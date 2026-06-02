ESPN рассказывает о главных трансферных интригах в европейском футболе.

«Арсенал»

Трансферный бюджет: финансовые возможности «Арсенала» значительно укрепились благодаря солидным призовым за победу в Премьер-лиге и выход в финал Лиги чемпионов. Тем не менее источники ESPN сообщают, что клуб намерен скорректировать свою стратегию: теперь лондонцы планируют активнее продавать игроков, чтобы гарантированно укладываться в рамки правил финансового фэйр-плей.

В ком нуждается команда? Виктор Дьёкереш весьма качественно выполняет свою работу в атаке «канониров», однако эксперты сходятся во мнении, что покупка еще одного профильного центрального нападающего помогла бы вывести атакующую производительность команды на принципиально новый уровень. Кроме того, Микелю Артете не помешало бы расширить обойму за счет креативного полузащитника или флангового форварда. В случае ухода ряда исполнителей клуб может выйти на рынок в поисках правого защитника и, возможно, игрока в центр поля.

Кто входит в список главных целей? Еще в январе ESPN сообщал, что лондонцы всерьез рассматривают вариант с приглашением форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Впрочем, в борьбе за аргентинца «канонирам», судя по всему, придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Барселоны». Также «Арсенал» связывают с Морганом Роджерсом из «Астон Виллы» и юным Жуниором Крупи из «Борнмута». Для укрепления средней линии скауты клуба ведут Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Леона Горецку из мюнхенской «Баварии». Что касается обороны, то Пьеро Инкапье, выступающий за лондонцев на правах аренды из «Байера», может остаться в команде на постоянной основе — в его соглашении прописана опция полноценного выкупа.

Кто может покинуть клуб? Как уже отмечалось выше, трансферная кампания «Арсенала» подразумевает разгрузку состава. Руководство готово выслушать предметные предложения по трансферу Бена Уайта, Габриэла Жезуса и, при определенных условиях, Габриэла Мартинелли. В прессе также не утихают дискуссии относительно роли Мартина Эдегора в полузащите, однако в прошлом месяце капитан решительно опроверг все слухи о своем возможном уходе. Будущее Майлза Льюис-Скелли пока остается неопределенным: изначально планировалось, что тинейджер покинет клуб, но его яркий прорыв в первой команде заставил боссов пересмотреть свои взгляды.

Что с новыми контрактами? Сопредседатель совета директоров Джош Кронке назвал продление соглашения с Микелем Артетой «абсолютным приоритетом». Ожидается, что 44-летний испанец, у которого осталось 12 месяцев по текущему договору, в ближайшее время подпишет новый контракт на улучшенных условиях. Кроме того, руководство планирует инициировать переговоры о пролонгации соглашения с Декланом Райсом. Нападающему Леандро Троссарду прошлым летом подняли заработную плату, однако срок контракта увеличен не был, так что у бельгийца впереди также остался всего один год по договору.

«Манчестер Сити»

Трансферный бюджет: сумма может достичь внушительных 300 миллионов фунтов стерлингов в зависимости от того, какова будет итоговая стоимость главных трансферных целей клуба.

В ком нуждается команда? «Ман Сити» сработал на опережение и частично разгрузил свою летнюю повестку еще в январе, подписав флангового нападающего Антуана Семеньо и центрального защитника Марка Гехи в общей сложности за 80 миллионов фунтов. Тем не менее команде по-прежнему необходим высококлассный полузащитник на замену Бернарду Силве. Кроме того, руководство проявляет интерес к кандидатурам на позиции правого защитника и правого вингера. Слухи, связывавшие «горожан» с защитником «Ньюкасла» Тино Ливраменто, в самом клубе опровергли, однако «Сити» вполне может изучить другие варианты для создания качественной конкуренции Матеушу Нунешу.

Кто входит в список главных целей? Ключевой целью для укрепления средней линии, по всей видимости, будет Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест». Боссы «Сити» уже провели предварительные контакты с представителями футболиста, однако камнем преткновения пока остается финансовая оценка игрока его нынешним клубом. «Форест» рассчитывает выручить за своего лидера порядка 120 миллионов фунтов, в то время как клуб из Манчестера оценивает трансфер 23-летнего хавбека в районе 80–90 миллионов. Также «Сити» приписывают интерес к полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу, хотя в самом клубе поспешили снизить градус этих слухов. Аргентинец, на которого также претендует мадридский «Реал», прекрасно знаком с методами будущего главного тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески по их совместной работе на «Стэмфорд Бридж».

Кто может покинуть клуб? Нико Гонсалес так и не получил в Манчестере достаточного количества игрового времени и открыт для смены клубной прописки. Показательно, что после победного гола в полуфинале Кубка Англии против «Саутгемптона» он даже не попал в заявку на финальный матч против «Челси». Защитник Рико Льюис имел возможность уйти еще прошлым летом и теперь, после крайне разочаровывающего сезона на скамейке запасных, может решиться на трансфер. Ожидается, что «Тоттенхэм» возобновит свои попытки приобрести вингера Савиньо. Резервный голкипер Джеймс Траффорд категорически не желает проводить еще один год за спиной Джанлуиджи Доннаруммы, а к защитнику Натану Аке проявляют предметный интерес клубы из Италии — в первую очередь «Ювентус» и «Милан».

Что с новыми контрактами? Ожидается, что о подписании нового соглашения с Филом Фоденом будет официально объявлено еще до старта следующего сезона. Кроме того, руководство «горожан» заинтересовано в продлении контракта с Родри, ключевым системообразующим полузащитником. Текущий договор испанца, к которому активно присматривается мадридский «Реал», этим летом вступает в свой заключительный год.

«Манчестер Юнайтед»

Трансферный бюджет: порядка 200 миллионов фунтов плюс средства, которые удастся выручить от продажи игроков.

