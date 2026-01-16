The Athletic объясняет, почему Юрген Клопп никогда не стал бы своим в мадридском «Реале».

«Майнц», «Боруссия» Дортмунд и «Ливерпуль» имеют между собой куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. В дни матчей над их стадионами медленно разливаются знакомые ноты You’ll Never Walk Alone.

Каждый из этих клубов живет духом андердога. «Майнц» — потому что он просто «Майнц». Дортмунд и «Ливерпуль» — потому что они не Мюнхен и не Лондон. Есть и еще одна общая черта: все трое однажды оказались под чарами Юргена Клоппа и стали продолжением его личности.

Клопповский «Майнц». Клопповская «Боруссия». Клопповский «Ливерпуль».

Юрген Клопп globallookpress.com

Эти клубы были достаточно гибкими, чтобы впитать его идентичность. Все, что Клопп представлял собой в футболе — как он тренировал, мыслил и вел себя, — становилось их сутью на протяжении всего периода его работы.

И именно в этом кроется ключевая истина: Юрген Клопп никогда не смог бы тренировать мадридский «Реал».

Не совсем так. Формально он, конечно, мог бы занять пост, надеть тренировочный костюм и делать правильные выражения лица у бровки. Юрген Клопп способен тренировать «Реал», но возможно ли в принципе такое явление, как «Реал» Юргена Клоппа?

И это принципиальная разница.

Год назад в штаб-квартире Red Bull в Зальцбурге, в комплексе Hangar-7, Клоппа представили в качестве нового руководителя спортивного направления компании. В тот день — между выставочным болидом «Формулы-1» и вертолетом — он заявил собравшимся журналистам, что с тренерской карьерой покончено. Он не скучает по технической зоне. И не видит себя там в обозримом будущем.

Заодно Клопп дал и своеобразный совет репортерам. Он пообещал: его имя будут вспоминать всякий раз, когда в топ-клубе появится вакансия — или если «Лейпциг» вдруг проиграет три матча подряд.

Эти слухи, подчеркнул Клопп, стоит игнорировать. И эта установка актуальна до сих пор. Слухи возникали, появлялись «связи», а затем вновь наступала тишина — и Клопп, похоже, действительно держит слово.

Судя по всему, и сейчас — тоже. В понедельник, когда стало известно, что Хаби Алонсо покинет «Реал», Клоппа вновь назвали среди возможных преемников. И он однозначно отверг эту идею.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Это не имеет ко мне никакого отношения и не вызвало во мне никаких эмоций», — вновь сказал Клопп из Hangar-7, на этот раз в эфире австрийского телевидения.

Выходит, даже мадридский «Реал» не способен его сдвинуть с места.

Но, возможно, в этом нет ничего удивительного. Существует ли вообще клуб, которому он подходит меньше? «Майнц», Дортмунд и «Ливерпуль» — разные по масштабу и статусу, но каждый раз Клоппу удавалось очаровать их одинаково: игроков, болельщиков и саму клубную систему.

Юрген Клопп globallookpress.com

В 2001 году «Майнц» находился на грани вылета в третью лигу немецкого футбола, когда Клопп — тогда еще худощавый защитник — повесил бутсы на гвоздь и в феврале возглавил команду.

Летом 2008-го его пригласила дортмундская «Боруссия», всего через несколько лет после финансового кризиса, который едва не довел клуб до банкротства. В 2015 году «Ливерпуль» все еще искал путь обратно на вершину— и человека, который сможет этот путь осветить.

Условия для него всегда складывались идеально. Клопп — без сомнений, один из лучших тренеров своего поколения, однако этот статус во многом обусловлен его умением принимать верные решения в идеальный момент. Возможно, именно это — самая недооцененная сторона его карьеры.

Он раз за разом выбирал правильную работу в нужное время. И, возможно, то же самое относится к его переходу в Red Bull и решению отойти от повседневной тренерской рутины, чтобы с дистанции откровенно говорить о перегруженном календаре, выгорании и о множестве проблем, которые нависают над футболом.

Когда, если не сейчас, становиться футбольным «голосом совести»?

Еще один пример того, где взгляды Клоппа и Мадрида вряд ли совпали бы, — Клубный чемпионат мира. Флорентино Перес прошлым летом придавал этому турниру большое значение с точки зрения престижа, тогда как Клопп относился к нему куда прохладнее — во время проведения соревнования он назвал его «худшей идеей в истории футбола».

Как бы это было воспринято президентом «Реала»? Вряд ли хорошо. И в этом споре, нет сомнений, победил бы именно Перес.

Флорентино Перес globallookpress.com

Это лишь небольшой пример того, почему «Реал» и Клопп никогда не смогли бы стать единым целым. Его взгляд на футбол не стал бы взглядом Мадрида — и наоборот.

Даже на поле трудно представить, чтобы их суперзвезды превратились в инструменты его тактической философии. Клопп умеет создавать звезд, но он почти никогда не получал их в готовом виде и не «укрощал» уже сложившихся икон.

В «Реале» так, по сути, не удается никому. Раздевалка мадридцев — самая непроницаемая для внешнего влияния во всей Европе. Это мраморный собор и его хранитель. Задача тренера — выгодно выставить свет, проверить акустику, добавить в витрины еще несколько Кубков чемпионов и поддерживать их безупречный блеск.

Работа в «Реале» — это сохранение величия. Это постоянное укрепление репутации и недопущение того, чтобы образ клуба хоть немного померк.

Трудно представить задачу, которая вдохновляла бы Клоппа меньше. Ему всегда был нужен устоявшийся порядок, которому можно бросить вызов, несправедливость, с которой можно бороться, или предубеждение, которое можно опровергнуть.

И, что важнее всего, где бы он ни работал, он всегда становился главным действующим лицом. Источником энергии и шоу — а порой и вызова системе. Под сводами прославленного «Бернабеу» сыграть эту роль ему было бы почти невозможно.

«Майнц», дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль»… «Реал Мадрид»?

Это была бы цепочка без общей нити.