В понедельник, 18 мая 2026 года, Фабрицио Романо опубликовал четыре слова, которые в футбольном мире значат больше любых пресс-релизов: «Here We Go». Жозе Моуринью устно согласился на контракт с «Реалом» на два года. Объявление будет после последнего матча сезона против «Атлетика» Бильбао 24 мая. Это одновременно и самое странное, и самое предсказуемое возвращение десятилетия. Лонгрид о том, как мы к этому пришли, что в этом за всем стоит, и что вернётся вместе с португальцем на «Бернабеу»

Часть 1. Как это случилось

Утечка, которая стала новостью

18 мая, около полудня по Москве Goal.com публикует материал «Jose Mourinho to Real Madrid is ON». Через час — ESPN: «Жозе Моуринью согласился на двухлетний контракт, чтобы вернуться в "Реал Мадрид"». В тот же день Фабрицио Романо в своих социальных сетях пишет: «🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍».

Всё стандартно. Романо у журналистов считается топовым авторитетом по трансферам, и его «Here We Go» — это сигнал, что «дело сделано».

Жозе Моуринью. 16 мая 2026 года globallookpress.com

Через несколько часов Sky Sports, BBC Sports, Marca и AS публикуют свои подтверждения. К вечеру 18 мая сомнений уже нет: Моуринью действительновозвращается.

«Реал» официально молчит. Это понятно — клуб формально не может объявлять нового тренера, потому что 13 мая Флорентино Перес созвал перевыборы, которые завершатся 23 мая, и до этого момента всё что-то говорить — нарушение протокола (мы писали об этой странной пресс-конференции вот тут).

Поэтому планируют так: 24 мая — последний матч сезона, «Реал» — «Атлетик» Бильбао на «Бернабеу». 25–26 мая — официальное объявление. Моуринью прилетает в Мадрид. Подписание документов. Презентация.

Если, конечно, Переса не свергнут на выборах. Ха-ха.

Договорённости

Английские, испанские и португальские источники сходятся в основных параметрах сделки:

Контракт на 2 года (до лета 2028).

(до лета 2028). Компенсация «Бенфике» за досрочный уход — от €3 до €7 миллионов (разные источники называют разные цифры; ESPN говорит про €7 млн, испанский Fichajes.net пишет про €3 млн. У Моуринью был контракт в Лиссабоне до 2027 года.

Полный контроль над спортивными решениями. Это требование Моуринью, которое Перес принял (детально пишет Mundo Deportivo).

Свой штаб. Моуринью приведёт своих ассистентов из «Бенфики».

Гибкие медицинские протоколы. Тут — очевидная отсылка к скандалу с МРТ Мбаппе, когда сканировали не то колено (LiveSport.Ru писал об этом подробно в марте).

Возможное участие Альваро Арбелоа в новом штабе. Нынешний и.о. может остаться помощником. Сам Арбелоа недавно назвал Моуринью «номером один».

Список Переса

Испанский VAR Deportivo рассказывал 16 мая: первый список президента «Реала» был из пяти имён.

Юрген Клопп — глава футбольного направления Red Bull, неоднократно отрицал любые слухи о возвращении в тренерство.

— глава футбольного направления Red Bull, неоднократно отрицал любые слухи о возвращении в тренерство. Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции, в летом везёт сборную на ЧМ-2026.

— главный тренер сборной Франции, в летом везёт сборную на ЧМ-2026. Лионель Скалони — главный тренер сборной Аргентины, чемпионов мира, готовится защищать титул.

— главный тренер сборной Аргентины, чемпионов мира, готовится защищать титул. Жозе Моуринью — главный тренер «Бенфики», связан контрактов ещё на год.

— главный тренер «Бенфики», связан контрактов ещё на год. Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США, в летом ведёт команду на ЧМ-2026 у себя дома.

Но в списке было два существенных изъяна: трое — заняты на ЧМ, и до середины июля абсолютно недоступны. Еще один — не готов возвращаться в профессию (во всяком случае, настаивает на этом). В итоге, из пяти кандидатов реальным (лёгкий каламбур) был один. Это и помогло Моуринью выторговать максимальные условия.

Цитата Анчелотти

Карло Анчелотти, тоже готовящийся к ЧМ-2026 со сборной Бразилии, в интервью The Athletic высказался прямо:

То, что он возвращается в «Реал Мадрид», меня очень радует. Он может сделать фантастическую работу, как всегда делал в каждом клубе, где работал. Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии

Это интересно по нескольким причинам. Во-первых, Анчелотти — бывший тренер «Реала», ушедший в мае 2025-го. Во-вторых, Анчелотти и Моуринью — старые соперники. В Италии (Анчелотти в «Милане», Моуринью в «Интере») они конкурировали жёстко. В Англии в «Челси» Анчелотти руководил после Моуринью. Похвала старого соперника — это серьёзный знак.