В ком нуждается команда? Приоритетная задача — укрепление центральной оси полузащиты. Эта зона в любом случае требовала усиления, но после ухода Каземиро вопрос встал особенно остро. «Юнайтед» гарантированно подпишет как минимум одного хавбека, но если позволит бюджет, новичков в центре поля может оказаться сразу трое. Новый постоянный главный тренер Майкл Каррик и селекционный отдел столкнулись со сложной дилеммой: команде необходимо не только качественно усилить стартовый состав, но и существенно расширить обойму, чтобы справиться с возросшими нагрузками после возвращения в Лигу чемпионов. Клуб уже сделал предварительные запросы по левым вингерам, центральным и левым защитникам. Люк Шоу остается для Каррика основным выбором на левом фланге обороны, однако в клубе сомневаются, что 30-летний футболист готов стабильно играть по три матча в неделю. Аналогичные опасения вызывают и перспективы 33-летнего Гарри Магуайра в центре защиты.

Кто входит в список главных целей? «Манчестер Юнайтед» заметно продвинулся в переговорах с «Аталантой» по трансферу бразильского полузащитника Эдерсона, сумма сделки оценивается в 35 миллионов фунтов. Также манкунианцы проявляют интерес к Матеусу Фернандешу из «Вест Хэма», который с высокой долей вероятности покинет лондонский клуб после его вылета в Чемпионшип. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему участвует в борьбе за Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест», однако соседи из «Сити» сейчас опережают их в этой гонке, да и требуемая «лесниками» сумма в 120 миллионов фунтов выглядит проблематичной. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Карлос Балеба из «Брайтона», хотя после трансфера Энтони Гордона в «Барселону» «Ньюкасл» больше не испытывает острой необходимости в быстрой продаже Тонали ради соответствия финансовым правилам.

Кто может покинуть клуб? Каземиро, вингер Джейдон Санчо и левый защитник Тайрелл Маласия покидают команду на правах свободных агентов, что позволит существенно разгрузить платежную ведомость. «Юнайтед» также намерен окончательно расстаться с Маркусом Рашфордом, однако его полноценный переход в «Барселону» теперь под большим вопросом из-за трансфера Гордона. У каталонцев есть время до 15 июня, чтобы решить, активировать ли опцию выкупа Рашфорда за 30 миллионов евро. Ожидается, что резервный голкипер Алтай Байындыр вернется в Турцию. Боссы «красных дьяволов» готовы выслушать предложения по полузащитнику Мануэлю Угарте и нападающему Джошуа Зиркзе. Вратарю Андре Онана, который провел прошлый сезон в аренде в «Трабзонспоре», уже дали понять, что он не входит в планы Каррика на будущий год.

Что с новыми контрактами? Клуб твердо намерен сохранить Бруну Фернандеша, что может вылиться в подписание нового соглашения. При этом у лучшего игрока сезона в Премьер-лиге по текущему договору остается еще год плюс опция продления до 2028 года. Кроме того, новое однолетнее соглашение готовится для 40-летнего резервного голкипера Тома Хитона.

«Астон Вилла»

Трансферный бюджет: около 100 миллионов фунтов плюс средства, которые удастся получить от продажи игроков.

В ком нуждается команда? В глубине состава. Успех «Виллы», завоевавшей кубок Лиги Европы, наглядно продемонстрировал силу основного состава Унаи Эмери, однако за его пределами налицо дефицит надежных исполнителей высокого уровня. Показательным примером стал арендованный полузащитник Харви Эллиотт: игрок «Ливерпуля» попал в заявку на финальный матч против «Фрайбурга», хотя Эмери практически не задействовал его с первых недель аренды. Ключевыми зонами, требующими усиления, являются позиции крайних защитников для ротации и надежный сменщик для нападающего Олли Уоткинса.

Кто входит в список главных целей? Одной из приоритетных целей является форвард «Ньюкасла» Харви Барнс, способный закрыть любую позицию в атакующей тройке. Источники ESPN сообщают, что сумма трансфера может составить около 40 миллионов фунтов. У Барнса, ранее выступавшего за «Лестер», есть родственники в Мидлендсе, поэтому «Вилла» надеется использовать этот географический фактор для успешного завершения сделки. В шорт-лист также входит голкипер Джеймс Траффорд из «Манчестер Сити». Для укрепления атаки клуб рассматривает вингера лиссабонского «Спортинга» Жени Катаму, а защитник «Ливерпуля» Джо Гомес видится потенциальным решением кадровых проблем в оборонительной линии.

Кто может покинуть клуб? Морган Роджерс — главная звезда «Астон Виллы». Игрок сборной Англии только в ноябре прошлого года подписал новое шестилетнее соглашение, однако клубу, скорее всего, придется расстаться с кем-то из ключевых активов для соответствия финансовым правилам Премьер-лиги и УЕФА. В связи с этим 23-летний атакующий хавбек вполне может покинуть «Вилла Парк». Предметный интерес к бывшему игроку «Мидлсбро» проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Предложение в размере от 100 миллионов фунтов и выше может заставить руководство запустить процесс трансфера. Чтобы существенно разгрузить платежную ведомость, клуб также готов рассмотреть варианты с уходом голкипера Эмилиано Мартинеса и защитника Тайрона Мингса.

Что с новыми контрактами? «Вилла» только что завершила масштабную кампанию по обновлению соглашений: Роджерс, Мартинес, Джон Макгинн, Мэтти Кэш и Люка Динь уже получили новые долгосрочные контракты на улучшенных условиях.

«Ливерпуль»

Трансферный бюджет: в прессе без конца обсуждали прошлогоднюю закупку «Ливерпуля» на рекордные 450 миллионов фунтов, однако тогда клуб также сумел компенсировать эти затраты, выручив более 200 миллионов от продажи игроков. Выход в Лигу чемпионов всегда был ключевым фактором конкурентоспособности мерсисайдцев на рынке, и их участие в самом престижном еврокубке в следующем сезоне гарантирует солидный бюджет на это лето. Тем не менее увольнение Арне Слота оставляет открытым главный вопрос: кто именно будет этим бюджетом распоряжаться?

В ком нуждается команда? С чего начать? Прошлым летом «Ливерпуль» пополнил состав целым рядом громких имен, однако проблемы с игровой формой и травмы пока не позволили таким игрокам, как Флориан Вирц и Александер Исак, в полной мере засиять на «Энфилде». Окончательный уход Мохаммеда Салаха вынуждает «красных» подписать как минимум одного флангового нападающего, а травма ахиллова сухожилия у Юго Экитике лишь усугубляет кадровый дефицит в атакующей линии. Кроме того, «красным» жизненно необходим опытный центральный защитник после того, как Ибраима Конате покинул команду на правах свободного агента.

