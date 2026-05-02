В субботу, 2 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором «Осасуна» примет «Барселону». Игра начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

45' Перерыв! 0:0 после первого тайма в Памплоне — «Барселона» играет с довольно ощутимым преимуществом, владеет мячом 71% времени, но больше опасных моментов пока создаёт как раз «Осасуна». Посмотрим, станут ли атаки гостей острее во втором тайме — пока отдыхаем!

44' Канселу забросил мяч по левому краю в штрафную «Осасуны», там Фермин постарался в касание отправить мяч по дуге в дальний угол, но не перекинул Эрреру.

43' Совсем в последние минуты перестала «Барса» до чужих ворот добираться — практически равная игра идёт сейчас.

41' Ещё один хороший заброс пошёл в штрафную на Будимира, но в руку мяч попал хорвату в момент обработки.

40' Точно в руки Эррере подал мяч с правого фланга Гарсия.

38' Тащит Жоан Гарсия после дальнего удара в угол от Будимира! Внезапно поддавила «Осасуна» под конец тайма, ещё и угловой заработала.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 2 31 Владение мячом 69 2 Угловые удары 5 3 Фолы 6

37' Опрометчиво вышел из ворот Эррера, прокинул мимо него мяч Левандовский, но слишком далеко отпустил его от себя.

36' А вот сейчас вышли как надо — в штангу пробил с близкой дистанции Будимир после сольного прохода!

35' Чаще стали хозяева перехватывать мяч и пытаться сразу доставить его вперёд в контратаках, но совсем ни к чему интересному пока это не приводит.

34' И снова откатывается назад «Осасуна», встречая атаку «Барселоны» всем составом за линией мяча.

32' Перспективно вылетели хозяева в контратаку, но до удара её не довели — подачу Моро в центр от лицевой некому оказалось замкнуть.

31' Опасно было в штрафной «Осасуны» после подачи с углового, головой вынес мяч над воротами Катена.

29' Неудачно со своего левого фланга навесил в штрафную хозяев Канселу. Ушёл мяч за пределы поля.

28' Здорово Фермин ушел от двух соперников на половине поля соперника, но пас вперёд в штрафную отдал слишком сильный.

27' Свой первый угловой в матче подала «Осасуна». Помешали друг другу пробить по воротам Бойомо и Будимир.

26' Спокойно вышел из ворот и забрал мяч после навеса Жоан Гарсия — ничего опасного из этого стандарта не получилось создать у «Осасуны».

25' С трудом поднимается с газона Моро, но помощь врачей не потребуется. Штрафной разыгрывают хозяева.

24' Первую жёлтую в матче получил Гави — сорвал он контратаку «Осасуны» жёстким подкатом под Моро.

23' И вновь неспешно катает мяч «Барселона» в центральной зоне.

22' Плотно пробил из-за пределов штрафной Бардагжи — попал в створ, но Эррера справился.

21' Второй угловой исполнили гости, Галан опередил Гарсию на мяче и вновь выбил его головой за лицевую линию.

20' Осмелела «Осасуна» и пытается выдернуться чуть повыше в прессинг, но «Барса» без особого труда из-под него выбирается.

19' Перестарался Ольмо, нарушил правила в атаке против Монкайолы в попытке добраться до мяча.

17' Продолжает «Барса» долго контролировать мяч в центре поля, тяжело «Осасуне» его отобрать.

15' Будимир с острого угла не опасно пробил по воротам, прямо в руки Жоану Гарсии.

14' Неудачно Педри забросил мяч из глубины в штрафную «Осасуны», не было у партнёров шансов к нему успеть.

13' Ольмо значительно выше ворот пробил с этого штрафного.

12' Монкайола придержал Педри прямо перед штрафной «Осасуны», буквально в паре метров. Опасный стандарт для гостей.

10' Первый момент у Левандовского! Первым касанием подработал мяч после скидки Ольмо, вторым выстрелил в верхний угол — немного не попал.

09' Перехватила мяч «Осасуна» и могла уйти в контратаку, однако центральные защитники «Барселоны» успели вернуться и предотвратить опасность.

08' Первый угловой заработали каталонцы. Фермин простреливал слева и попал в ногу Розье.

