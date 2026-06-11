прогноз на матч 1/4 финала турнира в Штутгарте, ставка за 2.18

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в четвертьфинале турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

Мпетши-Перрикар

Джованни третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

При этом французский теннисист пока ни разу в этом году не выигрывал больше двух матчей подряд.

В первом круге текущего турнира Мпетши-Перрикар одержал победу над Романом Сафиуллиным — 7:5, 6:7, 7:6.

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В решающем сете россиянин вел 4:1, но не смог воспользоваться столь внушительным преимуществом.

Во втором раунде Мпетши-Перрикар выиграл у 186-й ракетки мира бельгийца Готье Онклена — 7:6, 6:2.

На этой неделе 22-летний француз прервал серию из трех поражений.

В середине мая Мпетши-Перрикар уступил Кантену Алису в четвертьфинале «челленджера» в Бордо, после чего не смог пройти первый круг в Женеве и на Ролан Гаррос, уступив Стефаносу Циципасу и Новаку Джоковичу соответственно.

Бублик

Саша пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом.

Как и ожидалось, матч против немецкого теннисиста получился нервным — 7:6, 3:6, 6:2.

Это был первый матч Бублика после Ролан Гаррос, на котором он не смог защитить прошлогодний четвертьфинал.

Интереснр, что в столице Франции его первым соперником тоже был Штруфф.

Бублик пятый раз в сезоне вышел в четвертьфинал. При этом он выиграл три из четырех предыдущих матчей на этой стадии.

В прошлом году Бублик не прошел первый круг на Уимблдоне, но зато перед этим он стал победителем престижного травяного «пятисотника» в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.38, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: ранее Бублик выиграл только один из трех матчей против Мпетши-Перрикара.

Но в любом случае оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Вероятно, теннисистам понадобится больше одной тай-брейка.

2.18 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Мпетши-Перрикар — Бублик принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.18.