Кто входит в список главных целей? Источники ESPN утверждают, что подписание элитного вингера является одной из приоритетных задач клуба на лето. Руководство высоко оценивает игровые качества Яна Дьоманде из «Лейпцига», однако за ним, скорее всего, выстроится очередь из европейских топ-клубов. Скауты также следят за Брэдли Баркола из «Пари Сен-Жермен». Кроме того, вполне логичным выглядит приглашение более опытного атакующего игрока — например, Джаррода Боуэна из «Вест Хэм Юнайтед», — который помог бы сбалансировать линию атаки в случае прихода молодых футболистов. Определенный интерес вызывает полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон, а также правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис, в чьем контракте прописана опция выкупа за 25 миллионов евро, которая активируется в июле.

Кто может покинуть клуб? Расставание с Салахом и Эндрю Робертсоном уже официально подтверждено клубом, но вскоре за ними могут последовать и другие звездные игроки. Голкипер Алиссон Бекер, чей контракт рассчитан до 2027 года, попал в сферу интересов «Ювентуса», в то время как миланский «Интер» готов возобновить свои январские попытки приобрести полузащитника Кёртиса Джонса. Нападающий Федерико Кьеза, по всей видимости, вернется в Италию, а будущее защитника Джо Гомеса по-прежнему остается неопределенным.

Что с новыми контрактами? Конате так и не смог согласовать условия нового соглашения и уходит. В настоящее время ведутся переговоры по продлению контракта с Домиником Собослаи, тогда как по ситуации с Алексисом Макаллистером продвижения практически нет. Действующие договоры обоих полузащитников рассчитаны до 2028 года.

«Челси»

Трансферный бюджет: Чтобы тратить на прежнем уровне, «Челси» придется проявить изобретательность, особенно с учетом того, что клуб остался без еврокубков на следующий сезон. Источники указывают, что «синие» готовы скорректировать свой подход и сделать ставку на приобретение игроков, уже адаптированных к реалиям Премьер-лиги. Новый главный тренер Хаби Алонсо наверняка захочет перестроить команду под свое видение.

В ком нуждается команда? Несмотря на колоссальные инвестиции, состав «Челси» по-прежнему имеет очевидные кадровые пробелы в нескольких зонах. Наиболее острая необходимость фиксируется на позициях центрального нападающего и как минимум одного нового центрального защитника. Клубу не привыкать подписывать фланговых нападающих, однако качественное усиление на краях атаки им бы тоже явно не повредило. Многое будет зависеть от того, какую тактическую схему выберет Алонсо, ведь его системные предпочтения напрямую повлияют на трансферные приоритеты руководства.

Кто входит в список главных целей? Пять футболистов уже согласовали условия переходов в «Челси» этим летом, однако лишь двое из них могут обоснованно рассчитывать на место в первой команде: это голкипер Майк Пендерс, возвращающийся после годичной аренды в «Страсбурге», и вингер Жеовани Кенда, переходящий из лиссабонского «Спортинга». Кроме того, «синим» приписывают предметный интерес к форварду «Астон Виллы» Моргану Роджерсу, полузащитнику «Кристал Пэлас» Адаму Уортону и защитнику «Ноттингем Форест» Мурильо в числе огромного списка других потенциальных кандидатов.

Кто может покинуть клуб? «Челси» намерен потребовать компенсацию в районе 120 миллионов фунтов, если полузащитник Энцо Фернандес начнет настаивать на своем уходе. Источники сообщают, что вратарь Филип Йоргенсен хочет сменить команду ради получения регулярной игровой практики. В прессе продолжают циркулировать слухи вокруг будущего Коула Палмера и его возможного трансфера в «Манчестер Юнайтед», однако лондонцы, скорее всего, ответят категорическим отказом на любые предложения по 24-летнему хавбеку.

Что с новыми контрактами? Большинство футболистов «Челси» изначально связаны долгосрочными обязательствами, а пролонгация многих соглашений завязана на выполнение определенных бонусов за успешные выступления. Однако на фоне столь разочаровывающего сезона активация этих пунктов выглядит маловероятной.

«Тоттенхэм»

Трансферный бюджет: с точки зрения соблюдения финансовых правил Премьер-лиги у «шпор» есть вполне комфортный запас прочности, однако непопадание в Лигу чемпионов на фоне изнурительной борьбы за выживание заметно усложняет ситуацию. Тем не менее в открытом письме к болельщикам, опубликованном в начале этой недели, независимый председатель совета директоров Питер Чаррингтон заверил, что клуб «намерен инвестировать средства на протяжении нескольких трансферных окон», а грядущее лето станет «важным первым шагом в этой работе». Так что лондонцы, скорее всего, будут вести себя на рынке крайне агрессивно.

В ком нуждается команда? «Тоттенхэму» необходимо не что иное, как тотальная перестройка состава после двух подряд финишей на 17-м месте. Первоочередной задачей станет приглашение опытных игроков с лидерскими качествами, но детальному анализу подвергнутся абсолютно все позиции — в первую очередь фланги атаки, зона центрального нападающего, центр поля и оборонительная линия.

Кто входит в список главных целей? «Тоттенхэм» близок к завершению сделки по переходу левого защитника Энди Робертсона, который покинул «Ливерпуль» и имеет статус свободного агента. Также ведутся переговоры с «Борнмутом» по поводу защитника Маркоса Сенеси, у которого тоже истек контракт, и сохраняется интерес к вингеру «Манчестер Сити» Савиньо. Все три кандидатуры были утверждены скаутским отделом еще до назначения Роберто Де Дзерби. У бывшего главного тренера «Брайтона», разумеется, будет собственный шорт-лист, который вполне может включать трансферный рейд на его бывший клуб ради покупки полузащитника Карлоса Балеба (оцениваемого в 100 миллионов фунтов) и защитника Яна Паула ван Хекке.

