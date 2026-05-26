The Athletic рассказывает об Энрике Рикельме — конкуренте Флорентина Переса на пост президента «Реала», а также разбирается, какие у него шансы выиграть выборы.

В мадридском «Реале» грядут внеочередные выборы: в воскресенье днем клуб подтвердил, что долголетнему президенту Флорентино Пересу будет брошен вызов со стороны предпринимателя в сфере возобновляемой энергетики Энрике Рикельме.

Устав клуба предписывает, что около 100 тысяч членов клуба теперь должны выбирать между двумя кандидатами в ходе голосования, которое должно состояться в течение следующих двух недель. Перес по-прежнему остается главным фаворитом, однако его план по повторному назначению Жозе Моуринью, похоже, на данный момент приостановлен.

Две недели назад не было никаких признаков предстоящих выборов. Срок полномочий функционера истекал через четыре года, и хотя многие в «Реале» были недовольны тем, как драматично и разочаровывающе завершался сезон 2025/26, позиция президента, уже долгое время занимающего эту должность, казалась устойчивой.

Затем 12 мая состоялась его сюрреалистичная пресс-конференция, на которой он рассказал о неких неназванных фигурах, замышляющих против него заговор, а также заявил, что приветствует вызов со стороны любого, кто захочет баллотироваться на этот пост.

Перес не упомянул никого конкретно, но неоднократно упоминал некоего «человека с мексиканским акцентом», который «ведет переговоры с энергетическими компаниями» и стоит за «очень хорошо организованной кампанией».

Это был сомнительный намек на Рикельме, основателя компании Cox Energy, занимающейся возобновляемыми источниками энергии. Она имеет значительные интересы в Мексике, тогда как 37-летний бизнесмен ранее открыто заявлял о своих амбициях когда-нибудь стать президентом мадридцев.

На следующий день после драматичной пресс-конференции Переса Рикельме написал тому открытое письмо в испанском спортивном издании Marca. Он признал, что заинтересован в выдвижении своей кандидатуры на пост президента клуба, но призвал к «более длительному и открытому» избирательному процессу.

Это было намеком на то, насколько сложно участвовать в президентских выборах в «Реале», отчасти из-за изменений, внесенных в его устав во время пребывания Переса у руля «Сливочных». 79-летний функционер сперва был президентом в 2000-2006 годах и вернулся на эту должность в 2009 году.

Согласно этим изменениям, любой кандидат должен быть гражданином Испании, быть 20 лет членом клуба («сосио») и предоставить банковскую гарантию в размере 15 % годового бюджета мадридцев (бюджет на 2025/2026 годы составляет 1,25 млрд евро). Отчасти именно благодаря этому Перес был переизбран без конкурентов в 2013-м, 2017-м, 2021-м и 2025-м годах.

В прошлый четверг «Реал» официально объявил о проведении выборов в соответствии с действующими правилами и запустил 10-дневный срок, в течение которого кандидаты должны подать свои заявки. Рикельме быстро дал понять, что, несмотря на сжатые сроки, он принимает эти правила и приступит к подготовке своей кандидатуры.

Главный камень преткновения для многих на пути к посту президента — личный депозит в размере 187 млн евро — не стал проблемой. Источники, знакомые с финансами Cox Energy, которые, как и все опрошенные для этой статьи, говорили на условиях анонимности, сообщили The Athletic, что у Рикельме не будет проблем с привлечением необходимой суммы.

В интервью журналу своей компании в 2020 году он рассказал о начале собственной карьеры бизнесмена в подростковом возрасте, когда работал на принадлежащей его семье заправочной станции в сельской местности Испании.

В 21 год кандидат в президенты мадридцев переехал в Центральную Америку, где основал компанию, которая вскоре стала поставлять огромные объемы песка для расширения Панамского канала.

В 2014 году Рикельме основал компанию Cox Energy, которая реализует проекты солнечной энергии в таких странах, как Испания, Португалия, Чили, Колумбия, Марокко, ЮАР и ОАЭ. В апреле компания приобрела мексиканское подразделение испанского энергетического гиганта Iberdrola за 4 млрд долларов.

Устав «Реала», требующий от кандидатов на пост президента 20-летнего членства, также не станет проблемой для Рикельме. Его отец — тоже Энрике Рикельме — был директором клуба в период президентства Рамона Кальдерона и Висенте Болуды с 2006 по 2009 годы. В посте на странице Рикельме-младшего в соцсетях в июне 2024 года он запечатлен на финальном матче Лиги чемпионов того же года на «Уэмбли», где «Реал» победил «Боруссию» Дортмунд.

При этом в течение нескольких недель после пресс-конференции Переса его конкурент регулярно появлялся на публике в Испании.

Энрике Рикельме на финале ЛЧ-2024

«У нас была стратегия на 2028 год, но нам оставили очень мало времени, чтобы организовать что-то, что должно быть качественным и интересным для "Мадрида" на ближайшие 10, 15 или 20 лет», — сказал он на мероприятии, организованном испанской деловой газетой Expansion на этой неделе.

Впервые Рикельме публично заговорил о намерении баллотироваться на пост президента клуба в 2021 году, когда ему было всего 32 года. С тех пор он продолжает налаживать отношения с важными фигурами на «Бернабеу» — особенно с бывшими игроками и директорами, не входящими в круг влияния Переса.

