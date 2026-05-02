В субботу, 2 мая, «Валенсия» примет «Атлетико» в рамках 34-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
22' Взяв мяч пд контроль игроки «Валенсии» игру от своих ворот отодвигают.
20' Инициатива у «Атлетико».
19' Прострел Альмады в штрафную «Валенсии», в падении перехватил мяч вратарь хозяев Димитриевски.
17' Дальний удар Молины по воротам «Валенсии», мяч попав в крестовину выскочил в поле.
17' Сильный удар Науэля Молины из-за пределов штрафной «Валенсии», в падении перевел мяч на угловой «Атлетико» вратарь хозяев Димитриевски.
15' Быстрая атака прошла у «Атлетико», Науэль Молина пяткой покатил на Родриго Мендосу, с ударом которого из пределов штрафной «Валенсии» справился вратарь хозяев Столе Димитриевски.
14' Повреждение у Умара Садика, медики «Валенсии» приглашены на поле.
13' Продолжается равная игра, пока дело до угроз воротам доходит редко.
10' В середине поля разыгрывают мяч игроки «Валенсии».
08' В атаке «Атлетико», вынуждены обороняться игроки «Валенсии».
07' Позиционная атака «Валенсии».
06' В среднем темпе начинается игра, поочередно команды владеют мячом.
05' Длинная передача за спины защитникам «Атлетико» на нападающего «Валенсии "Садика получилась слишком сильной, мяч к вратарю гостей Хуану Муссо прискакал.
04' Игроки "Атлетико» играют в пас на своей половине поля, футболисты «Валенсии» их прессингуют.
03' Много единоборств в игре с первых секунд встречи.
02' С мячом футболисты «Валенсии», контролируют его хозяева на своей половине поля.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Атлетико».
До матча
17:14 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!
17:05 Матч пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии, вмещающем 55 000 зрителей.
16:55 Главным судьей матча будет Хосе Мунуэра Монтеро.
Стартовые составы команд
«Валенсия»: Димитриевски, Таррега, Гайя, Саравия, Пепелу, Герра, Родригес, Угринич, Риоха, Рамазани, Садик.
«Атлетико»: Муссо, Лангле, Молина, Ле Норман, Диас, Боньяр, Мендоса, Варгас, Альмада, Морсильо, Белаид.
«Валенсия»
Команда закрепилась в середине таблицы в Примере. «Валенсия» после 33-х туров занимает 12-е место с 39-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 5 пунктов. При этом, команда еще не может ощущать себя спокойно, опережая зону вылета только на 5 пунктов. Осталось 5 туров — вся борьба еще впереди. В прошлом поединке Примеры «Валенсия» обыграла «Жирону» со счетом 2:1, забив победный гол на 59-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1). До этого у «Валенсии» было 2 поражения подряд, команда уступила «Эльче» (0:1) и «Сельте» (2:3). За последние 5 встреч «летучие мыши» забили 7 голов при 6-и пропущенных.
«Валенсии» расслабляться не стоит, ведь конкуренты по таблице активно наступают на пятки. Команда уже набирает очки в последних матчах, останавливаться не стоит. Стоит отметить, что «Валенсии» очень тяжело даются встречи против мадридского «Атлетико». В предыдущих 5-и встречах команды 4 раза уступила «матрасникам» и один раз победила. Не помогут команде в отчетной встрече Копете, Диахаби, Фулькье и Коррейа (у всех — травмы).
«Атлетико»
«Матрасники» занимают 4-е место в таблице Примеры с 60-ю очками в активе после 33-х туров. «Атлетико» уверенно располагается в зоне Лиги чемпионов. Команды выступает куда лучше на своем поле, нежели в гостях. По этому показателю «Атлетико» занимает 3-е место в лиге, сумев набрать 43 очка из 51-го возможного. В прошедшей встрече «матрасники» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов. Матчем ранее «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:2 в Примере. В последних 5-и встречах в чемпионате Испании команда 4 раза проиграла и однажды победила. За этот период «Атлетико» также уступил «Эльче» (2:3), «Севилье» (1:2), «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (2:3).
«Атлетико» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов по итогам сезона, но добраться хотя бы до топ-3 будет сложновато. Команда отстает от «Вильярреала» на 5 пунктов. Лучшим бомбардиром «Атлетико» в нынешнем сезоне Примеры является Александр Серлот. Форвард забил 12 голов за 31 встречу в чемпионате Испании. Не помогут команде в отчетной встрече Барриос и Гонсалес (у обоих — травмы).
Личные встречи
В первом круге Ла Лиги в Мадриде победил «Атлетико» со счетом 2:1. За всю историю команды сыграли между собой 204 матча, в 88 играх победил «Атлетико», в 66 «Валенсия», оставшиеся 50 матчей завершились вничью.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.00