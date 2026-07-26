Американцы Бен Шелтон и Итан Куинн встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 27 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
Куинн
Итан не так давно дебютировал в топ-50.
Это случилось вскоре после того, как он дошел до финала на травяном турнире на Мальорке. В решающем матче Куинн проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.
Куинн выиграл 24 из 42-х матчей в текущем сезоне.
На харде лучшим результатом американца в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Кроме того, в середине марта Итан стал чемпионом «челленджера» в Финиксе, на котором всегда собирается очень солидный состав участников.
Шелтон
Бен тем временем по-прежнему находится в топ-10.
В этом году американский теннисист выиграл уже три турнира.
В феврале Шелтон стал победителем «пятисотника» в Далласе, а в апреле выиграл турнир категории ATP 500 в Мюнхене.
В середине июня 23-летний американец выиграл травяной турнир в Штутгарте.
Но при этом в текущем сезоне было немало случаев, когда Шелтон проигрывал уже в первом или во втором матче.
«Для меня это очень странный сезон. Было много взлетов и много падений. Я уже выиграл больше титулов, чем за любой другой сезон в своей карьере, хотя прошла только половина года. Но при этом очень многое в моей игре расстраивает и разочаровывает», — сказал он перед турниром в столице США.
В 2024-м и 2025-м Шелтон дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Вашингтоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 3.24, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.34.
Прогноз: в июне Бен обыграл Итана на траве в Галле, но матч получился нервным, достаточно взглянуть на счет — 6:4, 5:7, 6:4.
Вероятно, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. Куинн точно способен создать интригу.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.