И ещё. Анчелотти сейчас тренер сборной Бразилии — а Моуринью, говорят, заинтересован в Винисиусе. Помощь Анчелотти в плане «настройки» бразильца на нового тренера будет полезна.

Странность Моуринью в «Бенфике»

Чтобы понять масштаб того, что сейчас произошло, надо вспомнить, чем закончился сезон Моуринью в «Бенфике».

«Бенфика» под его руководством провела сезон в чемпионате Португалии без единого поражения . Ни одного. По статистическому критерию — непобедимая команда.

И при этом — заняла третье место.

Жозе Моуринью провёл парадоксальный сезон в «Бенфике». 16 мая 2026 года globallookpress.com

Потому что слишком много ничьих. «Порту» и «Спортинг» обогнали из-за более стабильной победной серии. «Бенфика» осталась без чемпионства, без Лиги чемпионов на следующий сезон, без главного трофея. Болельщикам сложно объяснить, как непобедимая команда не выигрывает чемпионство.

Это, между прочим, диагноз и для Моуринью образца 2026 года. Он не просто не побеждает — он буквально создаёт команду, которая не проигрывает. Но и не побеждает в решающие моменты. Этот стиль — реалистичный, осторожный, заточенный на «не пропустить первым» — сделал его легендой («автобус Моуринью») в нулевые и десятые. Сейчас это уже выглядит как тормоз.

Часть 2. Первая глава: 2010–2013

Чтобы понять, чего ждать от возвращения, надо вспомнить, кем Моуринью был на «Бернабеу» в первый раз.

Контекст 2010-го

Когда Моуринью приехал в Мадрид в 2010-м, «Реал» переживал тяжёлый период. Шесть лет без Лиги чемпионов. «Барселона» Гвардиолы доминировала в испанском футболе: 2008/09, 2009/10 — два чемпионства подряд, Лига чемпионов 2009, идея tiki-taka, считающаяся последним словом тактической мысли.

«Реал», скупавший звёзд на каждое лето (Криштиану Роналду, Кака, Бензема, Хаби Алонсо — все пришли в 2009-м), вылетал из Лиги чемпионов в 1/8 от «Лиона», от «Ливерпуля», от «Ромы». Galacticos играли некрасиво и проигрывали.

Роналду и Жозе Моуринью globallookpress.com

Перес сделал ставку на человека, который только что выиграл Лигу чемпионов с «Интером» — победив в полуфинале как раз «Барселону» Гвардиолы. Это было важно: Моуринью казался единственным, кто умел останавливать «Барсу».

Что он сделал

Сезон 2010/11. «Реал» вылетел в полуфинале ЛЧ от «Барсы» (после знаменитого поражения 0:5 на «Камп Ноу» в чемпионате — самого болезненного для клуба за десятилетие). Но взял Кубок Испании — победой над «Барсой» в финале, гол Криштиану Роналду в дополнительное время на «Месталье». Первый трофей за 18 лет в этом турнире.

Сезон 2011/12. Чемпионство Ла Лиги. 100 очков, 121 гол — оба показателя стали рекордами Ла Лиги, которые не побиты до сих пор. Команда играла в скоростной, агрессивный, прямой атакующий футбол — практически противоположность тому, что Моуринью делал в «Интере» и «Челси». Атакующее трио Криштиану Роналду — Кака — Бензема плюс Хаби Алонсо в полузащите и Серхио Рамос в обороне. По очкам обошли «Барсу» Гвардиолы — впервые с 2008-го.

Итого: 1 чемпионство Ла Лиги, 1 Кубок Испании, 1 Суперкубок Испании. Лиги чемпионов — мимо.

Багаж Моуринью

Несколько вещей.

Первая — он закончил гегемонию «Барсы». До его прихода каталонцы были непобедимыми. После — уже нет. С 2011/12 «Реал» больше не уступает «Барсе» как минимум на равных. Это исторический вклад.

— он закончил гегемонию «Барсы». До его прихода каталонцы были непобедимыми. После — уже нет. С 2011/12 «Реал» больше не уступает «Барсе» как минимум на равных. Это исторический вклад. Вторая — конфликт. Моуринью ушёл с «Бернабеу» не как герой, а как человек, испортивший отношения с Касильясом, Рамосом, фанатами и значительной частью прессы. Финальный сезон обсуждали как катастрофу.

