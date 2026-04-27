LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

«Ролан Гаррос» без Алькараса

Главная новость на этот раз никак не связана с событиями на корте, но она существенно повлияет на сценарий крупнейших турниров на грунте.

К сожалению, Карлос Алькарас, получивший в начале прошлой недели премию Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года», пропустит и «Мастерс» в Риме, и «Ролан Гаррос».

Травма запястья, которую он получил на турнире в Барселоне, оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось изначально. В матче против Отто Виртанена испанец повредил запястье.

«Я уже испытывал такое пару раз, но это никогда не заканчивалось чем-то серьезным», — сказал Алькарас сразу после встречи с финном.

Однако уже на следующий день он снялся с каталонского «пятисотника» и решил пропустить «тысячник» в Мадриде.

Вскоре после этого Алькарас прошел еще одно обследование, которое подтвердило, что в ближайшие пару месяцев ему запрещена серьезная нагрузка.

«По итогам сегодняшних обследований мы решили проявить осторожность и пропустить Рим и "Ролан Гаррос". Нам нужно время, чтобы оценить восстановление и понять, когда я смогу вернуться на корт.

Для меня это непростой момент, но я уверен, что мы справимся и выйдем из него только сильнее», — сказал двукратный чемпион французского мэйджора.

Что всё это значит?

Во-первых, Алькарас не сможет защитить титулы в Риме и Париже, из-за чего потеряет 3000 очков. Соответственно, в этом году он уже вряд ли вернется на первую строчку рейтинга.

Во-вторых, мужской турнир «Ролан Гаррос» потерял главную интригу — чемпионом наверняка станет Янник Синнер. На данном этапе у итальянца просто нет конкурентов.

Но основное опасение связано с будущим Алькараса. Ни для кого не секрет, как долго иногда теннисисты набирают форму после проблем с запястьем. Например, Доминик Тим так и не смог вернуться на прежний уровень. По этой же причине близок к завершению карьеры и Ник Кирьос.

Здесь остается только надеяться, что Алькарас и его команда, понимая все риски, решили перестраховаться. Лучше потерять несколько тысяч очков, чем потом месяцами залечивать неприятную травму.

Испанские СМИ тем временем утверждают, что Алькарас планирует вернуться в тур в середине июня. «Травма, судя по всему, не очень тяжелая — речь о воспалении сухожилия. Это болезненно, но не считается опасной травмой. Это не случай, когда оно надорвано, как было у Рафы Надаля, из-за чего он выбыл на длительный срок. Но при этом врачи видят, что прогресс идет медленно», — заявил журналист COPE Анхель Гарсия Муньис.

Если процесс восстановления пойдет по плану, Карлос сначала сыграет на «пятисотнике» в Лондоне, а потом поедет на Уимблдон.

Невезение Свентек

Сезон Иги Свентек продолжает напоминать одно сплошное мучение.

К общему спаду в игре польской теннисистки теперь добавилось невезение. На турнире в Мадриде Свентек бодро провела первый матч, в котором разгромила украинку Дарью Снигур. Однако уже в следующем раунде она не смогла завершить встречу с Энн Ли.

Свентек боролась в первых двух сетах, а в третьем, когда счет был 3:0 в пользу соперницы, снялась и покинула корт в слезах.

Как оказалось, Ига в тот момент едва стояла на ногах из-за общего недомогания.

«Какой-то вирус ходит между игроками, может и где-то еще. Через пару дней я буду в порядке, но сегодня у меня совсем не было энергии, я была просто на нуле.

Вчера было даже хуже, так что я надеялась, что буду готова к игре — возможно, даже была, но просто недостаточно», — сказала полька журналистам.

Судя по тем эмоциям, которые накрыли Свентек в момент, когда ей пришлось отказаться от продолжения борьбы в матче с Ли, она испытывает серьезный психологический дискомфорт из-за результатов в текущем сезоне.

После турнира в Индиан-Уэллс, на котором она уступила в четвертьфинале Элине Свитолиной, Свентек до сих пор выиграла лишь два матча.