Кто может покинуть клуб? Де Дзерби уже намекнул, что лишь около 12 футболистов из текущей обоймы «соответствуют уровню, чтобы остаться», а это означает неизбежную массовую чистку состава. Отношения капитана команды Кристиана Ромеро с клубом испортились до такой степени, что его летний уход выглядит практически решенным делом. Ранее предметный интерес к аргентинцу проявлял мадридский «Атлетико». Бразильский нападающий Ришарлисон также может попасть в список «лишних активов», а Рандаль Коло Муани вернется в «Пари Сен-Жермен» по окончании срока арендного соглашения.

Что с новыми контрактами? После столь кошмарного сезона пролонгация соглашений маловероятна. Впрочем, главные молодые таланты команды, Лукас Бергвалль и Арчи Грей, уже связаны с клубом долгосрочными контрактами

«Барселона»

Трансферный бюджет: свыше 100 миллионов евро плюс средства, которые удастся выручить от продажи игроков.

В ком нуждается команда? В новом центральном нападающем после того, как Роберт Левандовский принял решение покинуть клуб на правах свободного агента. Также команде необходимы дополнительная глубина в линии атаки, центральный защитник и, возможно, усиление на фланги обороны — в зависимости от того, кто именно покинет команду в летнее окно.

Кто входит в список главных целей? «Барса» уже завершила сделку по переходу вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона за 70 миллионов евро. Теперь, занимаясь перестройкой атакующей линии, каталонцы переключат внимание на форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, который рассматривается в качестве прямой замены Левандовскому. Еще одним вариантом на эту позицию является Жоао Педро из «Челси». Кроме того, сине-гранатовые рассматривают кандидатуру полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который доступен бесплатно в статусе свободного агента. При таких раскладах у клуба останется не так много средств на укрепление обороны. Крайний защитник Жоау Канселу может вернуться в команду на постоянной основе после успешного периода аренды из «Аль-Хилаля», в то время как трансфер Алессандро Бастони из миланского «Интера», судя по всему, окончательно исключен. Хотя в настоящее время подписание центрбека не является для каталонцев первоочередной задачей, они могут рассмотреть покупку такого исполнителя, как Пьеро Инкапье из леверкузенского «Байера».

Кто может покинуть клуб? Левандовский уходит бесплатно после четырех чрезвычайно успешных лет в клубе. Маркус Рашфорд возвращается в «Манчестер Юнайтед» после вполне достойного сезона в аренде. Его повторное приглашение не исключено, но маловероятно, поскольку «Барселона», похоже, решила не активировать опцию полноценного выкупа за 30 миллионов евро. Полузащитник Марк Касадо и вингер Руни Бардагжи находятся в числе игроков ротации, которые с высокой долей вероятности покинут команду. Кроме того, существует список футболистов, по которым «Барса» готова выслушать предметные предложения, хотя сами они предпочли бы остаться: в него входят голкипер Марк-Андре тер Стеген, левый защитник Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Рональд Араухо, а также нападающий Ферран Торрес. Помимо этой пятерки, руководство «Барселоны» может согласиться — или даже будет вынуждено — отпустить и других ключевых исполнителей, если получит по ним по-настоящему щедрые предложения.

Что с новыми контрактами? В там случае, если Ферран Торрес останется в команде, ему могут предложить новое соглашение, поскольку текущий договор истекает в 2027 году. Ожидается, что защитник Андреас Кристенсен, чей контракт рассчитан до конца июня, подпишет новый договор. Новое соглашение также готовится для Жерара Мартина — этот шаг призван отразить его возросший статус в качестве одного из основных центральных защитников команды.

«Реал» Мадрид

Трансферный бюджет: в своем последнем годовом финансовом отчете «Мадрид» зафиксировал рекордный доход в размере 1,2 миллиарда евро, хотя совокупный долг клуба (включая расходы на реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу») по-прежнему составляет около 2,2 миллиарда евро. После двух лет без крупных трофеев и в преддверии назначения нового главного тренера (Жозе Моуринью) руководство «Королевского клуба» готово пойти на существенные инвестиции в состав грядущим летом.

В ком нуждается команда? Как ранее сообщал ESPN, руководство клуба четко осознает необходимость укрепления оборонительной линии и средней зоны. Уход Дани Карвахаля вынуждает искать еще одного правого защитника для создания конкуренции Тренту Александеру-Арнольду. Расставание с Давидом Алабой, а также сомнения относительно уровня остальных исполнителей делают подписание центрального защитника приоритетной задачей. Ситуация на левом фланге обороны тоже далека от идеальной: Альваро Каррерас пока не оправдывает ожиданий, а Ферлан Менди выбыл из строя из-за очередной долгосрочной травмы, так что покупку игрока на эту позицию также нельзя исключать. Кроме того, по информации ESPN, клуб сейчас активно изучает варианты усиления в центр поля.

Кто входит в список главных целей? Из-за грядущих президентских выборов официальное назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера отложено до завершения процесса голосования 7 июня. Как следствие, трансферное планирование «сливочных» также временно поставлено на паузу, и конкретных имен потенциальных новичков в оборонительную линию прессе узнать пока не удалось. Что касается полузащиты, в кулуарах активно обсуждается кандидатура Родри — об этом, в частности, в интервью ESPN заявлял один из кандидатов в президенты Энрике Рикельме. Однако данный трансфер не совсем вписывается в привычную философию «Реала», предпочитающего тратить крупные суммы исключительно на молодых и перспективных звезд на пороге их расцвета. В команду может вернуться воспитанник Нико Пас — у «Мадрида» осталось право обратного выкупа плеймейкера у «Комо» за фиксированные 9 миллионов евро.

Кто может покинуть клуб? Помимо Карвахаля и Алабы, команду может покинуть Дани Себальос, несмотря на то, что у него остается еще год по действующему контракту. Клуб готовы отпустить молодых воспитанников Гонсало Гарсию и Рауля Асенсио, а Франко Мастантуоно, скорее всего, отправится в аренду после блеклого дебютного сезона в испанском футболе. Кроме того, руководству необходимо так или иначе решить затянувшуюся контрактную сагу вокруг Винисиуса Жуниора, чей договор истекает в 2027 году. Источники ESPN сообщают, что окружение футболиста не ожидает никакого прогресса в переговорах до окончания чемпионата мира.