07' Удаётся хозяевам на время удержать мяч у себя, но «Барса» сразу же включается в мощный и высокий прессинг.

06' Первый контрвыпад от «Осасуны», упал в штрафной «Барселоны» Будимир и долго лежал на газоне после контакта с Канселу, но фола там не было — на VAR уже подтвердили.

05' Канселу слева не смог отдать точный пас в штрафную, «Осасуна» перехватила мяч.

04' Торро прихватил Гави, который стремился убежать в отрыв. Судья пока ограничивается устным предупреждением.

03' С правого фланга пришла первая атака гостей. Мяч пришёл к Ольмо, который протащил его до лицевой и пробил в сетку с внешней стороны.

02' Ожидаемо сразу забирает мяч под контроль «Барса» и катает его на своей половине.

01' Матч стартовал!

До матча

21:58 Всё готово к началу игры, ждём стартового свистка через несколько минут!

21:52 Дождливо в Памплоне сегодня вечером, всего 13 градусов тепла на термометре.

21:46 Главный арбитр встречи — 36-летний Исидро Диас де Мера. Кстати, фартовый судья для «Барселоны»: с начала прошлого сезона он работал на четырёх матчах с её участием — все четыре она выиграла с общим счётом 20:1.

21:39 Сегодняшний матч пройдёт в Памплоне на стадионе «Эль-Садар», вмещающем 23 576 зрителей.

Стартовые составы команд

«Осасуна»: Эррера, Розье, Бойомо, Катена, Галан, Монкайола, Торро, Р. Гарсия, Гомес, Моро, Будимир.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Э. Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Гави, Педри, Бардагжи, Ольмо, Ф. Лопес, Левандовский.

«Осасуна»

За пять туров до конца сезона клуб из Памплоны идёт в середине таблицы Ла Лиги — на девятом месте, но при этом продолжает всерьёз претендовать на попадание в еврокубки. До шестой строчки, которая даёт путёвку в Лигу конференций и на которой сейчас находится «Хетафе», — всего два очка. Если что, ещё в конце ноября команда Алессио Лиши шла в зоне вылета, однако с начала зимы набрала 30 очков за 19 туров — больше за этот период только у «Барселоны», «Реала» и «Вильярреала».

За 14 игр с середины января «Осасуна» потерпела всего 3 поражения. Главный козырь — домашние матчи: у себя в Памплоне она не проигрывает с ноября — 6 побед и 4 ничьи. Проиграл здесь даже мадридский «Реал» (1:2 в феврале). А один из героев сезона для «Осасуны» — хорватский форвард Анте Будимир, проводящий очередной мощнейший сезон: с 16 голами он делит третье место в бомбардирской гонке Ла Лиги с Ямалем, а в 7 последних матчах на «Эль-Садаре» наколотил 7 мячей.

«Барселона»

К 34-му туру «Барса» улетела от «Реала» на 11 очков: сценарий, при котором команда Ханса-Дитера Флика упустит этот отрыв и подарит «Мадриду» чемпионство, смотрится абсолютно нереалистичным — по сути вопрос лишь в том, в каком именно туре она свой 29-й титул оформит официально. Кстати, это может случиться уже в эти выходные, если «Барселона» обыграет «Осасуну», а «Реал» в воскресенье не выиграет у «Эспаньола».

Каталонцы выдали солидный рывок на финише сезона, который, собственно, и позволил убежать от «Реала»: сейчас «Барса» идёт на серии из девяти побед в Примере подряд, а очки теряла последний раз ещё в середине февраля в гостях у «Жироны» (1:2). Единственная плохая новость для фанатов перед заключительным отрезком — потеря Ламина Ямаля, который из-за травмы больше не сыграет в этом сезоне и может пропустить даже старт ЧМ. Но забрать чемпионство в Ла Лиге это, конечно, «Барселоне» никак помешать не должно.

Личные встречи

За 11 встреч в Ла Лиге с сезона-2020/21 «Осасуна» всего однажды обыграла «Барселону» — 1:0 на своём поле в сентябре 2024-го: в остальных матчах — 9 побед каталонцев и всего 1 ничья. Кстати, для «Осасуны» та победа вообще остаётся единственной на своём поле над «Барсой» за последние 14 лет. Матч первого круга в Каталонии в декабре также остался за командой Флика — 2:0.