Примечательно, что в чемпионской гонке Свентек пока не входит в топ-10. Набрав почти за четыре месяца лишь 1128 очков, она на данный момент занимает 11-е место.

При этом Свентек далеко не единственная, кого подкосил непонятный вирус. Людмила Самсонова не смогла выйти на матч против Линды Носковой, а перед этим с турнира снялись Мэдисон Киз и Марин Чилич.

Внезапная слабость накрыла и Кори Гауфф, но она все же смогла обыграть Сорану Кырстю. «Думаю, к сожалению, я подхватила то же, чем болеют остальные в Мадриде», — сказала американка.

Времени на восстановление у Гауфф не будет — уже в понедельник ее ждет матч против Носковой, которой не пришлось тратить силы в третьем раунде.

Рублев провалил еще один «Мастерс»

Андрей Рублев дошел до финала на недавнем «пятисотнике» в Барселоне, и, казалось, это должно было вселить в него хоть какую-то уверенность, однако в Мадриде что-то снова пошло не так.

На «тысячнике» в испанской столице Рублев проиграл Виту Копршиве, у которого до этого была лишь одна победа над игроком из топ-20.

Матч прошел по совершенно будничному сценарию, без каких-либо примечательных событий — 28-летний чех обыграл 12-ю ракетку мира со счетом 6:3, 6:4.

Несмотря на очередную неудачу, Рублев старался излучать спокойствие.

«Сегодня был день соперника — у него залетело все, что можно и нельзя», — сказал россиянин, рассуждая о причинах поражения.

Отчасти Рублев, безусловно, прав, однако сейчас уже сложно игнорировать тревожную тенденцию: в этом году он до сих пор выиграл лишь один матч на уровне ATP 1000.

На «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, как и в Мадриде, Андрей проиграл в стартовом матче, а в Монте-Карло разгромно уступил во втором раунде Зизу Бергсу.

Интересно, что два года назад он стал чемпионом престижного турнира в Мадриде. Сейчас о таких перспективах не может быть и речи, несмотря на то, что с тех пор, как выразился сам Рублев, он «стал спокойнее и поумнее».

Между тем, Даниил Медведев и Карен Хачанов продолжают участие в турнире.

К первому матчу Медведева на этот раз было приковано повышенное внимание в связи с конфузом в Монте-Карло. На Лазурном берегу первая ракетка России внезапно проиграл Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. Хотя он и не скрывает, что не любит играть на грунте, поражение с двумя «баранками» — это, конечно, что-то за гранью.

Однако в Мадриде Медведев быстро подтвердил, что это было всего лишь досадное недоразумение, больше связанное с психологией, чем с игровыми нюансами и особенностями покрытия.

Победа над Фабианом Марожаном получилась, возможно, не самой убедительной, но Даниил все равно остался доволен собой: «По ощущениям, я играл в нереально хороший теннис, только с небольшой просадкой во втором сете. Но это бывает, когда у тебя не полный уровень уверенности в себе. А у меня он точно сейчас не полный, после предыдущего матча».

Теперь Медведева ждет встреча с Николаем Будковым Кьером, который впервые в карьере играет в основной сетке «Мастерса». Но 19-летнего норвежца сложно назвать удобным соперником — в предыдущем раунде он за 54 минуты разгромил Дениса Шаповалова.

Тем временем Хачанов прервал серию из трех поражений. Во многом благодаря тому, что ему действительно повезло с первым соперником — 27-летний Адам Уолтон за всю карьеру провел на грунте лишь десять матчей. Поэтому пока рано говорить о прогрессе. Предстоящая встреча против Якуба Меншика будет куда более показательной в этом плане.

Перед матчем с австралийцем Хачанов назвал одну из причин неудачного старта сезона: «Я очень люблю грунт, но у меня пропало доверие к комбинации ракетки со струнами. Последнюю неделю я ищу варианты, чтобы ощущения вернулись — тогда появится расслабленность и уверенность».

В этом году у Карена пока что отрицательный баланс (восемь побед и девять поражений) и лишь два турнира, на которых он выиграл больше одного матча.