Что с новыми контрактами? Ожидается, что опытный защитник Антонио Рюдигер останется в команде и подпишет новое краткосрочное соглашение на один год. В остальном же «Мадрид» рассчитывает, что Винисиус все-таки согласится на пролонгацию договора, иначе клубу придется принимать крайне непростое и радикальное решение перед стартом нового сезона.

«Атлетико» Мадрид

Трансферный бюджет: выход команды в полуфинал Лиги чемпионов обеспечил клубу солидный приток доходов. От нового владельца, инвестиционной компании Apollo Sports Capital, не ждут радикальных изменений в трансферной политике. Напомним, что прошлым летом «Атлетико» инвестировал в состав около 200 миллионов евро, при этом чистые затраты с учетом продаж игроков составили примерно половину от этой суммы.

В ком нуждается команда? Впечатляющая еврокубковая кампания «матрасников» и выход в финал Кубка Короля не должны маскировать разочаровывающие результаты в чемпионате: команда финишировала лишь на четвертой строчке Ла Лиги, отстав от чемпиона, «Барселоны», на 25 очков. Чтобы исправить ситуацию, клуб сделал своим приоритетом укрепление средней линии — планируется подписать двух исполнителей разного профиля (одного с акцентом на атаку, другого — на разрушение). В остальном селекционные планы будут зависеть от того, состоится ли трансфер Хулиана Альвареса в «Барселону» и придется ли «Атлетико» экстренно выходить на рынок в поисках элитного центрфорварда.

Кто входит в список главных целей? Как сообщает ESPN, «Атлетико» ведет переговоры по опорному полузащитнику «Вулверхэмптона» Жоао Гомесу. К этому варианту клуб обратился после того, как трансфер Эдерсона из «Аталанты» сорвался по финансовым причинам — бразилец близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро. Также «Атлетико» связывают с Бернарду Силвой из «Манчестер Сити», который становится свободным агентом, однако есть информация, что сам португалец склоняется к переезду в «Барселону». В последние дни в шорт-листе мадридцев также появилось имя полузащитника «Сити» Тиджани Рейндерса.

Кто может покинуть клуб? Главный знак вопроса по-прежнему стоит напротив будущего Хулиана Альвареса. По информации ESPN, аргентинец очень хочет присоединиться к «Барселоне», но финансовая сторона этого потенциального трансфера может стать непреодолимым препятствием: контракт нападающего рассчитан до 2030 года, а сумма прописанных отступных составляет 500 миллионов евро. Руководству также предстоит принять решение по Николасу Гонсалесу, который провел прошлый сезон в Мадриде на правах аренды из «Ювентуса»: «Атлетико» хотел бы пересмотреть сумму выкупа, чтобы оставить игрока на постоянной основе. Кроме того, голкипер Ян Облак высказался весьма загадочно, когда его спросили о будущем, отметив лишь, что «лето будет долгим».

Что с новыми контрактами? Маркос Льоренте провел сильный сезон на позиции правого защитника и, как ожидается, будет ключевым игроком сборной Испании на грядущем чемпионате мира. Его соглашение истекает в 2027 году, поэтому пролонгация договора должна стать для боссов первоочередной задачей. В остальном экстренных ситуаций нет: практически все ведущие исполнители «Атлетико» связаны с клубом долгосрочными обязательствами.

«Бавария»

Трансферный бюджет: «Бавария» всегда находит необходимые средства, если действительно заинтересована в игроке, однако теперь мюнхенцы действуют на рынке гораздо осмотрительнее, сделав выводы из нескольких болезненных трансферных промахов прошлых сезонов.

В ком нуждается команда? «Бавария — это клуб, который покупает, а не продает», — заявил почетный президент мюнхенцев Ули Хёнесс вскоре после того, как в конце мая команда оформила домашний «золотой дубль». Впрочем, в кулуарах клуба сейчас неспокойно: позиции спортивного директора Макса Эберля выглядят шаткими после резонансного интервью Хёнесса изданию Der Spiegel, в котором тот оценил шансы на продление контракта с функционером как «60 на 40».

Поскольку прошлым летом клубу не удалось заполучить игроков сборной Германии Флориана Вирца и Ника Вольтемаде, в эту трансферную кампанию «Бавария» намерена действовать максимально жестко и прагматично. Ожидается, что мюнхенцы сосредоточатся на поиске левого защитника, сменщика для Гарри Кейна на острие атаки, левого вингера и, возможно, еще одного центрального защитника — в зависимости от того, кто покинет команду.

Кто входит в список главных целей? Клуб активно связывали с вингером «Ньюкасла» Энтони Гордоном, однако англичанин перешел в «Барселону», поскольку «Бавария» категорически отказалась удовлетворить трансферный запрос «сорок» в размере 70 миллионов евро. Мюнхенцы традиционно собирают у себя самых талантливых игроков Бундеслиги, поэтому неудивительно, что в их шорт-листе фигурируют вингер «Лейпцига» Ян Дьоманде и Саид Эль-Мала из «Кёльна». Сообщается, что на радаре чемпионов Германии находятся защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол, а также его партнер по обороне Джон Стоунз, который вскоре покинет английский клуб в статусе свободного агента. На позицию левого защитника рассматривается Натаниэль Браун из «Айнтрахта», а для укрепления средней линии скауты ведут юного полузащитника берлинской «Герты» Кеннета Айххорна.

Кто может покинуть клуб? Гарри Кейн команду точно не покинет, несмотря на слухи, отправлявшие его в «Барселону». Нападающий Николас Джексон вернется в «Челси» по истечении срока аренды, так как «Бавария» не горит желанием активировать опцию его полноценного выкупа за 65 миллионов евро. Защитник Рафаэл Геррейру и полузащитник Леон Горецка уходят из клуба в связи с завершением контрактов. Кроме того, у «Баварии» накопился внушительный список игроков, возвращающихся из аренд, которых руководство попытается трудоустроить в другие команды: полузащитник Жоау Пальинья (к нему проявляют интерес «Спортинг» и «Бенфика»), вратарь Александр Нюбель, правый защитник Саша Боэ, вингер Брайан Сарагоса, хавбек Арион Ибрагимович (привлек внимание клубов АПЛ), голкипер Даниэль Перец и полузащитник Ловро Звонарек. Помимо этого, пресса связывает с возможным уходом южнокорейского центрбека Ким Мин Джэ.