— конфликт. Моуринью ушёл с «Бернабеу» не как герой, а как человек, испортивший отношения с Касильясом, Рамосом, фанатами и значительной частью прессы. Финальный сезон обсуждали как катастрофу. Третья — записи и фразы, которые остались навсегда. «Por qué?» (на пресс-конференции после поражения от Бильбао). Тычок пальцем в глаз Тито Виланове (тогдашнего ассистента «Барсы») во время игры. Жалобы на судейство. Слово «Special One», которое он сам себе дал в 2004 году и которое всё ещё в обиходе через 22 года.

«Реал» побеждал с Моуринью. Но «Реал» с Моуринью был не самым приятным местом. Это ещё нужно помнить, перед тем как праздновать возвращение.

Часть 3. Кто такой Моуринью образца 2026 года

Что он делал с 2013 года

«Челси» (2013–2015). Возвращение, выигрывает АПЛ 2014/15. Через полгода — увольнение после самого ужасного старта сезона в истории клуба.

Возвращение, выигрывает АПЛ 2014/15. Через полгода — увольнение после самого ужасного старта сезона в истории клуба. «Манчестер Юнайтед» (2016–2018). Лига Европы и Кубок Лиги в первый сезон. Дальше — спад, конфликты с Полом Погба и Эдом Вудвордом, увольнение в декабре.

Лига Европы и Кубок Лиги в первый сезон. Дальше — спад, конфликты с Полом Погба и Эдом Вудвордом, увольнение в декабре. «Тоттенхэм» (2019–2021). Уволен за неделю до финала Кубка лиги. Не выиграл ничего.

Уволен за неделю до финала Кубка лиги. Не выиграл ничего. «Рома» (2021–2024). Лига конференций 2022 — первый еврокубок в истории клуба. Финал Лиги Европы 2023. Уволен в январе 2024-го за неубедительные результаты в чемпионате.

Лига конференций 2022 — первый еврокубок в истории клуба. Финал Лиги Европы 2023. Уволен в январе 2024-го за неубедительные результаты в чемпионате. «Фенербахче» (2024–2025). Финал чемпионата Турции. Не выиграл. Ушёл по обоюдному соглашению.

Финал чемпионата Турции. Не выиграл. Ушёл по обоюдному соглашению. «Бенфика» (2025–2026). Сезон без поражений в чемпионате Португалии — но третье место. Уход в «Реал».

За 13 лет — 6 клубов, 2 трофея класса топ-турниров (Лига Европы с «МЮ» 2017, Лига конференций с Ромой 2022). Большая часть — это работа в роли «специалиста по средне-крупным проектам, которым нужен опытный менеджер».

Аргумент против него

Если выложить факты — Моуринью не выигрывал Лигу чемпионов с 2010 года (с «Интером»). 16 лет назад. Это другой футбол, другие правила, другие игроки, другая тактическая эволюция. Главные тренеры современности — Гвардиола, Анчелотти, Клопп, Луис Энрике — уже отыграли свои циклы или планируют ещё. У Моуринью этот цикл, как казалось до 18 мая, был окончен. Его футбол — реактивный, оборонительный, через короткие контратаки — не вписывался в эпоху прессинга и владения. Как писал The Sporting News: «теория в том, что игра прошла мимо 63-летнего тренера».

Аргумент за него

Но. У «Реала» был именно тот случай, когда нужен не футбольный архитектор, а человек, который соберёт раздевалку.

Мбаппе сидит на яхте с молодой актрисой, пока команда играет. Винисиус устраивает истерики при заменах. Чуамени и Вальверде дерутся в раздевалке. Беллингем подмигивает в Instagram, недвусмысленно намекая на проблему. Альваро Каррерас смеётся над тренерскими решениями. Рюдигер ссорится с Каррерасом.

Это раздевалка, которая нуждается не в тактике, а в авторитете. Моуринью — главный авторитет, какого можно нанять. Он не строит футбол будущего, но он отлично умеет ломать токсичные группы взрослых мужчин и собирать их в команду. Это редкая способность, и Перес именно её хочет купить.

Sky Sports формулирует это прямо: «"Реал" решил вернуть Моуринью, чтобы навести порядок в раздевалке, которая увязла в скандалах».

«Чтобы навести порядок» — ключевая фраза. Не «чтобы выиграть Лигу чемпионов». Не «чтобы построить новый футбольный стиль». А чтобы просто навести порядок.

И вот в этой задаче — у Моуринью реально мало конкурентов в мире.

Часть 4. Первое решение — Родри?

Как только информация о сделке с Моуринью просочилась в паблик, испанская пресса тут же выпустила следующую тему: чего Жозе требует от трансферного рынка.

