвареса в случае, если этим летом трансфер всё же не состоится. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уже заявил, что игрок имеет право самостоятельно принимать решения относительно своего будущего, однако болельщики вряд ли это поймут.

Остаётся и вариант, при котором в ситуацию вмешается другой клуб и попытается воспользоваться обстоятельствами. Сам Диего Симеоне рассуждал об этом ещё перед полуфинальной битвой «Атлетико» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов минувшего сезона, отметив, что «совершенно нормально, когда такие клубы, как "Арсенал", ПСЖ и "Барселона", хотят заполучить такого игрока».

Рулевой же «Канониров» Микель Артета действительно является поклонником таланта аргентинца, однако пока неясно, готов ли чемпион АПЛ заплатить сумму, которую требуют «Матрасники». Нет никаких признаков, что и действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ на сегодня всерьёз рассматривает возможность приобретения Альвареса.

Всё это может укреплять уверенность «Барселоны» в том, что ситуация складывается в её пользу, и что рано или поздно этим летом клуб всё же сможет подписать форварда мадридцев.

С другой стороны, «Атлетико» также может считать сильными свои позиции. Контракт Альвареса действует до 2030 года, а источники на «Метрополитано» утверждают, что соглашение содержит пункт о выкупе в размере 500 млн евро, что даёт клубу серьёзные преимущества в любых переговорах.

Тем временем, летнее трансферное окно только открылось и закроется только 1 сентября.

Учитывая количество различных факторов и интересов, переплетающихся в этой истории, главная трансферная сага нынешнего крупного турнира сборных, похоже, ещё приготовила немало неожиданных поворотов.