Что с новыми контрактами? Целая группа игроков имела соглашения, истекающие в июне 2026 года: Серж Гнабри, Дайо Упамекано, Мануэль Нойер, а также Горецка и Геррейру. С первыми тремя контрактные обязательства были успешно продлены, а два последних исполнителя покидают Мюнхен. Если смотреть с прицелом на лето 2027 года, то наиболее приоритетными задачами для клуба становятся пролонгации договоров с Кейном и Конрадом Лаймером. Переговоры с австрийцем уже идут полным ходом, а предметно обсудить будущее с Кейном руководство планирует сразу после окончания чемпионата мира.

«Боруссия» Дортмунд

Трансферный бюджет: многое будет зависеть от исходящих трансферов, однако в случае расставания с одной или двумя звездами клуб вполне может рассчитывать на сумму около 100 миллионов евро.

В ком нуждается команда? Селекционный отдел «Боруссии» этим летом предстанет в обновленном виде: пост спортивного директора занял бывший трансферный гуру «Эльверсберга» Оле Бук, сменивший ушедшего в середине марта Себастьяна Келя. «Дортмунд» традиционно делает ставку на перспективную молодежь, однако также стремятся находить недооцененные активы в возрасте около 25 лет по разумной цене.

Если команду покинут такие игроки атаки, как Карим Адейеми и Серу Гирасси, «Боруссии» потребуется серьезное усиление впереди. Кроме того, клуб наверняка обратит внимание на футболистов, ищущих перезагрузку карьеры в новой обстановке. Очевидно, что «шмели» переживают переходный период: время опытных старожилов в Дортмунде подходит к концу — пора закладывать фундамент для новой генерации.

Кто входит в список главных целей? Первым новичком команды может стать 21-летний вингер «Страсбурга» Диего Морейра, чей трансфер обойдется «Боруссии» примерно в 35 миллионов евро. Этот шаг призван компенсировать вероятный уход Адейеми. В то же время Матиас Фернандес-Пардо из «Лилля» или Фисник Аслани из «Хоффенхайма» рассматриваются в качестве потенциальной замены Гирасси.

Помимо этого, «Боруссию» связывают с целым рядом перспективных игроков: в их числе Кеннет Айххорн из берлинской «Герты», колумбийский вингер Самуэль Мартинес (к которому также присматривается «Ливерпуль») и полузащитник «Андерлехта» Натан Де Кат. Защитник «Униона» Данило Духи фигурирует в шорт-листе как замена Никласу Зюле, который в возрасте 30 лет принял решение завершить карьеру из-за хронических проблем с коленом. Также пресса сообщает о возможном арендном соглашении по юному нападающему лондонского «Арсенала» Итану Нванери.

Кто может покинуть клуб? Юлиан Брандт и Салих Озджан покинут команду в июне в связи с истечением сроков контрактов. Брандт может продолжить карьеру в Турции, тогда как Озджана связывают с «Вердером» и «Кёльном». Адейеми провел крайне неудачный сезон, поэтому сам может изъявить желание сменить обстановку; клуб при этом все еще рассчитывает выручить за него солидную сумму. Серу Гирасси также одной ногой находится на выходе из команды. Защитник Юлиан Рюэрсон пользуется большим спросом на рынке и может быть продан, если в офис клуба поступит действительно выгодное предложение. Наконец, в Дортмунде не утихают разговоры о возможном возвращении Джейдона Санчо, который в конце июня станет свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Что с новыми контрактами? Защитник Рами Бенсебаини, полузащитники Эмре Джан и Марсель Забитцер, а также голкиперы Александр Мейер и Патрик Древес следующим летом вступят в заключительный год своих соглашений. С высокой долей вероятности как минимум двое из них покинут команду, причем это может произойти уже в текущее трансферное окно, если покупатели предложат приемлемую компенсацию. Что касается основного вратаря Грегора Кобеля и ключевого защитника Рюэрсона, их договоры рассчитаны до 2028 года, так что переговоры с ними станут одной из главных задач Оле Бука.

«Пари Сен-Жермен»

Трансферный бюджет: после очередного крайне успешного и прибыльного сезона в распоряжении главного тренера Луиса Энрике и спортивного директора Луиша Кампуша будет порядка 150 миллионов евро. Эта сумма может вырасти за счет средств, вырученных от продажи игроков.

В ком нуждается команда? Любой футболист, который покинет команду, получит прямую замену, однако клуб также четко определил три приоритетные позиции для усиления: центральный полузащитник для ротации состава, правоногий центральный защитник и еще один универсальный нападающий, способный закрыть любую позицию в атакующей тройке.

Кто входит в список главных целей? Ключевой трансферной мишенью парижан является форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. «ПСЖ» пытался подписать аргентинца еще два года назад, когда тот уходил из «Манчестер Сити», но игрок тогда сделал выбор в пользу Мадрида. На этот раз ситуация может измениться, несмотря на то, что сам Альварес по-прежнему склоняется к переходу в «Барселону». Для усиления атаки также рассматриваются Ян Дьоманде и Жуниор Крупи, а кроме того, клубу был предложен вингер «Аякса» Мика Годтс. В среднюю линию главным кандидатом видится 18-летний Айюб Буадди из «Лилля», хотя его трансфер может обойтись в солидные 60–80 миллионов евро. Что касается обороны, то одной из основных целей стал 22-летний эквадорский защитник «Брюгге» Хоэль Ордоньес, способный сыграть и на правом фланге, где он мог бы составить качественную конкуренцию Ашрафу Хакими. Также стоит внимательно следить за ситуацией вокруг экс-защитника «Ливерпуля» Ибраимы Конате — уроженец Парижа сейчас находится в статусе свободного агента.