Carrusel Deportivo первой написала: «Первая большая просьба Моуринью — Родри» .

Родри в футболке «Манчестер Сити». 28 февраля 2026 года globallookpress.com

Родри — испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити», обладатель Золотого мяча 2024 года. Сейчас 30 лет. У него контракт с «Сити» до 2027-го. И именно возраст потенциального новичка смущает ряд болелщиков «Реала».

Уход Гвардиолы из «Манчестер Сити» добавляет интригу. Энцо Мареска, который заменит Гвардиолу у руля «горожан», может оказаться менее принципиальным в плане сохранения костяка команды. Если «Сити» решит продать Родри — «Реал» в первых рядах.

Это первый сигнал того, как Моуринью будет работать на «Бернабеу». Он сразу будет требовать своих игроков. Перес обещал ему полный контроль. Значит, будут крупные подписания и крупные уходы.

В список «отпустить» уже попали Дани Себальос и Гонсало Гарсия. Возможно — Альваро Каррерас (за публичное издевательство над тренерским штабом ещё при Арбелоа). Возможно — Камавинга. Не исключают Беллингема — но это уже почти маловероятно.

В список «купить»: Родри, и, по слухам, Маркус Рашфорд (которого Моуринью знает по «МЮ»). Возможно — новый правый защитник, потому что Карвахаль уходит.

Часть 5. Выборы 23 мая

Перес объявил перевыборы на 13 мая. Голосование — 23 мая. И именно поэтому публичное подписание Моуринью отложено до 24 мая, после матча с «Атлетиком».

Флорентино Перес на знаменитой пресс-конференции в Мадриде 12 мая 2026 года globallookpress.com

Логика проста: пока Перес не переизбран, он формально не имеет права назначать тренера на следующий сезон. Если на выборах появится оппонент (которого пока нет, но Перес сам пригласил тех, кто захочет, выйти из тени) — назначение Моуринью может стать решающим аргументом «за» Переса или «против» него. Болельщики «Реала», на самом деле, оценят выбор Моуринью неоднозначно.

Поэтому: 23 мая — выборы. 24 мая — последний матч сезона. 25–26 мая — официальное объявление Моуринью.

Если Переса не переизберут — это будет одна из самых драматичных смен власти в современном европейском футболе. Если переизберут — Моуринью, скорее всего, выйдет на «Бернабеу» в первые недели июня для презентации.

Между этими двумя сценариями — две недели мадридского хаоса. Который, в общем, уже стал нормой в этом сезоне.

Часть 6. Эпилог

Что значит возвращение Моуринью? Это, в первую очередь, возвращение к нормальному функционированию клуба, к серьезной попытке этого, в котором за последний год произошло слишком много нестандартного (драки, яхты, невероятные ошибки врачей и чего только не).

«Реал» при Арбелоа выглядел как клуб, в котором никто не управляет. При Моуринью так точно не будет. Возможно, даже наверняка, всё станет токсичнее. Возможно, будут публичные конфликты. Но это будет управляемый хаос. С одним лидером во главе.

Перес ставит на это.

Будет ли Моуринью успешен в новой эре, которая совсем не похожа на эпоху, в которой он процветал — открытый вопрос. У него есть два года контракта. У него есть запрошенный полный контроль. У него есть токсичная раздевалка, которую нужно собирать заново.

Жозе Моуринью. 21 января 2026 года globallookpress.com

Жозе Моуринью. 17 декабря 2025 года globallookpress.com

Жозе Моуринью. 5 октября 2025 года globallookpress.com

Жозе Моуринью. 24 сентября 2025 года globallookpress.com

Через 13 лет после ухода из «Реала» Special One возвращается в место, где когда-то он сломал монополию «Барселоны» и оставил после себя 100 очков, 121 гол и испорченные отношения почти со всеми. Возвращение домой? Скорее, возвращение на хорошо знакомую статусную сцену. Перес зовёт его потому, что больше некого. Моуринью идёт потому, что для него «Реал» — это последняя возможность снова войти в большой футбол на самом высоком уровне.

24 мая — матч с «Атлетиком». В тот же вечер или в течение следующих 48 часов — официальное объявление. Затем «Реал» Моуринью начнёт собираться к новому сезону. Чемпионат мира пройдёт в июне-июле. Подготовка к сезону 2026/27 — в августе. Первый матч Жозе — в конце августа.

Если ничего не сорвётся, уже в августе первый матч старого Моуринью в новом-старом «Реале».

И вот тогда мы узнаем, прошла ли игра мимо него. Или он просто ждал момент, чтобы доказать обратное.