Возможно, не случайно, что бывший вратарь «Сливочных» Икер Касильяс, который на прошлой неделе в соцсетях пошутил по поводу пресс-конференции Переса, был запечатлен на фото, беседующим с Рикельме на мероприятии Expansion в среду.

Рикельме также установил тесные отношения с Рафаэлем Надалем, который ранее заявлял, что хотел бы однажды стать президентом «Реала». Cox спонсирует команды, заявленные легендарным экс-теннисистом на турнире по паделу Hexagon Cup и серии гонок на электролодках E1 (где среди капитанов соперничающих команд были Том Брэйди и Дидье Дрогба). Однако на прошлой неделе Надаль опроверг сообщения о том, что причастен к какому-либо потенциальному кандидату на нынешних выборах.

Еще одна легенда «Бернабеу», с которой познакомился Рикельме, — экс-нападающий команды Предраг Миятович, забивший победный мяч в финале Лиги чемпионов 1998 года против «Ювентуса», что принес мадридцам седьмой трофей, а также спортивный директор клуба в то время, когда отец Рикельме входил в состав его правления.

«Я с ним не разговаривал в последнее время, но как друг, я бы посоветовал ему не баллотироваться», — сказал Миятович на прошлой неделе в эфире радиостанции Cadena Ser. «Он молод, у него есть время, ему не нужно ввязываться в эту заварушку. Но это его решение — я не могу вмешиваться».

Из этого понятно, что, по мнению черногорца, Рикельме будет сложно убедить членов клуба «Реала» проголосовать за него, особенно в столь сжатые сроки. Победившие кандидаты обычно должны представить убедительный проект с участием известного тренера, спортивного директора с обширными связями и потенциальных звездных новичков.

Перес впервые пришел на эту должность в 2000 году благодаря смелому обещанию переманить португальскую звезду Луиша Фигу из лагеря заклятых конкурентов — «Барселоны». Он сдержал слово, и с тех пор «Реал» завоевал семь трофеев Лиги чемпионов за два его срока на посту президента.

Один из постоянных посетителей VIP-ложи «Бернабеу» высказал The Athletic предположение, что Рикельме готовит почву для будущего, когда Перес уже не будет президентом.

Однако сам бизнесмен дал понять, что ему необходимо выдвинуть свою кандидатуру уже сейчас из-за опасений, связанных с планами, озвученными Пересом в ноябре по продаже частным инвесторам небольшой доли клуба, исторически принадлежащего членам «Реала». Сейчас эта идея приостановлена.

«Мы этически и морально обязаны сделать этот шаг», — заявил Рикельме в среду, добавив, что работает в режиме нон-стоп, чтобы подготовить все нужное для выдвижения своей кандидатуры.

«Это могут быть последние выборы, поскольку грядет приватизация, или, по крайней мере, так было объявлено», — добавил он, прямо опровергая заявление Переса на пресс-конференции, где тот сказал, что ему необходимо остаться на посту президента, чтобы обеспечить сохранение контроля за клубом в руках его членов.

В воскресенье днем «Реал» официально объявил, что кандидатура Переса, официально представленная накануне, была принята избирательной комиссией мадридцев.

Болельщиков, пришедших в субботу днём на последний в этом сезоне домашний матч команды в Ла Лиге против «Атлетика», встретил огромный баннер, развешенный на высоком здании рядом с «Бернабеу». «Впереди ещё много исторических моментов», — гласила надпись, напоминая фанатам о семи европейских городах, в которых «Реал» выигрывал финалы Лиги чемпионов при Пересе.

Тем временем, Рикельме посетил офис клуба на тренировочной базе Вальдебебас, чтобы официально объявить о своей кандидатуре. Он назвал этот проект «невероятно захватывающим» и призвал членов «Сливочных» «проявить смелость и не бояться», однако отказался раскрывать какие-либо дополнительные подробности.

Затем претендент прибыл на «Бернабеу» как раз к началу матча «Реала», надев футболку с именем уходящего капитана команды Дани Карвахаля.

Устав клуба гласит, что выборы должны состояться в течение 15 дней, то есть до понедельника, 8 июня (в тот же день, когда Папа Лев XIV должен выступить на «Бернабеу»).

Таким образом, выборы, которых до недавнего времени никто не ожидал, теперь состоятся. На сегодня план Переса по повторному назначению Моуринью на пост наставника приостановлен. Однако источник, тесно сотрудничавший с руководством мадридцев, предположил, что политически опытный президент клуба будет доволен тем, как развиваются события.

Перес почувствовал необходимость ответить своим критикам после второго кряду сезона без крупных трофеев, а также на фоне недавних скандалов, включая драку на тренировке между партнёрами по команде — Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.

«Это укрепит позиции Флорентино — по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сказал ещё один близкий наблюдатель, который не верит, что у Рикельме есть серьёзные шансы выиграть выборы.

Различные источники, пожелавшие остаться анонимными, также указывали на ситуацию в «Барселоне», где опыт и харизма Жоана Лапорты помогли ему без особого труда отбить вызов со стороны более подготовленного, но менее яркого Виктора Фонта на двух последних выборах на «Камп Ноу».

Тем не менее, у Рикельме есть пара недель, чтобы представить новые идеи — возможно, новых игроков или тренеров — и убедить членов клуба, имеющих право голоса, в необходимости перемен.