Кто может покинуть клуб? Нападающий Гонсалу Рамуш вышел в стартовом составе всего в 13 матчах Лиги 1 и ни разу не появлялся с первых минут в Лиге чемпионов, поэтому португалец будет искать варианты для ухода. Голкипер Люка Шевалье, приобретенный прошлым летом у «Лилля» за 40 миллионов евро, проиграл конкуренцию за место в воротах и не выходил на поле с января. Наконец, вингер Брэдли Баркола де-факто является лишь четвертым в иерархии форвардов «ПСЖ» и категорически недоволен своим текущим статусом. Его контракт истекает в июне 2028 года, и футболисту предстоит решить: пойти на пролонгацию соглашения или искать команду, где ему гарантировано место в основе.

Что с новыми контрактами? Переговоры о продлении действующих соглашений возобновятся сразу после финала Лиги чемпионов. Наиболее важным вопросом станет будущее Усмана Дембеле (его контракт рассчитан до июня 2028 года), однако 29-летний француз твердо намерен остаться в Париже, поэтому стороны рассчитывают уладить все формальности в кратчайшие сроки. А вот по ситуации с Баркола, как уже отмечалось выше, сценарий может оказаться не столь однозначным.

«Интер» Милан

Трансферный бюджет: около 50 миллионов евро. По итогам сезона 2024/25 «Интер» впервые за 15 лет зафиксировал чистую прибыль, а финансовые показатели кампании 2025/26 должны быть близки к безубыточности. На этом фоне руководство «нерадзурри» считает, что может позволить себе умеренные инвестиции на рынке.

В ком нуждается команда? Клубу необходим голкипер, способный составить реальную конкуренцию Хосепу Мартинесу — официальному преемнику Янна Зоммера, у которого истекает контракт и который готовится покинуть Милан. Кроме того, команде требуется добавить динамики в средней линии и расширить выбор исполнителей в центре обороны, поскольку сразу несколько опытных ветеранов близки к уходу.

Кто входит в список главных целей? Руководству очень импонирует игра Нико Паса из «Комо», однако главный тренер этой команды Сеск Фабрегас в прошлом месяце высказался в категоричной форме, фактически закрыв тему возможного трансфера. К тому же, у мадридского «Реала» есть приоритетное право обратного выкупа плеймейкера, а если испанцы откажутся от него, итоговая стоимость игрока будет слишком высокой для миланцев. Кёртис Джонс из «Ливерпуля» и Ману Коне из «Ромы» уже давно находятся на радарах «Интера» и полностью соответствуют запросу на более молодых и динамичных исполнителей в центр поля. В качестве альтернативы Мартинесу в воротах рассматривается кандидатура голкипера «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Наконец, в случае продажи правого защитника Дензела Дюмфриса «нерадзурри» готовы пойти на крупные траты ради покупки Марко Палестры из «Кальяри».

Кто может покинуть клуб? Янн Зоммер, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Стефан де Врей и Генрих Мхитарян получают статус свободных агентов. В прошлые годы «Интер» практиковал продление соглашений на один сезон с возрастными игроками, если те соглашались на понижение оклада и роль резервистов, однако сейчас трудно представить, что кто-то из этого списка (за исключением, возможно, Мхитаряна) останется в команде. У Хакана Чалханоглу впереди заключительный год по контракту и к нему проявляют предметный интерес в Турции. В прессе обсуждался вариант с новым соглашением, но, учитывая, что полузащитнику уже 33 года, «Интер» может предпочесть выгодно продать футболиста. Дюмфриса и Алессандро Бастони традиционно связывают с европейскими грандами калибра «Баварии» и «Барселоны»: если предложение окажется действительно щедрым, клуб будет готов начать переговоры. Давиде Фраттези, как и каждое лето, также упоминается в числе потенциальных кандидатов на выход.

Что с новыми контрактами? Как отмечалось выше, новые договоры могут быть предложены Чалханоглу и, возможно, Мхитаряну. В остальном руководство подходит к вопросу индивидуально, и на данный момент в клубе считают, что состав достаточно сбалансирован, пусть у целого ряда ключевых исполнителей сроки соглашений и истекают в 2028 году.

«Наполи»

Трансферный бюджет: около 200 миллионов евро. За последние два сезона зарплатная ведомость клуба существенно выросла, однако в прошлом «Наполи» всегда успешно балансировал свои финансовые отчеты, поэтому сейчас стоит ожидать весьма скромных чистых затрат на рынке.

В ком нуждается команда? Вектор кампании во многом будет зависеть от того, кто именно займет пост главного тренера после ухода Антонио Конте. В прессе активно циркулируют слухи о скором назначении Массимилиано Аллегри, уволенного из «Милана», однако на данный момент сделка официально не закрыта. Примечательно, что до того, как Аллегри оказался свободен, неаполитанцев связывали со специалистами совершенно иной игровой философии. Если выбор остановится на Аллегри, клуб, скорее всего, сохранит костяк из опытных ветеранов и точечно укрепит его готовыми исполнителями, способными дать результат здесь и сейчас. Если же команду возглавит другой тренер, «Наполи», скорее всего, возьмет курс на омоложение и обновление состава.

Кто входит в список главных целей? Клуб связывают с полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом. Даже если этот трансфер сорвется, неаполитанцы гарантированно будут искать хавбека аналогичного профиля, поскольку добавление динамики в центре поля является для них приоритетом. Также скауты ведут Анана Халайли из бельгийского «Юнион Сент-Жиллуаз» — руководство готово инвестировать в этот трансфер, если удастся разгрузить ведомость и освободить место в заявке за счет других продаж. «Наполи» совершенно точно необходим новый центральный защитник: сейчас клуб активно работает над трансфером Марио Хилы из «Лацио», а также параллельно рассматривает кандидатуру Вильфрида Синго из «Галатасарая».

Кто может покинуть клуб? Защитник Жуан Жезус покидает команду в связи с истечением срока контракта — это решенный вопрос. У левого защитника Леонардо Спинаццолы соглашение также подходит к концу, но целесообразность предложения нового договора будет полностью зависеть от видения будущего главного тренера. Ожидается, что полузащитник Элиф Элмас, выступавший за команду на правах аренды, вернется в «Лейпциг», если только неаполитанцам не удастся выкупить его по сниженной цене. Кроме того, практически невозможно представить сценарий, при котором в клубе останется нападающий Ромелу Лукаку.

Что с новыми контрактами? У «Наполи» довольно возрастной состав, и руководство всегда спокойно относилось к тому, что обязательства игроков истекают. Ситуация со Спинаццолой — самый очевидный пример. В остальном же боссам предстоит принять стратегические решения по полузащитникам Станиславу Лоботке и Кевину Де Брюйне, чьи действующие контракты рассчитаны до июня 2027 года.

«Милан»

Трансферный бюджет: порядка 80 миллионов евро. Стоит признать, что это лишь экспертная оценка. Последние несколько лет клуб оставался прибыльным, однако то, как владелец Джерри Кардинале уволил ключевых руководящих лиц, включая главного тренера Массимилиано Аллегри, спортивного директора Игли Таре и технического директора Жоффре Монкаду после невыхода в Лигу чемпионов, заставляет предположить: он готов выделить определенные средства и начать строительство проекта с нуля.

В ком нуждается команда? Абсолютно во всем. И речь идет не только о кадровом потенциале (хотя здесь тоже есть очевидные проблемы), но прежде всего об уровне принятия решений и лидерских качествах. На данный момент кадровые вопросы остаются открытыми применительно к каждой линии на футбольном поле.

Кто входит в список главных целей? Мы попросту не узнаем конкретных имен, пока клуб официально не назначит нового главного тренера и спортивного директора. Говоря простым языком, Кардинале предстоит сделать фундаментальный концептуальный выбор: запустить глобальную перестройку за счет привлечения молодежи или продолжить прежний курс, ведь прошлым летом клуб пошел на серьезные траты ради подписания опытных ветеранов под сиюминутный результат при Аллегри. И это не преувеличение: сейчас на кону стоит абсолютно все.

Кто может покинуть клуб? У 40-летнего полузащитника Луки Модрича истекает срок контракта, и он примет окончательное решение о своем будущем только после окончания чемпионата мира. Впрочем, если хорват изъявит желание остаться, маловероятно, что руководство ответит ему отказом. Соглашение вингера сборной США Кристиана Пулишича рассчитано до 2027 года, и боссам предстоит сделать важный выбор: американец выглядел неубедительно, начиная с января (как, собственно, и весь «Милан»), так что на данном этапе его нужно либо продлевать и делать центральной фигурой новой перестройки, либо продавать. Аналогичная дилемма стоит и перед Рафаэлом Леаном, чей контракт действует до 2028 года. Хавбек Адриен Рабьо переходил в «Милан» во многом из-за фигуры Аллегри, и теперь, после увольнения тренера, француз вполне может заняться поисками новой команды. Майк Меньян продлил соглашение в прошлом году, когда сорвался его трансфер в «Челси», однако на французского голкипера по-прежнему есть устойчивый спрос на рынке, и далеко не факт, что он захочет оставаться в клубе в случае выбора в пользу долгосрочной и затяжной перестройки.

Что с новыми контрактами? Помимо Модрича и Пулишича, в шорт-листе на пролонгацию договора фигурирует защитник Фикайо Томори, однако решение по нему будет целиком и полностью зависеть от видения нового рулевого команды.

«Ювентус»

Трансферный бюджет: порядка 60 миллионов евро. Непопадание в Лигу чемпионов серьезно ударило по финансовым возможностям клуба, однако руководство прекрасно понимает, что ради возвращения в главный еврокубок придется пойти на определенные жертвы и отыскать дополнительные средства.

В ком нуждается команда? Позиция центрального нападающего требует усиления в первую очередь. Джонатан Дэвид и Лои Опенда провели откровенно слабый сезон, забивали с огромным трудом и практически не оказывали влияния на игру команды. К тому же, Душан Влахович становится свободным агентом, хотя сценарий, при котором он в итоге останется в Турине, все еще возможен. «Ювентус» также нацелен на приглашение высококлассного голкипера: Микеле Ди Грегорио не впечатлил своей игрой в прошлом сезоне, а у Маттиа Перина впереди заключительный год по контракту. Помимо этого, туринцы ищут качественного исполнителя в опорную зону. Впрочем, глубина кадровой перестройки будет во многом зависеть от того, с кем из текущего состава удастся расстаться.

Кто входит в список главных целей? Многое определят спрос на игроков, выставленных клубом на трансфер, и суммы, которые удастся за них выручить. При этом главному тренеру Лучано Спаллетти очень импонирует полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга, который может быть доступен для трансфера после крайне непростого для него сезона в Испании. Что касается линии атаки, клуб предпочел бы сохранить Влаховича. Поскольку, по мнению руководства, спрос на серба на рынке сейчас невелик, боссы рассчитывают убедить форварда остаться, согласившись на существенное понижение заработной платы. На вратарскую позицию «бьянконери» уже не первый месяц активно сватают голкипера «Ливерпуля» Алиссона.

Кто может покинуть клуб? Влахович — в случае отказа идти на уступки по новому контракту, а также вингер Филип Костич. «Юве» с радостью расстался бы с Лои Опенда: бельгиец абсолютно не вписался в игру команды, при этом в конце прошлого сезона туринцы были обязаны активировать пункт о его полноценном выкупе у «Лейпцига» примерно за 40 миллионов евро. Нидерландский полузащитник Тён Копмейнерс так и не сумел раскрыться при трех разных тренерах «Ювентуса», поэтому клуб готов зафиксировать убытки и выставить хавбека на трансфер. По главной молодой звезде атаки Кенану Йылдызу предложения наверняка поступят, однако руководство категорически настаивает на его неприкосновенности.

Что с новыми контрактами? Помимо возможного соглашения с Влаховичем, новый договор могут предложить вингеру Жереми Бога, который отлично проявил себя после перехода на правах аренды из «Ниццы». В остальном же права на большинство ключевых футболистов «Ювентуса» надежно защищены долгосрочными контрактами на несколько сезонов вперед.